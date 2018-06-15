"Вторые Помпеи": что будет с раскопками на Почтовой площади?
На Почтовой площади нашли "вторые Помпеи", только еще большие. Там можно увидеть город в разные века. Так археолог Михаил Сагайдак описывает ученым то, что удалось найти при строительстве торгового центра в центре Киева.
Место, где были найдены тысячи старинных предметов и остатки квартала времен Киевской Руси, сейчас под угрозой, артефакты разрушаются, утверждает ученый.
Однако мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что ситуация под контролем и вопрос музея решается. В Киевсовете, тем временем, со спорами рассматривают работы на Почтовой.
Что будет с раскопками и каковы шансы у подземного музея на Подоле, разбиралась ВВС News Украина.
История из глубины
Раскопки на строительной площадке будущего ТЦ начались еще в 2014 году. Сначала между учеными и инвестором строительства, компанией "Хенсфорд-Украина", казалось бы, разногласий не было.
Ученые только жаловались на проблемы с финансированием, но копали. Инвестор уверял, что даст достаточно времени и денег на исследования. Также говорили, что в ТЦ для музея выделят около 100 метров.
В 2017 году видение того, какой должна быть Почтовая, у участников процесса изменилось.
По плану, торговый центр под Почтовой должны были строить в форме куба, разделенного на два подземных этажа. Нынешняя Почтовая площадь с фонтанами - это крыша будущего ТЦ. Под ним, на минус первом этаже, уже раскопали остатки улицы времен Киевской Руси, княжеские печати, монеты - всего более тысячи уникальных артефактов.
Далее инвестор хотел строить минус второй этаж, проложив под этими раскопками бетонную плиту. Эта конструкция и стала причиной ссоры инвестора и археологов. Последние выступили против плиты, потому что она якобы может срезать "кусок археологических объектов".
Г-н Сагайдак предлагал сделать музей на месте найденного квартала времен Киевской Руси, который вместе со всеми улицами и переулками уже занимал площадь 1300 метров.
В конце 2017 года чиновники заявили об угрозе оползня на Почтовой. С формулировкой, что строительные и археологические работы вообще необходимо прекратить. Судьбу музея так и не решили.
Еще зимой ученые накрыли находки пленкой. Но они предупреждают, что деревянные артефакты разрушаются под действием влаги и грибка. Судьбу раскопок призывают решить немедленно - либо сделать музей, либо полностью засыпать, то есть сделать постоянную консервацию.
"Построй ТРЦ в мое, раскопанное, сердце"
Вопрос Почтовой спровоцировал общественный резонанс в Киеве. Не заливать бетоном раскопки призвали политики, певцы и общественные активисты. Петиция о защите старинных находок собрала более 10 тысяч подписей.
Сохранить улицы, по которым "предки шли к местам своего Крещения", просил патриарх Филарет, глава УПЦ КП.
Принять решение о Почтовой и не "трамбовать историю" торговлей призвал министр иностранных дел Павел Климкин.
В Киевсовете вокруг Почтовой бурлило много эмоций. Лидер фракции "Самопомощь" Сергей Гусовский предложил прекратить договор с инвестором на Почтовой и передать недостроенный ТЦ городу. Большинство депутатов Киевсовета проголосовали против.
Рассмотрение этого вопроса проходило под пикеты активистов, поддержать которых пришли "Национальные дружины". Были стычки, выломанные двери. Еще раз вернуться к вопросу Почтовой должны 21 июня. Активисты обещают новый митинг в защиту Почтовой и археологических находок.
Г-н Гусовский обвиняет столичную власть в затягивании вопроса с Почтовой. У политика и активистов, поддерживающих археологов, есть ряд претензий: "Строится составляющая инженерно-транспортной инфраструктуры, дорожной развязки, но при этом это торговый центр. У инвестора нет права на землю, а инвестиционное соглашение засекречено".
В КГГА работы на Почтовой называют реконструкцией. По словам заместителя Кличко Александра Спасибко, там строится "объект многофункционального назначения".
В "Хенсфорд-Украина" прокомментировать обвинения в свой адрес отказались.
Но ранее там обещали исследовать "каждый квадратный дециметр земли на Почтовой". Представитель компании Валерий Олейник рассказывал ВВС News Украина, что не видит проблемы в бетонной плите. Изменилась ли ситуация сейчас, он говорить отказался.
"Все нормально"
"Там все нормально, строительство заморожено, приостановили кое-как работы... много людей имеют какую-то ложную информацию... все разрушили, ничего не делается. Это неправда", - уверял Виталий Кличко корреспондентов ВВС News Украина во время экскурсии на Почтовой.
По версии Кличко, ситуация с раскопками не так критична. "После того, как будет решен вопрос, что мы дальше делаем - экспозицию или музей, мы должны будем сделать план и двигаться дальше", - заявил Кличко.
В 2015 году заместитель председателя КГГА Анна Старостенко говорила, что дать часть денег на музей был готов инвестор. Кто мог бы профинансировать музей сейчас - вопрос остается открытым. По мнению г-на Гусовского, к финансированию музея могли бы присоединиться и город, и государство. Также нужно искать меценатов.
Каким должен быть музей?
Четкого ответа на вопрос, каким должен быть музей, пока нет. Археологи не закончили исследования, и они еще надеются выйти на более древние находки Х века.
"На Подоле мы нашли уникальный археологический объект, когда можно и в одном веке побывать, и в другом, как бы перемещаясь во времени", - говорит Михаил Сагайдак.
Его идея заключается в том, что находки должны остаться на своем месте. Поэтому музей должен быть именно на Почтовой.
Ученый сравнивает находки на Почтовой с древним римским городом Помпеи, где благодаря вулканической лаве сохранились памятники античной культуры.
На Подоле вулкана, конечно, никогда не было, но были овраги. В годы высокой воды большие массы почв выносились к Днепру, покрывая все "пленкой".
"Такое случалось раз в 15-17 лет. Людям приходилось переселяться, такая была жизнь. Но там хотели жить, поэтому со временем они возвращались", - рассказывает ученый.
По его словам, на Подоле таких слоев заиления толщиной до полуметра - 17. Там прекрасно сохранились здания и предметы из разных эпох.
"На Подоле все это разложено. Этот музей мог бы пролить свет на неизвестную страницу истории Киева", - говорит Михаил Сагайдак. Он надеется, что музей на Почтовой когда-нибудь появится.