"Вторые Помпеи": что будет с раскопками на Почтовой площади?

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На Почтовой площади нашли "вторые Помпеи", только еще большие. Там можно увидеть город в разные века. Так археолог Михаил Сагайдак описывает ученым то, что удалось найти при строительстве торгового центра в центре Киева.

Место, где были найдены тысячи старинных предметов и остатки квартала времен Киевской Руси, сейчас под угрозой, артефакты разрушаются, утверждает ученый.

Однако мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что ситуация под контролем и вопрос музея решается. В Киевсовете, тем временем, со спорами рассматривают работы на Почтовой.

Что будет с раскопками и каковы шансы у подземного музея на Подоле, разбиралась ВВС News Украина.

История из глубины

Раскопки на строительной площадке будущего ТЦ начались еще в 2014 году. Сначала между учеными и инвестором строительства, компанией "Хенсфорд-Украина", казалось бы, разногласий не было.

Ученые только жаловались на проблемы с финансированием, но копали. Инвестор уверял, что даст достаточно времени и денег на исследования. Также говорили, что в ТЦ для музея выделят около 100 метров.

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В 2017 году видение того, какой должна быть Почтовая, у участников процесса изменилось.

По плану, торговый центр под Почтовой должны были строить в форме куба, разделенного на два подземных этажа. Нынешняя Почтовая площадь с фонтанами - это крыша будущего ТЦ. Под ним, на минус первом этаже, уже раскопали остатки улицы времен Киевской Руси, княжеские печати, монеты - всего более тысячи уникальных артефактов.

Далее инвестор хотел строить минус второй этаж, проложив под этими раскопками бетонную плиту. Эта конструкция и стала причиной ссоры инвестора и археологов. Последние выступили против плиты, потому что она якобы может срезать "кусок археологических объектов".

Копірайт зображення unian Image caption Археолог Михаил Сагайдак, директор Центра археологии Киева, переживает, что находки на Почтовой разрушаются

Г-н Сагайдак предлагал сделать музей на месте найденного квартала времен Киевской Руси, который вместе со всеми улицами и переулками уже занимал площадь 1300 метров.

В конце 2017 года чиновники заявили об угрозе оползня на Почтовой. С формулировкой, что строительные и археологические работы вообще необходимо прекратить. Судьбу музея так и не решили.

Еще зимой ученые накрыли находки пленкой. Но они предупреждают, что деревянные артефакты разрушаются под действием влаги и грибка. Судьбу раскопок призывают решить немедленно - либо сделать музей, либо полностью засыпать, то есть сделать постоянную консервацию.

"Построй ТРЦ в мое, раскопанное, сердце"

Вопрос Почтовой спровоцировал общественный резонанс в Киеве. Не заливать бетоном раскопки призвали политики, певцы и общественные активисты. Петиция о защите старинных находок собрала более 10 тысяч подписей.

Сохранить улицы, по которым "предки шли к местам своего Крещения", просил патриарх Филарет, глава УПЦ КП.

Копірайт зображення Facebook Андрей Хлывнюк Image caption Андрей Хлывнюк, "Бумбокс", поддержал раскопки на Почтовой

Принять решение о Почтовой и не "трамбовать историю" торговлей призвал министр иностранных дел Павел Климкин.

В Киевсовете вокруг Почтовой бурлило много эмоций. Лидер фракции "Самопомощь" Сергей Гусовский предложил прекратить договор с инвестором на Почтовой и передать недостроенный ТЦ городу. Большинство депутатов Киевсовета проголосовали против.

Рассмотрение этого вопроса проходило под пикеты активистов, поддержать которых пришли "Национальные дружины". Были стычки, выломанные двери. Еще раз вернуться к вопросу Почтовой должны 21 июня. Активисты обещают новый митинг в защиту Почтовой и археологических находок.

Г-н Гусовский обвиняет столичную власть в затягивании вопроса с Почтовой. У политика и активистов, поддерживающих археологов, есть ряд претензий: "Строится составляющая инженерно-транспортной инфраструктуры, дорожной развязки, но при этом это торговый центр. У инвестора нет права на землю, а инвестиционное соглашение засекречено".

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В КГГА работы на Почтовой называют реконструкцией. По словам заместителя Кличко Александра Спасибко, там строится "объект многофункционального назначения".

В "Хенсфорд-Украина" прокомментировать обвинения в свой адрес отказались.

Но ранее там обещали исследовать "каждый квадратный дециметр земли на Почтовой". Представитель компании Валерий Олейник рассказывал ВВС News Украина, что не видит проблемы в бетонной плите. Изменилась ли ситуация сейчас, он говорить отказался.

"Все нормально"

"Там все нормально, строительство заморожено, приостановили кое-как работы... много людей имеют какую-то ложную информацию... все разрушили, ничего не делается. Это неправда", - уверял Виталий Кличко корреспондентов ВВС News Украина во время экскурсии на Почтовой.

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По версии Кличко, ситуация с раскопками не так критична. "После того, как будет решен вопрос, что мы дальше делаем - экспозицию или музей, мы должны будем сделать план и двигаться дальше", - заявил Кличко.

В 2015 году заместитель председателя КГГА Анна Старостенко говорила, что дать часть денег на музей был готов инвестор. Кто мог бы профинансировать музей сейчас - вопрос остается открытым. По мнению г-на Гусовского, к финансированию музея могли бы присоединиться и город, и государство. Также нужно искать меценатов.

Каким должен быть музей?

Четкого ответа на вопрос, каким должен быть музей, пока нет. Археологи не закончили исследования, и они еще надеются выйти на более древние находки Х века.

"На Подоле мы нашли уникальный археологический объект, когда можно и в одном веке побывать, и в другом, как бы перемещаясь во времени", - говорит Михаил Сагайдак.

Его идея заключается в том, что находки должны остаться на своем месте. Поэтому музей должен быть именно на Почтовой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подземный музей Metropol Parasol в Севилье. Его открыли на месте раскопок. Строили семь лет, стоимость около 100 млн евро

Ученый сравнивает находки на Почтовой с древним римским городом Помпеи, где благодаря вулканической лаве сохранились памятники античной культуры.

На Подоле вулкана, конечно, никогда не было, но были овраги. В годы высокой воды большие массы почв выносились к Днепру, покрывая все "пленкой".

"Такое случалось раз в 15-17 лет. Людям приходилось переселяться, такая была жизнь. Но там хотели жить, поэтому со временем они возвращались", - рассказывает ученый.

Копірайт зображення facebook.com/museumpodol/ Image caption Вид на церковь с верхней станции фуникулера (конец XIX века)

По его словам, на Подоле таких слоев заиления толщиной до полуметра - 17. Там прекрасно сохранились здания и предметы из разных эпох.

"На Подоле все это разложено. Этот музей мог бы пролить свет на неизвестную страницу истории Киева", - говорит Михаил Сагайдак. Он надеется, что музей на Почтовой когда-нибудь появится.

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