В России скончался режиссер Говорухин: чем он запомнился?

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Кинорежиссер и депутат российской Госдумы Станислав Говорухин умер на 83-м году жизни, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, режиссер скончался в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни.

Станислав Говорухин - выдающийся советский режиссер и актер. Именно советский, поскольку последние тридцать лет он с головой ушел в политику.

В 2014 году Станислав Говорухин поддерживал действия России в Крыму, а также пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Сибирь-Одесса-Москва

Будущий режиссер появился на свет 29 марта 1936 года в сформировавшемся вокруг громадного химкомбината городе Березники Пермской области.

Его отец, донской казак, сосланный согласно известной директиве ВЦИК от 24 января 1919 года, умер вскоре после рождения сына.

В детстве и юности особого тяготения к искусству Станислав Говорухин не выказывал. Получил в Казанском университете диплом геолога, отработал год по специальности и лишь затем резко изменил свою судьбу, поступив на местную телестудию ассистентом режиссера.

В 1967 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, ровно 20 лет трудился на Одесской киностудии, затем перешел на "Мосфильм".

Одесская киностудия, созданная еще до революции, считалась третьей по значению в СССР. В отличие от "Мосфильма" и "Ленфильма", которые, что называется, положение обязывало, там снималось меньше идейно выдержанных картин. Увидев заставку в виде золотого кораблика, зрители сразу настраивались на развлекательное кино.

Уже после переезда в Москву Говорухин организовал Одесский кинофестиваль "Золотой Дюк" и сделался его президентом, но до распада СССР мероприятие успело пройти лишь трижды.

Режиссер и актер

Фактическим дебютом молодого режиссера стал фильм 1967 года "Вертикаль" об альпинистах - он же первый, в котором сыграл главную роль Владимир Высоцкий. Впоследствии они дружили вплоть до самой смерти барда.

Пользовались зрительским успехом снятые Говорухиным экранизации мировой приключенческой классики: "Робинзона Крузо", "Тома Сойера", "Детей капитана Гранта".

Всего режиссер поставил 23 картины, написал 22 сценария, в том числе самого кассового фильма в истории советского и российского кино - боевика "Пираты XX века", и сам сыграл 18 ролей. Наиболее известные актерские работы Говорухина - криминальный босс Крымов в "Ассе" Сергея Соловьева и комдив в "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского.

Одна из самых известных режиссерских работ - сериал "Место встречи изменить нельзя", который, не в последнюю очередь благодаря игре Владимира Высоцкого, стал любимым для многих.

Коммунизм, Путин и Крым

Политическая деятельность Станислава Говорухина известна не меньше, чем его творчество, причем его взгляды кардинально менялись.

Во время горбачевской перестройки режиссер был ярым антикоммунистом.

В документальном фильме 1990 года "Так жить нельзя" он собрал все пороки советской системы, а в "России, которую мы потеряли" 1992 года реабилитировал и даже несколько приукрасил дореволюционную эпоху. Название картины сделалось нарицательным.

Однако вышедшая спустя еще два года заключительная часть документальной трилогии, "Великая криминальная революция", проникнута совсем иным настроением.

На президентских выборах 1996 года он уже агитировал за коммуниста Геннадия Зюганова.

В 2000 году сам зарегистрировался кандидатом, набрал 0,44% голосов и следом заявил: "Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует". А в 2011 году возглавил предвыборный штаб кандидата Путина, и судя по высказываниям, обрел, наконец, ту Россию, которая его устраивала.

В марте 2014 года Станислав Говорухин подписал обращение в поддержку действий России в Крыму и объяснил свою позицию журналистам следующим образом: "Двадцать лет я жил и работал в Одессе и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал".

Через две недели местные активисты установили на Одесской киностудии доску с изображением режиссера в виде скорпиона с человечьей головой и списком десяти картин, которые он снял там "под гнетом националистов".

В сентябре того же года в интервью изданию "Аргументы и факты" Говорухин выразил сожаление, что "трусливый народ одесситы" не устроил восстание против киевской власти.

"Идет гражданская война, русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других", - так он говорил о конфликте на востоке Украины изданию "Собеседник".

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