Голый торс, ошибки и громкие цитаты форума Тимошенко

Копірайт зображення ba.org.ua Image caption Юлия Тимошенко представила "новый курс", но о намерении баллотироваться в президенты формально пока не заявила

За десять месяцев до президентских выборов Юлия Тимошенко презентовала свой "Новый курс Украины", рекламой которого увешаны города и дороги страны.

Тимошенко собрала в Киеве форум в несколько тысяч участников. В двухчасовой речи она рассказала о своем видении изменений в Украине.

О намерении баллотироваться в президенты формально она не заявила, но намеки на такой шаг были.

Она долго и подробно говорила о новом общественном договоре, Конституции и довольно странных органах управления - национальном стратегическом центре, национальной ассамблеи самоуправления, всеукраинском вече и судебной палате чести.

Все это она щедро приправляла цитатами классиков западной политической философии и современных ученых.

Рассказывая о современных теориях и технологиях, она допускала немало ошибок и оговорок, которые могут свидетельствовать о том, что с ними она знакома не очень глубоко.

Удивило и количество опечаток в слайдах, которыми политик иллюстрировала свою речь. Это может свидетельствовать о том, что их перевели быстро и некачественно.

Согласно социологическим опросам этого года, лидер партии "Батькивщина" является фаворитом предстоящей гонки. Она существенно опережает в рейтингах других возможных претендентов. Президентские выборы должны состояться в конце марта 2019 года.

"Новый курс вниз"

Наибольшим курьезом форума стала провокация парня модельной внешности, который позже представился ВВС News Украина Максимом Ярыгиным. Он выскочил на сцену и подарил Тимошенко цветы, сняв с себя футболку.

На голой спине парня было написано "новый курс Украины" со стрелкой вниз.

Image caption Парень, который разделся перед Юлией Тимошенко, утверждает, что не был объектом уговоров ни противников, ни сторонников Тимошенко

Сам Максим объяснил позже, что ему нравится Тимошенко как женщина, но во власть ей больше идти не нужно.

"Она уже подвела всех в Украине не один раз и будет снова вести вниз. Она идет не в ту сторону", - рассказал Максим Ярыгин.

Он пояснил, что его никто не уговаривал совершить этот поступок - ни оппоненты, ни команда Тимошенко.

Охрана форума спокойно отнеслась к происходящему и даже не пыталась помешать мужчине общаться с журналистами неподалеку от Юлии Тимошенко.

Курс на Запад

"Вижу Украину частью западной европейской цивилизации и полноправным членом НАТО и ЕС ... Но мы слышим, что двери не открыты и не закрыты", - заочно ответила она своим оппонентам. Они якобы уже возводят напраслину на "новый курс", указывая, что он будет ориентирован на Кремль.

Юлия Тимошенко всегда осторожно относилась к членству в НАТО, в то время когда эту идею поддерживало большинство украинцев.

Image caption Слайды, которые показывала Юлия Тимошенко, содержали много ошибок, в частности удвоение буквы "с". Это могло свидетельствовать о том, что их переводили с русского языка

Сейчас, когда большинство украинцев выступают за вступление в НАТО, Тимошенко уже публично об этом говорит.

IT-принтеры

"Когда мир печатает на IT-принтерах целые города, мы строим магазины конфет", - Тимошенко попыталась проиллюстрировать яркой цитатой политику Порошенко.

Перед этим она рассказывала, что из-за неправильных действий нынешней власти и развала экономики Украине оставили 7 миллионов трудовых мигрантов.

Позже политик процитировала канадского бизнесмена Дона Тапскотта и рассказала о его концепции "викиномики" - массовом сотрудничестве бизнеса.

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Тут она оговорилась и вместо "викиномика" сказала "википедия".

Кто разваливал Украину?

"27 лет политики разваливают Украину, нужно это прекратить", - заявила Тимошенко, говоря о неназванных политиках и руководителях.

Слушая ее, можно было подумать, что сама она все эти годы не занимала высшие руководящие должности в Украине. Однако в 90-е она была соратницей премьера Павла Лазаренко и членом парламента. В 2002-м уже имела свою фракцию в парламенте, а в 2005 году впервые стала премьер-министром страны.

Во второй раз она заняла премьерский пост в конце 2007 года и руководила правительством до весны 2010 года. После парламентских выборов 2014 года фракция Юлии Тимошенко вошла в коалицию и принимала участие в формировании кабмина.

Новый общественный договор

"Народы мира утратили доверие к прямым выборам", - ошеломила всех Юлия Тимошенко, рассказывая о своем плане изменения системы власти в Украине.

Эта часть "нового курса" стала едва ли не самой сложной для понимания и гостей, и журналистов.

По словам Тимошенко, нынешняя Конституция Украины - эклектика, которая не подходит для страны. По ее словам, надо принимать новую конституцию и новый общественный договор - аллюзию на философскую и политическую теорию эпохи просвещения.

В рамках этого нового общественного договора Тимошенко предложила создать в Украине довольно странные структуры.

Первое, она хочет создать своеобразные всеукраинские ассоциации, защищающие конкретные отрасли.

Эти ассоциации будут имеют право "вето внимания" - полномочия на 10 дней останавливать решения правительства или даже парламента.

Еще больше удивило предложение создать Национальную ассамблею самоуправления, которая будет похожа на высшую палату парламента.

Состоять она будет из "общепризнанных моральных авторитетов", таких как Любомир Гузар, Евгений Сверстюк и Мирослав Попович. Назвав эти фамилии, Тимошенко уточнила, что они умерли, их на экране показали для примера.

Кроме того, Юлия Тимошенко предложила предоставить право законодательной инициативы гражданам, а также создать Всеукраинское вече - орган, который будет заниматься организацией референдумов по народной инициативе.

Фрау Канцлер

"Мир определился - парламентская форма правления является успешной", - обозначила Юлия Тимошенко свое видение того, кто должен быть главным в государстве.

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Она показывала слайды, где было сказано, что большая часть успешных стран мира имеют именно парламентскую форму правления, а не президентскую. К такому выводу пришла и Юлия Тимошенко.

По ее мнению, лучшая форма правления - парламентская модель с сильным канцлером - главой правительства. Такая система сейчас действует в Германии.

В этом свете Юлия Тимошенко озвучила еще одну инициативу - изменить избирательную систему в парламент. Она хочет, чтобы партия, занявшая первое место на выборах, автоматически получала большинство в Раде и формировала правительство.

"Всю систему управления нужно перевести на технологию блокчейн", - добавила Тимошенко.

Донбасс и Крым

"Я знаю, как и с кем вести переговоры, я знаю, как договориться о мире", - заверила всех Тимошенко, намекая на то, как она после президентских выборов будет решать проблему Донбасса и Крыма.

Но с кем именно будет вести переговоры - не уточнила.

Image caption Ошибки и буквы русского алфавита присутствовали на многих слайдах презентации Юлии Тимошенко

Тимошенко рассказала, что параллельно с минским процессом после президенстких выборов нужно будет "возвращаться к Будапештскому меморандуму".

Однако, как заставить страны-гаранты суверенитета Украины выполнять свои обязательства, которые они проигнорировали в 2014 году, так и осталось загадкой.

"Крым и Донбасс будут возвращены", - общими фразами убеждала Юлия Тимошенко.

Цитаты великих

Сначала Юлия Тимошенко цитировала древнего китайского философа Конфуция, а чуть позже известных теоретиков Жан-Жака Руссо и Алексиса де Токвиля.

Копірайт зображення facebook.com/yuri.biriukov Image caption Билборды с рекламой "нового курса" размещены по всей Украине

Юлия Тимошенко рассказала, что ее "курс" - это подражание "новому курсу" президента США Франклина Рузвельта 30-х годов прошлого века, а также немецкой послевоенной политики Конрада Аденауэра.

Аргументируя необходимость нового общественного договора и радикальных изменений, Юлия Тимошенко цитировала труд Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

Политик цитировала и уже упоминавшегося Дона Тапскотта и его концепцию "викиномики", а также авторов экономического доклада Римского клуба "Не может быть" Эрнста Вайцзеккера и Андерса Вийкмана.

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