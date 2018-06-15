Уступать и угождать: каких жен хотят видеть украинские мужчины

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Муж должен иметь решающее слово в семье, а женщина - быть хорошей хозяйкой и угождать ему. Таких взглядов об отношениях в семье придерживаются более 60% украинских мужчин.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Современное понимание маскулинности", которое провел Институт демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН.

На такие результаты бурно отреагировали пользователи соцсетей, употребляя слова типа "средневековье" и "домострой", или еще крепче.

Социологи говорят, что хотели исследовать отношение мужчин к распространенным стереотипам.

Как показало исследование, в ходе которого опросили 1500 мужчин, они закрепляют за собой роль кормильца, а на женщин возлагают обязанности хозяйки.

37% респондентов поддержали мнение, что муж, зарабатывающий меньше жены, "ничего не стоит".

Почти 70% опрошенных согласились с утверждением, что важнейшая роль женщины - заботиться о собственном доме и готовить еду для семьи.

Также к роли "хорошей" жены выдвигались следующие требования: внешность, ум, умение вести хозяйство, терпеливость, умение избегать и "сглаживать" конфликты, уступать мужчине в спорах и поддерживать его при любых условиях.

Из-за неравномерного распределения семейных обязанностей, по данным опроса, женщины в среднем тратят на домашнюю работу почти вдвое больше времени, чем мужчины - 29 против 15 часов. С детьми женщины в среднем проводят 49 часов в неделю, мужчины - 22 часа.

Также значительная часть мужчин скептически относится к возможности политического лидерства женщин: каждый второй считает, что мужчины - лучшие лидеры.

Среди других шокирующих результатов исследователи называют - отношение к пострадавшим от сексуального насилия, которых достаточно часто обвиняют в провоцировании насилия собственным поведением или образом жизни.

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Стереотипы взяли верх

Авторы говорят, что их задачей было исследовать отношение мужчин к распространенным в обществе стереотипам, к распределению обязанностей между женщинами и мужчинами, к насилию.

Анна Герасименко из Института демографии рассказала ВВС News Украина, что мужчинам специально задавали такие вопросы, чтобы исследовать, как они воспринимают роль женщины в обществе.

По ее мнению, главные результаты исследования показали, насколько мужчины зависят от господствующих гендерных стереотипов.

Ученая назвала данные исследования шокирующими, но, по ее словам, это то, что мы имеем сейчас.

Мужчины тоже подвергаются насилию

Исследования также показали, что в жизни мужчин с раннего возраста присутствуют агрессия и насилие.

В частности, половина опрошенных подвергались физическим наказаниям со стороны родителей, а каждый пятый сталкивался с физическими наказаниями от учителей.

Достаточно распространенным оказался опыт психологического насилия в детстве: каждый пятый из опрошенных мужчин испытывал оскорбления и унижения со стороны членов семьи, 18% из них - травлю со стороны сверстников или старших детей.

Каждый четвертый человек был свидетелем физического насилия со стороны отца или отчима к матери, каждый седьмой - сталкивался с равнодушием родителей, которые злоупотребляли алкоголем.

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После исследования социологи пришли к выводу, что мужчины в Украине испытывают давление со стороны общества, которое предъявляет к ним требования и имеет определенные ожидания.

"Несоответствие между социальными ожиданиями в отношении мужчин и их реальной жизнью может приводить к негативным последствиям", - считают социологи.

Ученые пришли к выводу, что из-за чувства нереализованности мужчины могут искать другие пути подтверждения собственной маскулинности, например, прибегать к алкоголю, рискованным формам поведения, агрессии.

"Запишите меня в лесбиянки"

Соцсети бурно отреагировали на опрос. Многие женщины не сдерживают возмущения и употребляют слова вроде "средневековье", "домострой", а то и посильнее.

"Когда там ЛГБТ-парад? Запишите меня в лесбиянки!" - пишет Natalia Klymenko.

"Похоже, в Украине мне делать нечего))) Пойду искать мужчин, которым нужно мое умение понимать, ум, амбиции и профессионализм, гибкость и агонь внутренний", - добавляет Анастасия Мельниченко, автор флешмоба "Я не боюсь сказать".

"Дискриминации не существует - говорили они. - Женщины и так равноправные. "Стеклянный потолок"и сексизм это все выдумки - говорили они. Феминизм - это уже не для современного мира - говорили они. Ага ...» - отзывается Kateryna Zhemchuzhnykova.

"Почему до сих пор не создали красивого, уступающего, мудрого и неконфликтного робота-андроида??) У нас же столько инженеров-айтишников", - иронизирует Tania Myhushchenko.

"Если верить этому исследованию, меня никто никогда не возьмет замуж. Слава богу", - отмечает Katya Myachina.

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Впрочем, есть и более спокойные по тону комментарии.

"Важны формулировки вопросов. Например, если спросить, должен ли хороший муж заботиться о детях, быть хорошим хозяином, нести ответственность за планирование семьи, избегать конфликтных ситуаций, стремиться угодить жене, заниматься сексом, когда она пожелает, быть верным - я думаю, большинство женщин ответит: "Да, конечно!» - пишет Olga Malatesta.

Многие говорят, что хотели бы увидеть аналогичный опрос женщин.

"Охотно верю, что настроения многих украинских мужчин отражены объективно. Но, раз мы говорим о гендерном равенстве, логично было бы увидеть и настроения и стереотипы украинских женщин... Или я не прав ???" - написал политолог Евгений Магда.

Другие отмечают, что прочитать результаты опроса можно совсем по-другому.

"Я это читаю так:

- около 90% мужчин считают, что женщина не должна терпеть насилия, чтобы сохранить свою семью.

- более 60% мужчин считают, что женщина должна зарабатывать больше чем их жена зарабатывает сейчас

- около 60% мужчин считают, что женщина может ставить под сомнение мнение и решение мужчины, не избегая конфликтных ситуаций ..

- более 60% считают, что предупреждение беременности это не только обязанность женщины.

- более 70% мужчин считают, что использование контрацепции, не является аналогичным тому, чтобы быть целомудренной...»- пишет Yaropolk Tymkiv.

Некоторые и вовсе называют опрос вбросом и манипуляцией.

А вот бизнес-аналитик Анна Дмитренко смотрит в будущее.

"Я надеюсь, что пока подрастет мой ребенок, ситуация изменится"- пишет она.

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