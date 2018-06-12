Страстная любовь "Жуков" и мексиканцев - фото

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Фотограф Дэн Джианопулос документирует давний и страстный роман между Мексикой и одной из самых узнаваемых моделей автомобиля в мире.

Легендарный Volkswagen Kafer ("Фольксваген-Жук"), хоть и появился на свет в Германии, занял важное место в мексиканской культуре и ассоциируется с ней, возможно, не меньше, чем Фрида Кало, мариачи и Калавера.

Впервые эта модель стала доступна для покупки в Мексике более 50 лет назад - и сразу же начала пользоваться большим спросом.

И хотя производство первого поколения очаровательной "букашки" завершилось в 2003 году, в этой стране до сих пор невозможно проехать и ста километров, не встретив на своем пути хотя бы одного "Жука".

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Копірайт зображення Dan Giannopoulos

Дэн Джианнопулос

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