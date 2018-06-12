Страстная любовь "Жуков" и мексиканцев - фото
Фотограф Дэн Джианопулос документирует давний и страстный роман между Мексикой и одной из самых узнаваемых моделей автомобиля в мире.
Легендарный Volkswagen Kafer ("Фольксваген-Жук"), хоть и появился на свет в Германии, занял важное место в мексиканской культуре и ассоциируется с ней, возможно, не меньше, чем Фрида Кало, мариачи и Калавера.
Впервые эта модель стала доступна для покупки в Мексике более 50 лет назад - и сразу же начала пользоваться большим спросом.
И хотя производство первого поколения очаровательной "букашки" завершилось в 2003 году, в этой стране до сих пор невозможно проехать и ста километров, не встретив на своем пути хотя бы одного "Жука".