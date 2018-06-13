Кто и почему будет бойкотировать ЧМ-2018 в России

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активисты призывают бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

Возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России, о котором так много говорили в мире за последний год, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров.

Все национальные сборные едут на чемпионат, а частичный политический бойкот пока объявили власти нескольких стран-участниц.

Украинские и мировые культурные деятели обратились к руководству всех стран-участниц ЧМ-2018 с призывом присоединиться к бойкоту, настаивая, что это будет "футбол на крови".

Сторонники бойкота вспоминают об аннексии Крыма, войне на Донбассе, отравлении в Англии Сергея Скрипаля, а в Украине в последние недели на полную развернули кампанию бойкота из-за голодовки заключенных украинцев России, в частности режиссера Олега Сенцова.

Именно из-за голодовки последнего к политическому бойкоту футбольного мундиаля в день начала соревнований планирует призвать Европейский парламент.

Политический бойкот Запада

Крупные спортивные соревнования всегда считались неформальной площадкой для общения мировых лидеров.

Последние несколько лет во многих западных странах на достаточно высоком уровне говорили и о возможном бойкоте чемпионата мира в России, и о возможном его переносе в другую страну.

При этом упоминали аннексию Крыма, конфликт на Донбассе, сбитый малайзийский лайнер, войну в Сирии и даже громкий допинг-скандал вокруг России.

Однако действенным поводом для хоть какого-то бойкота ЧМ стало отравление в Англии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в чем британцы на самом высоком уровне обвинили Россию.

Image caption Глава правительства Великобритании заявила, что представители власти и королевской семьи в Россию не поедут

Москва отрицает свою причастность к этому инциденту.

Тогда ряд западных стран выслали российских дипломатов, а власти Великобритании объявили о политическом бойкоте футбольного соревнования.

Еще в середине марта в разгар скандала Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что представители правительства и члены королевской семьи не приедут в Россию.

Футбольная сборная этой страны на соревнования поедет, а британских фанатов предупредили о возможном "негативном отношении" к британцам в России.

Подобную позицию в конце марта заняли власти островной Исландии, команда которой будет играть на чемпионате.

В министерстве иностранных дел тогда заявили, что частью реакции страны на отравление Скрипаля станет бойкот чемпионата властями страны.

За неделю до начала турнира к такому бойкоту присоединилась Австралия, команда которой также пробилась на мундиаль.

Копірайт зображення Kremlin.ru Image caption Эммануэль Макрона поедет на футбол в Россию, если Франция выйдет в четвертьфинал или полуфинал

Об этом намерении говорили еще в марте в разгар скандала со Скрипалем, а 7 июня об этом официально сообщило министерство иностранных дел страны.

Там уточнили, что представители Австралии не поедут на чемпионат, однако посол страны в Москве может посетить матчи.

Местная пресса, объясняя решение властей, вспоминала не только дело Скрипаля, но и вывод международной следственной группы о причастности России к инциденту со сбитым над Донбассом в 2014 году малайзийским лайнером. Тогда погибли 38 австралийцев.

Руководители Польши также объявили, что из-за несогласия с внутренней и внешней политикой России не поедут на открытие и матчи турнира.

"Президент Польши Дуда не планирует визит на мундиаль", - сказал 12 июня президентский помощник Анджей Дера. Хотя, если сборная Польши выйдет в финал, то он будет призывать президента все же поехать.

Меркель и Европарламент

10 июня канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию ARD рассказала, что могла бы посетить чемпионат мира, потому что любит футбол. Однако при нынешних обстоятельствах это может вызвать определенные дискуссии.

Хотя Меркель не исключила, что все же может поехать в Россию поддержать свою сборную.

Копірайт зображення AFP Image caption Ангела Меркель хотела бы поехать на футбол, однако сейчас для этого неподходящий политический момент

Прямо перед открытием чемпионата мира в четверг с призывом бойкотировать это событие может обратиться и Европарламент.

На четверг запланировано срочное рассмотрение резолюции о заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове.

Хотя окончательного текста документа пока нет, журналисты в Брюсселе сообщают, что призыв к бойкоту в нем может появиться.

Политический жест Макрона

А вот президент Франции Эммануэль Макрон, ранее критически отзывавшийся о России, на чемпионат может поехать. Но не на церемонию открытия.

Макрон в конце мая посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным.

Копірайт зображення Andrii.Yermolenko Image caption Плакат Андрея Ермоленко с призывом к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

Многие международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, призвали Макрона бойкотировать турнир из-за действий России в Сирии, чтобы послать Путину "мощный сигнал".

Однако на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Макрон пообещал, что приедет на игру Франции, если команда пройдет в полуфинал.

10 июня Макрон несколько изменил позицию - в эфире французского телевидения он сказал, что планирует поездку в Россию, если сборная Франции дойдет до четвертьфинала.

Всего на ЧМ будут выступать 32 страны, включая Россию. Обычно от всех участников на церемонию открытия приезжают официальные делегации или даже лидеры стран.

В этом году, как ожидают российские власти, на открытие ЧМ приедут около десяти руководителей стран. При этом они не уточняют, каких именно.

Российская пресса со ссылкой на источники сообщает, что на открытие могут приехать руководители некоторых стран СНГ, команды которых не будут участвовать в турнире, в частности Казахстана, Азербайджана и Армении.

Украина и Сенцов

Украинские власти призывают граждан не ехать на чемпионат мира по футболу в России.

Несмотря на то, что украинская команда туда не пробилась, около шести тысяч граждан Украины, как указывает УЕФА, купили билеты на игры.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правозащитники призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в России и говорят о 70 украинских политзаключенных, которые там находятся

"Я предостерегаю украинцев от поездок в путинскую Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российскими террористами. Не увеличивайте путинский обменный фонд - не нужно ехать в Россию", - заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

При этом Верховная Рада отказалась принять постановление о запрете трансляции в Украине матчей чемпионата мира в России.

С 16 мая в Украине и мире началась еще одна кампания с призывом бойкотировать чемпионат мира в России. В этот день украинский режиссер Олег Сенцов, которого в России приговорили к 20 годам заключения по обвинению в терроризме, объявил голодовку.

Копірайт зображення Andrii.Yermolenko Image caption Плакат Андрея Ермоленко против ЧМ-2018 по футболу в России

Он требует освобождения всех украинских политических заключенных в России, которых правозащитники в российских тюрьмах и Крыму насчитывают 70.

Во многих странах мира проходят акции с требованиями освободить Олега Сенцова, во время которых все громче звучат призывы к политическому бойкоту футбольного турнира.

Международную петицию к руководству всех стран, которые примут участие в чемпионате, с призывом его бойкотировать уже подписали более сотни украинских и иностранных деятелей культуры и политиков.

Популярными даже за пределами Украины стали рисунки украинского художника Андрея Ермоленко, который изобразил чемпионат в России как "игру на крови".

Его работами с хэштегом #WorldCup #FIFA2018 в социальных сетях делятся тысячи украинских и иностранных пользователей.

Копірайт зображення ANdrii.Yermolenko Image caption Призыв бойкотировать ЧМ-2018 и напоминание о сбитом малайзийском лайнере

При этом люди призывают не только не ехать в Россию, но даже игнорировать футбольные трансляции.

"Я сделал эти работы, чтобы привлечь внимание мира к нашим пленникам Кремля, чтобы их отпустили, а Россия вывела войска из Украины", - рассказал ВВС News Украина Андрей Ермоленко.

Он разрешил бесплатно использовать эти плакаты и распространять их в интернете.

Художник хотел, чтобы все в мире, восхищаясь чемпионатом мира по футболу, понимали, какие "преступления совершила Россия в Украине, Сирии и даже в Англии в случае с отравлением Скрипаля".

Андрей Ермоленко напомнил пример Олимпиады-80 в СССР, которую бойкотировали даже западные спортсмены из-за вторжения в Афганистан.

Копірайт зображення Andrii.Yermolenko Image caption Напоминание об истории с отравлением Сергея Скрипаля в Британии

Сам он говорит, что смотреть матчи чемпионата не будет, но другим мешать тоже не планирует.

В Украине матчи ЧМ-2018 по футболу покажет телеканал "Интер". Он также направит в города-хозяева ЧМ в России свои съемочные группы.

Канал уже неоднократно подвергался нападениям со стороны представителей националистических организаций за пророссийскую позицию.

Поэтому в социальных сетях не исключают, что во время турнира возможны провокации как в отношении телеканала, так и баров, которые будут показывать футбол из России.

В комментарии ВВС News Украина представитель радикальной группы C14 Сергей Мазур заявил, что они не планируют акций против баров, которые будут транслировать матчи.

"Подавляющее большинство зрителей - это будут простые аполитичные люди, которым все равно, где и как смотреть футбол", - сказал Мазур.

В то же время он не исключает, что они могут общаться с владельцами баров о "наличии антиукраинских взглядов".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram