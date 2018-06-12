Страстная любовь "Жуков" и мексиканцев - фото

  • 12 июня 2018
"Жук", припаркований на тлі моря Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Фотограф Дэн Джианопулос документирует давний и страстный роман между Мексикой и одной из самых узнаваемых моделей автомобиля в мире.

Легендарный Volkswagen Kafer ("Фольксваген-Жук"), хоть и появился на свет в Германии, занял важное место в мексиканской культуре и ассоциируется с ней, возможно, не меньше, чем Фрида Кало, мариачи и Калавера.

Впервые эта модель стала доступна для покупки в Мексике более 50 лет назад - и сразу же начала пользоваться большим спросом.

И хотя производство первого поколения очаровательной "букашки" завершилось в 2003 году, в этой стране до сих пор невозможно проехать и ста километров, не встретив на своем пути хотя бы одного "Жука".

Смугастий "жук" Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Крізь привідкриті двері Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Пес і "Жук" Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Двійко смарагдових Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Білий крізь відчинені двері Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Кремовий "Жук" на тлі блакитного і рожевого Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Вишневий на тлі теракоти Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Яскраво-зелений "Жук" Копірайт зображення Dan Giannopoulos
Дитячий "Жучок" Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Дэн Джианнопулос

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