Копірайт зображення AFP Image caption В судебном иске упомянуты Дональд Трамп и его дети - Иванка, Эрик и Дональд Младший

Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд объявила, что подала в суд на Фонд Трампа, а также на самого президента США Дональда Трампа и его детей по обвинению в "масштабном и систематическом" нарушении закона.

По словам Андервуд, эта благотворительная организация занималась "незаконной политической координацией", целью которой было повлиять на президентские выборы 2016 года.

Иск призван добиться роспуска фонда, пояснила она. В судебном иске упомянуты и дети президента Трампа - Иванка, Эрик и Дональд-младший.

В заявлении генпрокурора утверждается, что Трамп в нарушение закона дал своему фонду задание помочь его президентской кампании, используя название фонда и собранные им средства.

В иске утверждается, что фонд заплатил 100 тысяч долларов за урегулирование юридических претензий к принадлежащему Трампу курорту Мар-а-Лаго, 158 тысяч долларов - за урегулирование претензий к одному из его гольф-клубов и 10 тысяч - за портрет самого Трампа, который повесили в другом его гольф-клубе.

Приобретение картины был лишь одним примером "по меньшей мере пяти транзакций по сделкам с самим собой", а подобные сделки некоммерческой организации являются налоговым нарушением, подчеркивается в заявлении генпрокурора Нью-Йорка.

Двухлетнее расследование

В ответ Дональд Трамп написал в "Твиттере", что "нечистоплотные нью-йоркские демократы ... делают все что могут, чтобы засудить меня за фонд, который собрал 18,8 млн долларов и отдал на благотворительные цели больше, чем взял - 19,2 млн".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июня 2018 г.

Одна из целей иска - запретить Трампу в течение 10 лет занимать должность главы любой некоммерческой организации в штате Нью-Йорк, и добиться такого же запрета сроком на год для всех его детей, которые входят в состав совета директоров фонда.

Этот иск стал результатом двухлетней работы, начатой предшественником Андервуд на посту генпрокурора штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом.

Шнайдерман ушел в отставку с этого поста в мае, после того как несколько бывших подруг обвинили его в физическом насилии.

"Как показало наше расследование, Фонд Трампа был не чем иным как чековой книжкой для платежей Трампа и его компаний некоммерческим организациям, независимо от их законного назначения, - заявила Барбара Андервуд. - Частные фонды так функционировать не должны".

Фонд Трампа выпустил заявление, в котором он отверг предъявленные обвинения.

"Открыт новый фронт"

Энтони Зуркер, корреспондент ВВС в Северной Америке

Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд открыла новый фронт в продолжающихся уголовных расследованиях деятельности Трампа и его империи.

Обвинения в нарушениях, связанных с Фондом Трампа, начали появляться еще в ходе президентских выборов 2016 года, но в первые месяцы президентства Трампа эту тему заслонили другие события. Теперь это может измениться.

Представители администрации, начиная с самого президента, наверняка попытаются объявить это еще одним политически мотивированным расследованием, организованным идейными противниками Трампа.

Однако Барбара Андервуд как генпрокурор Нью-Йорка имеет значительные юридические полномочия в расследовании и обвинении. Если она начнет разбираться в некоторых вызывающих вопросы благотворительных акциях Трампа, еще неизвестно, что она накопает.

Но уже ясно, что радость Трампа по поводу ухода предыдущего генпрокурора Нью-Йорка, демократа Эрика Шнайдермана, была преждевременной.

Барбара Андервуд, может быть, и не такой открытый критик Трампа, как ее предшественник. Но она, как выяснилось, ничуть не менее, а то и более напориста там, где это действительно имеет значение - в зале суда.

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