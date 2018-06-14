Достаточно ли МВФ Антикоррупционного суда?

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На этой неделе закон об Антикоррупционном суде был официально обнародован и вступил в силу.

Пока эксперты спорят о том, были ли в законе учтены все договоренности с общественными организациями и иностранными партнерами Украины, а МВФ и ЕС изучают окончательный текст документа, становится понятно, что принятие закона - не единственная предпосылка возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и другими кредиторами.

Обозреватели соглашаются, что без восстановления этого сотрудничества Украину ждут трудные времена, ведь на конец 2018-го и 2019 год приходится пик выплат по внешнему долгу.

С законом что-то не так?

Учитывая негативный опыт с первым чтением закона, когда текст, поданный президентом в парламент, содержал нормы, противоречащие предыдущим договоренностям с иностранными партнерами и кредиторами, в этот раз МВФ не спешит давать свою оценку принятому документу.

Сразу после принятия закона МВФ сообщил, что тщательно изучит закон.

"Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", - было сказано в заявлении постоянного представителя фонда в Украине Йоста Люнгмана.

Так же поступят и в представительстве Еврокомиссии в Киеве.

"Мы пока рассматриваем, подробно анализируем этот текст", - заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Впрочем, как заявила новый руководитель украинского министерства финансов Оскана Маркарова, в этот раз неожиданностей быть не должно, и вскоре "мы получим полное подтверждение соответствия целям программы (сотрудничества с МВФ. - Ред.)".

МВФ, Всемирный банк и другие международные кредиторы и партнеры Украины действительно много внимания уделяли не только принятию закона об Антикоррупционном суде, но и тому, чтобы этот суд мог эффективно работать.

Главное объяснение: коррупция - одна из главных проблем, мешающих быстрому развитию украинской экономики.

По этой причине другие условия, или скорее обязательства, которые взяла на себя Украина в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, отошли на второй план. Однако их никто не отменял.

Уже через несколько дней после принятия закона об Антикоррупционном суде глава Национального банка Яков Смолий заявил, что для приезда следующей миссии МВФ, которая, собственно, и может обсуждать предоставление очередного транша, надо решить еще два вопроса.

Во-первых, правительство должно урегулировать вопрос с рыночными тарифами на газ для населения.

Во-вторых, правительство должно определиться с тем, как покрывать дефицит бюджета, который, похоже, может выйти за рамки запланированного.

Бюджетный дефицит, то есть то, насколько доходов государства не хватает для покрытия расходов, является одним из главных "маячков" МВФ, - он показывает, может ли государство успешно расплачиваться со своими заемщиками.

Это подтвердила и Оксана Маркарова. И.о. министра финансов заявила, что сейчас с представителями ФГИ обсуждаются вопросы цен на газ и уточнения в бюджете.

Почему снова говорят о газе?

Еще в апреле 2016 года правительство решило, что тарифы на газ для населения должны рассчитываться с учетом цен на импортный газ. Выравнивание цен на газ для всех потребителей было одним из главных элементов реформ в энергетике, которые позволили превратить "Нафтогаз" из компании, требовавшей десятков миллиардов бюджетных дотаций, в компанию, приносящей в бюджет десятки миллиардов прибыли.

Новую, рыночную цену на газ должны посчитать до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, поскольку тогда тарифы могли бы существенно возрасти, а в сентябре правительство решило отложить дату публикации новой цены. После этого правительство только продлевало действие соответствующего постановления. Последний раз его продлили до 1 августа.

Все это время правительство пытается найти точки соприкосновения с МВФ по вопросу цен на газ.

Копірайт зображення ULLSTEIN BILD Image caption Киев сам согласился, чтобы цены были рыночными, но теперь считает, что нужно равняться не на цену импортного топлива, а на цену газа собственной добычи

С одной стороны, в Меморандуме о сотрудничестве зафиксировано обязательство Киева вводить рыночные тарифы, в том числе и на газ.

С другой стороны, украинское правительство отмечает, что неэффективно привязывать цены на газ для населения к импортному паритету, если большая часть этого газа добывается в Украине.

Однако, если правительство отважится вернуться к своему решению о введении рыночных тарифов на газ для населения, это будет означать их рост. Следовательно, возрастут и расходы на жилищные субсидии. А это повлечет и рост бюджетной "дыры".

"Эти вопросы взаимосвязаны, поэтому для приезда следующей миссии нужно пересмотреть цены на газ и провести переговоры с министерством финансов на предмет сбалансированности бюджета", - заявил глава НБУ.

А что "разбалансировалось" в бюджете?

Бюджет на 2018 год предусматривает, что расходы могут превышать доходы только на 2,4% ВВП. Этот показатель правительство согласовало и с МВФ.

Однако еще в начале года в фонде отмечали, что бюджет содержит значительные фискальные риски, - значительные расходы при нереалистичных доходах.

Так и произошло. Украина получает меньше налогов, акцизов и рентных платежей, чем ожидалось.

Не получает Киев и ожидаемого внешнего финансирования - транш МВФ, а с ним и деньги от других кредиторов переносятся с начала года на апрель-май, а теперь - на конец лета-начало осени.

Кроме того, в бюджете было запланировано более 20 млрд гривен от приватизации. По факту в январе-апреле получено лишь 47 млн ​​грн.

Хотя в Фонде государственного имущества рассчитывают на начало большой приватизации с октября, в Нацбанке уже предвидят существенное недополучение средств по этой статье.

В последнем отчете о финансовой стабильности НБУ упоминает об этом среди других серьезных рисков, и предполагает, что для восполнения недополученных средств, Киеву придется искать займы на внешних рынках.

Значительное недополучение доходов от приватизации ожидают и в Минфине. Оксана Маркарова говорит, что получить хотя бы половину от запланированной суммы было бы "существенным результатом".

Что делать с этим дефицитом?

Если не удастся договориться с МВФ о возобновлении кредитования, правительству придется одновременно осуществлять большие внешние выплаты и покрывать запланированные бюджетные расходы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Без новых внешних займов Киев будет вынужден либо не платить по старым долгам, либо сокращать внутренние расходы

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который был снят с должности в день принятия закона об Антикоррупционном суде, за несколько дней до этого заявил в интервью "Украинской правде": "Если нет МВФ - секвестр неизбежен".

Однако его преемница утверждает, что правительство найдет способ, как при меньших доходах не сбавлять расходы. Оксана Маркарова утверждает, что правительству удастся удержать запланированный уровень дефицита в 2,4% ВВП "без драматических сокращений по доходам и финансированию".

По ее словам, дело лишь в том, чтобы отказаться от програм, "которые могут увеличить дефицит бюджета". Чиновница не уточняла, но скорее всего речь идет планах правительства по очередному повышению минимальной зарплаты.

По данным экс-министра финансов, если бы "минималку" повысили с апреля, дополнительная необходимость в бюджетных расходах на конец года составила бы 30 млрд грн.

Поэтому выходит так, что с планами по повышению "минималки" правительству придется подождать.

Что еще произойдет без траншей МВФ?

Как объяснял экс-министр финансов Александр Данилюк, во второй половине 2018 года начинаются выплаты по еврооблигациям, которые Украина реструктурировала в 2015 году.

В 2019 году Киев должен выплатить 1 млрд долларов по облигациям, выпущенным в 2014 году. И это лишь часть внешних выплат.

Ранее в правительстве рассчитывали, что в этом году Киев получит от МВФ по меньшей мере 2 млрд долларов, к которым добавятся займы от других кредиторов, привязанные к траншам МВФ.

Кроме того, планировался также выход на внешние рынки заимствований, где в прошлом году Украина смогла разместить облигации на сумму 3 млрд долларов.

Однако задержка с возобновлением сотрудничества с МВФ означает, что займы других кредиторов будут дороже, если вообще их удастся получить.

"Без МВФ мы не можем выйти на внешние рынки", - сказал Александр Данилюк.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Если деньги от МВФ так и не поступят, курс гривны на конец года может превысить запланированные в бюджете 30 гривен за доллар

В Национальном банке уже заявили, что разработали план действий на случай срыва сотрудничества с МВФ. Детали этого плана в НБУ не разглашают, но уже заявили о возможном усилении валютных ограничений, которые на протяжении последнего года Нацбанк постепенно ослаблял.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, при реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - заявил глава НБУ в интервью ZN.ua.

И, конечно, при таком давлении на валютном рынке, курс гривны может выйти за пределы 30 грн за доллар, на которых рассчитывался бюджет этого года.

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