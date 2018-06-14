Все меньше людей читают новости в Facebook

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фейковые новости, токсичность дискуссий и опасения за безопасность своих персональных данных снижают интерес людей к соцсетям

Все меньше людей пользуются Facebook, чтобы читать и обсуждать новости, тогда как приложения-мессенджеры наподобие WhatsApp набирают популярность, свидетельствуют данные нового исследования.

Седьмой ежегодный доклад Digital News Report сообщает, что падение популярности новостей в Facebook связано с опасениями пользователей за безопасность своих данных, а также токсичностью локальных дискуссий. Следует отметить, что новые алгоритмы соцсети, которые уменьшили приоритетность новостных сообщений, также сыграли свою роль.

Доклад, автором которого является Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете, оценил уровень доступа к новостям людей в разных уголках мира. В исследовании приняли участие 74 тысячи человек в 37 странах.

В отчете говорится, что младшая аудитория предпочитает читать новости в таких приложениях, как WhatsApp, Instagram и Snapchat, и частичное объяснение тому - желание сохранить приватность.

За последние четыре года количество тех, кто читает новости через WhatsApp, выросло в четыре раза - до 15% опрошенных. В тех странах, где выражать свои взгляды может быть опасным, например Малайзия или Турция, этот процент еще выше.

"Мы видим, что многие переходят на более персональные, частные платформы, например приложения-мессенджеры для распространения и обсуждения новостей", - говорит руководитель исследования Ник Ньюман.

"Это дает людям больше контроля над тем, где и как они взаимодействуют, однако также делает распространение и публичное обсуждение новостей еще более фрагментарным и непрозрачным", - добавляет он.

Во многих странах популярность Facebook в качестве источника новостей упала. Например, в США - на целых 9% по сравнению с 2017 годом.

Некоторые из участников фокус-групп предположили, что это связано еще и с тем, как в Facebook обсуждают новости.

"С тех пор как политический контекст изменился в последние несколько лет, я снизил свое присутствие в Facebook", - сказал один из участников опроса, живущий в Британии.

Кризис доверия

Многие опасения читателей онлайн-новостей связаны с фейковыми новостями: 54% респондентов ответили, что их этот вопрос беспокоит. Этот показатель наиболее высокий в странах, где противоречивые политические взгляды связаны с активным использованием соцсетей - например в США, Бразилии и Испании.

В целом доверие к новостям составляет 44%, однако только 34% опрошенных ответили, что доверяют новостям, которые находят через поиск, и лишь 23% доверяют новостям в соцсетях.

Три четверти опрошенных при этом уверены, что издатели и онлайн-платформы несут ответственность за распространение фейковых новостей.

"Частое использование опасного и обманчивого термина "фейк-ньюз" резонирует с длительным кризисом доверия, при котором большая часть общества не ощущает, что может верить новостям, особенно в тех странах, где политика в значительной степени поляризована, и многие СМИ уязвимы для воздействия со стороны экономического или политического факторов", - объясняет один из авторов доклада профессор Расмус Кляйс Нильсен.

Многие издания рассматривают возможность перехода на платный доступ к контенту.

Скандинавские страны демонстрируют большую готовность к платному контенту.

В других странах спрос на платную подписку растет медленно, хотя, например, в США все больше пользователей предпочитают платить, чтобы следить за перипетиями правления президента Дональда Трампа.

Большая часть опрошенных понятия не имеют о финансовых проблемах, существующих в медиа-пространстве, однако среди тех, кто знает об этом, желающих платить за доступ к новостям значительно больше.

"Вердикт здесь четкий: люди считают, что за некоторые новости стоит платить, однако большинство - нет", - говорит профессор Нильсен.

"Вызовом для издателей сейчас является необходимость быть уверенным, что журналистский контент, который они производят, - действительно актуален и ценен, и эффективно продвигать это, чтобы убедить людей оформлять подписку", - добавляет он.

Еще несколько выводов отчета:

Популярность голосовых помощников, например Amazon Echo и Google Home, растет, открывая новые возможности для аудиоконтента.

Во всем мире набирают популярность подкасты, и молодежь слушает их чаще, чем обычное радио.

Аудитория регулярных новостных выпусков постоянно сокращается.

Пользователи неохотно смотрят новостные видео на веб-сайтах СМИ, а аудитория из Америки и Европы проявляет меньший интерес к подобному контенту.

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