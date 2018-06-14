"Захватывает" ли Россия Азовское море?

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"Такого на Азовском море не было с 1991 года. Мы имеем факт циничной демонстративной эскалации российской агрессии, которая связывает между собой Крым и Донбасс не только юридически, но и географически". Это слова постоянного представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина.

"Тихая гибридная война", "демонстрация, кто хозяин в Азовском море", "экономическое давление на Украину", "нарушение международного морского права", "постепенная милитаризация моря" - это лишь некоторые из характеристик ситуации в Азове, звучащие от чиновников и экспертов в Украине в последнее время.

Активизация России в этом регионе наблюдается после сооружения Крымского моста, соединившего Керченский и Таманский полуострова: пограничная служба РФ, подчиненная ФСБ, существенно увеличила проверку судов, а ее корабли ходят все ближе к украинскому побережью.

В России обвиняют Украину в "пиратстве" против российских торговых кораблей и обещают усиливать защиту, в том числе с помощью оружия.

Что происходит в последнее время

Уже несколько месяцев подряд российские пограничники систематически задерживают для проверки судна под разными флагами, следующие из портов Мариуполя и Бердянска или в обратном направлении.

Они сейчас активно создают Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижения кораблей в направлении наших азовских портов. Для этого из Каспия переброшены десантные корабли, а также ракетные корабли Александр Турчинов, секретар СНБО Украини

Как отмечает помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Россия осматривает иностранные торговые суда, которые движутся в порты Украины, хотя этого никогда не делала.

"Хотя Азовское море является морем внутреннего пользования, и прямого нарушения международного права и двусторонних соглашений в этом не усматривается, но одновременно это прецедент, которого раньше не было. И мы не можем исключить, что это является репетицией какой-то возможной блокады вообще захода в Азовское море", - заявлял Олег Слободян в эфире Черноморской ТРК.

В середине мая российская сторона предупредила через международную автоматизированную систему оповещения, что устанавливает ограничения на проход судов в определенных координатах, поскольку будет проводить там учебные стрельбы.

Фактически, говорят эксперты, таким образом Россия ограничила доступ иностранных судов в порты Мариуполя и Бердянска.

В то же время, Олег Слободян в эфире Черноморской ТРК в мае сказал: "Такого нет, что российские корабли заполонили Азовское или Черное море. Но в то же время мы видим, что они чаще выходят в море, это, как правило, корабли пограничной службы ФСБ РФ , это достаточно мощные, быстроходные корабли. Эти выходы в море имеют провокационный характер - показать свое присутствие, такая в определенной степени игра на нервах".

Об усилении группировки береговой обороны пограничной службы ФСБ говорит, в частности, и бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

А уже в июне, как утверждает крымчанин, редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко, к кораблям береговой охраны пограничной службы РФ, входящей в состав ФСБ, в Азовское море Россия переправила военные корабли.

"По нашим оценкам, она сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа "Шмель", переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа "Серна", тоже переброшенных из Каспийской флотилии РФ.

Сюда прибыли также два ракетных корвета "Град Свияжск" и "Великий Устюг", вооруженных ракетами "Калибр". "Это те же корветы, которые в конце 2015 года выполняли первые стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по территории Сирии", - говорит Андрей Клименко.

Официальных подтверждений этого сообщения ВВС News Украина пока не имеет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эксперты говорят, что действия России ограничат работу морских портов в Мариуполе и Бердянске

Однако 7 июня секретарь СНБО Александр Турчинов на Национальном экспертном форуме в Киеве, по сути, подтвердил информацию о переброске российских военных кораблей в Азов.

"Они сейчас активно создают Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижения кораблей в направлении наших азовских портов. Для этого из Каспия переброшены десантные корабли, а также ракетные корабли", - цитирует Александра Турчинова государственное агентство "Укринформ".

"Моделируют разные ситуации"

В течение последних месяцев высшее руководство Украины, если не принимать во внимание последнее заявление Александра Турчинова, не комментировало события, разворачивающиеся в Азовском море.

Известно, что Государственная пограничная служба совместно с ВМС Украины и специалистами Совета нацбезопасности и обороны, как сказал советник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, изучают и "моделируют различные ситуации".

Украинская сторона недавно через международную автоматизированную систему также предупредила о том, что с 1 июня до 1 сентября закрывает для судоходства три участка Азовского и Черного морей в связи с боевыми учениями ВСУ.

Фактически, это был ответ России, чьи пограничники, утверждают специалисты, осуществляли проверку судов все ближе и ближе к украинскому берегу.

Как пояснила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью газете "Зеркало недели", Украина еще в сентябре 2016 года обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России о нарушении морского права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

По ее словам, сейчас рассмотрение иска в активной фазе, Россия уже предоставила свои аргументы по этому делу. В МИД отмечают, что Украина стоит на принципиальной позиции: действовать исключительно мирным и правовым путем.

Россия обвиняет Украину в "пиратстве"

Российские СМИ недавно писали о том, что командование Черноморского флота ВМФ РФ заявило о готовности "обеспечивать безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря, в районе Керченского пролива и Тамани, а также в акватории Азовского моря".

Такие намерения объяснялись тем, что, по мнению России, именно Украина нарушает двусторонние соглашения и безосновательно задерживает и арестовывает российские торговые суда.

"Речь идет о пиратских действия украинских пограничников. Для того, чтобы пресечь повторные захваты, мы, конечно, вынуждены будем предохраняться военно-морскими мерами. Потому что сейчас пиратство Украины - это приблизительно то же, что пиратство сомалийских пиратов. И если такие действия будут продолжаться, они будут пресекаться, в том числе с помощью оружия", - заявил ВВС российский военный эксперт, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он утверждает, что такие задержания происходили в "международных водах, а не территориальных водах Украины".

Самым резонансным был арест в марте членов экипажа и судна "Норд", зарегистрированного в Крыму, которое Россия считает своим.

Украинская сторона обвинила капитана корабля в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом. Тогда в России назвали действия Украины "государственным пиратством".

МИД России после этого распространил официальное сообщение, в котором обращал внимание судоходных компаний на "реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами".

"Считаю, что Россия должна усилить военное присутствие в Азовском море, увеличить военную группировку, чтобы подобных случаев не было. Это критично ни на что не влияет, но если Украина будет осуществлять акты морского пиратства, будем топить украинские корабли, которые этим занимаются. Если Украина не будет нарушать международное морское право, то никаких проблем не будет. Россия никоим образом не заинтересована в нагнетании ситуации, мы заинтересованы в безопасности", - заявил Игорь Коротченко.

Статус Азова и питьевая вода

В течение десятилетий Украина и Россия спорили о разграничении Азовского моря, однако окончательного раздела этой территории так и не произошло. Фактически, сейчас граница между двумя странами есть лишь по дну моря, а не по воде.

В 2003 году президенты Леонид Кучма и Владимир Путин подписали соглашение, согласно которому Азовское море стало внутренним морем двух стран.

Многие в Украине называлы тогда такой статус Азова "нонсенсом".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президенты Владимир Путин и Леонид Кучма в 2003 году подписали соглашение, согласно которому Азовское море стало внутренним морем двух стран. До этого момента попытки Киева определить границу не только по дну моря, но и по воде, были безрезультатными

Еще сразу после подписания соглашения эксперты отмечали, что статус "общих внутренних вод" на самом деле означает, что это меняет условия прохождения судов по Керчь-Еникальскому каналу в пользу России.

Эксперты еще 15 лет назад, в том числе и те, с которыми общалась ВВС, говорили, что это соглашение ставит крест на дальнейшем разграничении Азовского моря по воде. Собственно, так и произошло - статус Азова за это время не изменился.

"Цена вопроса сейчас - еще больше давить, влиять на экономические интересы Украины. Крымский мост, ограничивший движение крупногабаритных судов, - это было только начало. В Азовском море Россия также хочет получить экономические преимущества. Поэтому ответ Украины должна быть адекватным", - отмечает в комментарии ВВС News Украина экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Однако аналитики также говорят о еще одной причине, по которой поведение России в Азове изменилось.

Речь идет о попытках давления на Украину с целью изменить ее позицию по поставкам в Крым питьевой воды.

Как рассказывает Андрей Клименко, Россия добивается разблокирования Северо-Крымского канала, через который Украина после аннексии Крыма прекратила поставки воды на полуостров.

Такого же мнения придерживается политический эксперт, крымчанин Тарас Березовец.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Так выглядит Северо-Крымский канал после того, как Украина перекрыла подачу воды в аннексированный Крым

"Осталось три-четыре года, и в Крыму будут исчерпаны все запасы питьевой воды. Россия не имеет возможности поставлять воду с Кубани, которая и сама страдает от ее недостатка. Поэтому одна из целей активизации на Азове - добиться открытия Северо-Крымского канала. То есть, главное - питьевая вода", - говорит Тарас Березовец в комментарии ВВС News Украина.

Контрмеры или денонсация?

Сейчас в экспертной среде звучат призывы к властям активнее противодействовать России или хотя бы конкурировать.

В частности, представители ВМС Украины говорят, что Украина должна усиливать свое присутствие на море, украинские порты должны охраняться силами ВМС и пограничниками, прибрежные воды украинского побережья - 12 миль по международному морскому праву - должны быть объявлены Украиной территориальными водами и зоной контролируемого судоходства, учитывая то, что этот район прилегает к зоне Операции объединенных сил.

Среди предложений также - денонсировать украинско-российские соглашения, касающиеся разграничения Азовского моря и руководствоваться исключительно международной конвенцией по морскому праву, ратифицированной в том числе и Россией.

Однако такой сценарий нецелесообразным считают дипломаты: в случае денонсации правовой статус моря будет оставаться таким, как 15 лет назад - а это новые риски для Украины.

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