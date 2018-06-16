Почему работать на дому - не так уж и легко

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Лучший способ найти баланс между работой и личной жизнью - именно так часто описывают удаленную работу. Но так ли это?

Когда мы думаем о работе на дому, перед мысленным взором возникает идиллическая картинка: не нужно тратить время на дорогу до работы общественным транспортом, а можно сидеть за столом в кухне и вдохновенно стучать по клавиатуре ноутбука.

Именно так работают более четырех миллионов британцев. В воображении людей эта работа часто ассоциируется с гибким стилем работы и жизни, а также большей свободой.

Мужчины более склонны работать удаленно. Впрочем, четверо из 10 "домашних" работников отдельно взятого работодателя - женщины. А в последние годы это соотношение выросло еще больше.

Но для некоторых женщин реальность может отличаться от желаемого идеала. Им приходится разрываться между работой и выполнением чрезмерного количества домашних обязанностей.

Это ситуация, в которой за последние 200 лет, кажется, ничего не изменилось. Но если мы хотим лучше понять сегодняшнее положение вещей, нужно сначала заглянуть в прошлое.

Между "домом" и "работой"

В конце XVIII века появились крупные промышленные предприятия, и домашняя жизнь коренным образом изменилась. На плечи женщин лег двойной груз: домашнее хозяйство, дети и работа.

До промышленной революции не существовало четкого разделения между "домом" и "работой". Большая часть населения вела натуральное хозяйство или работала в отраслях, связанных с сельским хозяйством, - таких как прядение и ткачество.

При этом дом оставался местом, где многие женщины должны были дополнительно зарабатывать деньги.

Женщины часто брали работу на дом, чтобы пополнить семейный бюджет, состоящий из мизерной зарплаты мужа. Это, помимо всего прочего, было фактически единственным источником дохода для вдов, матерей-одиночек и брошенных жен.

Некоторые предпочитали такой зароботок труду на фабрике. Дома они шили рубашки, пришивали пуговицы и складывали коробки и бумажные пакеты.

В 1908 году миссис Коул, портниха из Бристоля, которая изготавливала корсеты, сообщила парламентскому комитету: "Я скорее буду работать дома, чем на фабрике. Лучше дома зарабатывать 8 шиллингов, чем 15 - на фабрике".

Во время переписи населения этих женщин никто особо не учитывал. Однако в конце XIX века в больших городах наподобие Лондона, Бирмингема, Лидса и Глазго таких надомниц было, скорее всего, несколько сотен тысяч (не менее).

Несмотря на то, что такая работа требовала высокой квалификации, жалованье было обычно очень маленьким. Реформаторы среднего класса выступали за то, чтобы положить конец сверхурочной работе в условиях тотальной антисанитарии и окладам ниже прожиточного минимума.

Уличный расизм

Работа большинства надомниц была низкооплачиваемой, так продолжалось в течение всего ХХ века, несмотря на все усилия активистов и официальное утверждение минимального размера оплаты труда.

Во время Второй мировой войны правительство привлекло 20 тысяч надомников для сборки детали для военной техники, которые работали у себя дома и в сельских клубах.

Данные официального опроса, проведенного в 1948 году, показали, что в таких отраслях, как изготовление перчаток, чулочных и швейных изделий, трудилось порядка 60 тысяч надомниц.

В 1970-е-1980-е годы началось возрождение швейной и текстильной промышленности. Чтобы удовлетворить спрос на дешевую одежду, к работе привлекали мигранток с материковой Индии.

Шить дома одежду и зарабатывать деньги было приемлемым вариантом для женщин, которые должны были ухаживать за детьми, плохо владели английским и ощутили на себе проявления уличного расизма.

Впрочем, надомниц все равно эксплуатировали. Многие из них жили в изоляции и не подозревали о том, что имеют какие-то права.

Объем работ практически никто не контролировал - то завал, то тишина.

Для многих работниц баланс между работой и личной жизнью был недосягаемым мифом.

В начале 1990-х одна из женщин объясняла: "Я стала раздражительной, нужно было засиживаться допоздна, чтобы закончить работу. Я злилась, когда дети просыпались ночью. Злилась не на них, а потому, что не было ни минуты свободного времени".

Первопроходцы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие женщины викторианской эпохи должны были брать малооплачиваемую работу на дом, чтобы дополнить скудные заработки мужа

Однако не все виды работ на дому были физически изнурительными и низкооплачиваемыми.

С начала XIX века серьезным делом для образованных женщин считалось писательство, рисование и скульптура.

В некоторых семьях, где домашнюю работу выполняли слуги, а за детьми присматривали няни или учителя в школах-пансионах, у женщин было свободное время, которое они могли посвятить этим занятиям, и даже зарабатывать этим деньги.

В 1865 году феминистка викторианской эпохи Бесси Рейнер Паркс высказала мнение о писательстве в качестве профессии: "Женщинам нужна была работа, которую они могли выполнять на дому и получать за это деньги; две потребности сошлись, и женский пол стал очень важным элементом четвертой власти".

Первые женщины-врачи часто практиковали у себя дома. Это помагало избежать лишнего внимания общественности к их "неженственным" профессиональным амбициям.

Также многие женщины из дома руководили магазинами, пабами и пансионами, самостоятельно или вместе с мужчинами.

Появление мам-предпринимателей

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В определенном смысле эти предприимчивые викторианские женщины - предшественницы фрилансеров, бизнес-леди и мам-предпринимателей, которые сегодня формируют наше представление об удаленной работе.

Однако их история указывает на другой, менее приятный отрезок времени между прошлым и настоящим.

Тогда, как и сейчас, многие женщины принимали решение работать удаленно, поскольку возможности трудоустройства были ограничены, а семейное положение требовало присутствия дома.

Отсутствие доступных вариантов ухода за детьми, умноженное на гендерный разрыв в оплате труда (18%), делает труд дома привлекательным вариантом.

Женщины выполняют на 60% больше неоплачиваемой домашней работы дома, чем мужчины, в частности готовят, убирают и ухаживают за детьми.

Современные родители и опекуны имеют право на гибкие условия труда, хотя работодатели не должны в обязательном порядке предоставлять подчиненным право работать дома.

Конечно, есть много женщин (и мужчин), которые охотно работают удаленно и вполне успешны в своей работе.

Однако не следует забывать о том, что труд на дому стал своего рода привлекательной альтернативой именно из-за неравенства, которое сохраняется и по сей день.

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