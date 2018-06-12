Няня от государства: как это будет работать

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С 1 января следующего года родителям в Украине должны частично возмещать деньги, потраченные на нянь.

"Когда вы нанимаете няню для ухода за своим ребенком, мы будем вам компенсировать, на данный момент это примерно около 1,5 тыс. грн каждый месяц зарплаты, чтобы каждый ребенок в Украине был ухожен", - говорил премьер Владимир Гройсман.

Как должно происходить возмещение, что для этого должны сделать родители, а что - няни, узнавала ВВС News Украина.

"Проект няня"

Для того, чтобы получить деньги от государства, родители должны сами выбрать няню, заключить с ней договор об официальном трудоустройстве, а на конец года предоставить документы на возмещение, рассказала ВВС News Украина заместитель министра соцполитики Александра Чуркина.

Именно Чуркина представила в Кабмине проект "Муниципальная няня".

Со стороны государства, заверила она, перечня требований к няням не будет, а деньги за них должны возвращать родителям детей в возрасте до трех лет - и тем, кто работает, и тем, кто нет.

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"Мама может не выходить на работу, а просто нанимать няню для помощи, и за это можно получать такую ​​компенсацию", - говорит заместитель министра.

Точную процедуру компенсации еще предстоит прописать, но, по словам чиновницы, родители должны подать свою налоговую декларацию и копию договора с няней.

Деньги можно будет получать либо на карточку, либо в кассе. Всю сумму будут перечислять в конце года.

"Родители платят каждый месяц зарплату няне, на конец года за каждый месяц работы няни родителям возвращают средства", - говорит Чуркина.

Зарплаты нянь в Украине значительно различаются - от 8,5-22 тыс. гривен в Киеве, до 4-8 тыс. гривен в Одесской области, и 3,7-7 тыс. в Днепропетровской области.

Такие суммы приводит компания ОЛХ, на сайте которой размещены более 600 объявлений о поиске нянь в Киеве и регионах.

В правительстве говорят, что всем будут платить одинаково, независимо от региона. Эта сумма равна прожиточному минимуму на детей в возрасте до шести лет.

Сейчас это примерно 1500 грн, но эта сумма может варьироваться в зависимости от изменения прожиточного минимума.

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В правительстве посчитали, что этой услугой в течение года полноценно воспользуются 100 тыс. семей, а значит на это нужно будет около двух миллиардов гривен.

Деньги планируют выделять из государственного и из местных бюджетов.

Будет ли экономия?

"Так семья сможет сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет ухожен", - говорил о программе "Муниципальная няня" премьер Владимир Гройсман.

Однако эксперты настроены не так оптимистично. Прежде всего они указывают на то, что большая часть нянь работает в тени. И за 1500 грн они вряд ли пойдут оформляться официально.

Няни в Украине, как и другие фрилансеры, в большинстве случаев работают без каких-либо трудовых договоров, не имеют никакой социальной защиты или гарантий стабильной занятости, говорит юрист ОО "Трудовые Инициативы" Георгий Сандул.

Из более чем 600 объявлений о поиске нянь на ОЛХ только в четырех речь шла об официальном трудоустройстве, сообщили в компании.

Одной из причин, почему с домашним персоналом в Украине не заключают трудовые договоры, юрист Сандул называет необходимость официальных процедур и уплату налогов.

По его подсчетам, в случае официального трудоустройства няня должна платить 18% налога на доходы физических лиц, а работодатель (родители) - еще 22% единого социального взноса.

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"Очевидно, что предложенных правительством 1500 грн будет недостаточно, чтобы стимулировать все стороны заключать официальные трудовые договоры - сумма на помощь родителям должна быть в разы больше, чтобы этот механизм заработал", - считает эксперт.

Но он считает, что хорошо, что об официальном трудоустройстве нянь вообще начали говорить.

"Нормирование труда неформально занятых работников (доля которых по разным подсчетам составляет до 30% занятого населения) - это положительный шаг для обеспечения их социальной защиты", - говорит Сандул.

То, что родители очень редко заключают с нянями официальные договоры, подтверждает и Антонина Белявская, руководитель агентства по найму домашнего персонала "Берегиня", которое работает в Киеве 15 лет.

Обычно клиенты подписывают договоры с агентствами, и именно они платят налоги, а с нянями заключают контракты об обязанностях и правах сторон.

По ее мнению, инициатива правительства о возмещении 1500 гривен сейчас не очень скажется на их работе.

"Я не могу пока для себя понять, будет ли за эти 1500 грн няня официально трудоустраиваться, пойдет ли она оформляться в налоговую? Я не уверена. Но это очень хороший шаг. Верю, что мы со временем придем к тому, что рынок нянь заработает легально и открыто", - говорит Белявская.

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