Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антарктические льды тают всё быстрее

По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос.

Это создает для планеты серьезные проблемы, объясняет Виктория Гилл из отдела науки ВВС.

1. Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Море Росса является крупнейшим ледовым шельфом Антарктиды, где 90% плавающего льда скрыто под поверхностью моря

Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Он считается "холодильником" планеты и содержит до 90% запасов пресной воды на ее поверхности.

Под грузом этой массы льда земная поверхность прогнулась и в некоторых местах находится ниже уровня моря.

2. Ледниковый щит сокращается

Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.

Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.

Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.

3. Утрата льда в Антарктиде ускоряется

Image caption Ледник в Грэм-Лэнд на Антарктическом полуострове сползает в море с ускорением

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.

Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.

4. Антарктида - континент мирного сотрудничества в научных целях

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие страны имеют на континенте свои научно-исследовательские станции

В 1959 году 12 стран подписали в Вашингтоне Договор об Антарктиде, который предусматривает использование континента исключительно в мирных и научных целях.

На континенте отсутствует постоянное население, там никогда не было вооруженных конфликтов.