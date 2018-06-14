Как погибли десантники Ил-76 под Луганском

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В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт.

Погибло 49 десантников и пилотов.

Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.

К четвертой годовщине трагедии BBC News Украина анализирует приговор генералу и вспоминает все обстоятельства гибели самолета.

Луганский аэропорт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Луганский аэропорт, как и Донецкий, был почти полностью уничтожен в результате боев в 2014 году

Летом 2014 года аэропорт Луганска был одним из главных стратегических объектов в Луганской области.

Его удерживали бойцы 80-й львовской десантной бригады, однако сам аэродром оказался в окружении сепаратистов.

Десантники держали круговую оборону, однако окраины аэропорта полностью уже не контролировали.

В начале июня командование АТО решило увеличить там количество своих сил, чтобы в перспективе отрезать Луганск от российской границы.

Сделать это планировалось за счет сил другого десантного подразделения - 25-й днепропетровской бригады.

Судьба самолетов

Копірайт зображення УНІАН Image caption Ил-76 должен был доставить защитникам Луганского аэропорта подкрепление: 40 десантников и три БМД-2

13 июня 2014 года в Днепропетровском аэропорту сформировали сводную парашютно-десантную роту 25-й бригады.

Перебросить ее вместе с боевой техникой в Луганск планировали тремя самолетами Ил-76МД.

Ночью 14 июня они с десятиминутным интервалом вылетели из Днепропетровска.

Первый Ил-76 смог успешно сесть в Луганском аэропорту, его начали разгружать.

Но второй сбили при заходе на посадку.

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По данным расследования, на высоте около 500 метров в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Впоследствии неподалеку от места катастрофы обнаружили две отстрелянные трубы от этого комплекса (вторую, как считают эксперты, пилоты смогли нейтрализовать тепловой ловушкой).

Копірайт зображення Getty Images Image caption ПЗРК 9К38Ю "Игла" был разработан еще в Советском Союзе

Также предполагают, что Ил-76МД обстреляли еще и из зенитно-артиллерийской установки.

В результате попадания самолет потерял крыло, загорелся и упал в пяти километрах восточнее Луганска.

Все, кто находился на его борту, погибли: это 40 десантников 25-й бригады и девять пилотов Мелитопольской бригады транспортной авиации.

"Причиной смерти каждого ... стали грубые нарушения анатомической целостности тела, вызванные в результате комбинированного действия взрывной травмы, падения с большой высоты и действия открытого пламени", - говорится в приговоре по делу Ил-76.

В выводах судмедэкспертов говорится, что многие тела были буквально разорваны пополам или потеряли конечности.

Самолет также перевозил боеприпасы и три боевые машины десанта (БМД-2). По рассказам украинских военных, искавших бортовые самописцы и тела десантников, в результате пожара корпуса этих машины, сделанные из алюминиевого сплава, почти расплавились.

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Третий самолет, получив информацию о судьбе предшественника, пошел на разворот и вернулся в Днепропетровск.

А первый Ил-76МД неделю оставался в Луганском аэропорту, и только под прикрытием непогоды смог выбраться оттуда.

Это был последний самолет, который вылетел из Луганска.

В начале сентября 2014 года силы АТО с боями вышли из Луганского аэропорта.

Кто сбил самолет?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боевик "ЛНР" держит знак украинских десантников на месте падения Ил-76

В 2017 году СБУ обнародовала результаты своего расследования о том, кто именно из боевиков непризнанной "ЛНР" несет ответственность за сбитый самолет.

По данным спецслужбы, группы с ПЗРК организовывал тогдашний командир батальона "Заря" Игорь Плотницкий (который впоследствии возглавит "Луганской республику", а через несколько лет будет смещен с должности в результате переворота), его заместитель Андрей Патрушев, а также командир группы "Витязь" Александр Гуреев.

СБУ даже опубликовала аудиозапись переговоров, на которой, как указывается, они говорят о сбитом самолете и договариваются, чтобы вывезти его остатки на металлолом.

Их действия квалифицированы как теракт, дело все еще находится в суде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спаренная бортовая пушка Ил-75БМ не помогла самолету отбиться от группы с ПЗРК

Кроме них СБУ считает причастной к гибели самолета российскую частную военную компанию "Вагнер", которая, по данным украинской спецслужбы, с конца мая 2014 года действовала в Луганской области.

Кремль официально отрицает свою причастность как к компании "Вагнер" (существование которой он вообще отрицает), так и к вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе, в частности средствами противовоздушной обороны.

Дело генерала Назарова

Копірайт зображення УНІАН Image caption Генерал-майор Назаров свою вину не признает. Говорит - руководил силами АТО в соответствии с имеющимися условиями

Ответственность за смерть 49 военнослужащих, а также за 28,7 млн грн убытков возложили и на экс-начальника штаба Антитеррористической операции на востоке Украины генерал-майора Виктора Назарова.

27 марта 2017 года его приговорили к семи годам тюрьмы.

Генерал-майора обвинили в небрежном отношении к военной службе в боевых условиях.

В частности указывается, что он проигнорировал сразу несколько предупреждений разведки и СБУ о том, что в районе Луганского аэропорта действуют две группы противника с ПЗРК.

Виктор Назаров свою вину не признает и аргументирует это тем, что сводки, поступавшие тогда от разведки, часто противоречили друг другу.

Кроме того, отмечал генерал Назаров на суде, сбитый Ил-76МД сам демаскировал себя при заходе на посадку, когда не выключил аэронавигационные огни (свидетели это подтвердили).

Копірайт зображення УНІАН Image caption Берет и тельняшка погибшего десантника

В защиту Назарова высказались некоторые другие военные.

"По схеме, которая происходит вокруг нашего коллеги генерал-майора Виктора Назарова, можно отправить на скамью подсудимых каждого командира, в подразделении которого были боевые потери среди личного состава", - написали, например, военнослужащие оперативного командования ВСУ "Север" в "Открытом письме к украинскому народу".

Дело генерала Назарова пока находится на рассмотрении в апелляционном суде - в январе по нему были назначены дополнительные военные экспертизы.

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До завершения рассмотрения апелляции Виктор Назаров находится на свободе - суд отпустил его под залог в 97 тыс. грн.

В память о сбитом Ил-76МД в Мелитополе установили мемориал с надписью: "Десантники не умирают - они уходят в небо".

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