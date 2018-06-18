"Как порнография улучшила мою интимную жизнь"

Копірайт зображення BBC Three

Внимание: материал только для взрослых!

Я горжусь тем, что я шлюха.

Возможно, такие слова вас шокируют, но для меня быть шлюхой значит заниматься сексом столько, сколько мне хочется. А это точно обо мне. Думаю, есть большая сила в том, как мы употребляем слова - потому, вкладывая положительный смысл в слово "шлюха", я возвращаю себе контроль над своей жизнью.

Это единственная постоянная характеристика, которую я выбрала для своей сексуальности. Я имела отношения как с женщинами, так и с мужчинами, но ни с теми, ни с другими меня не интересует моногамия.

Я не всегда была столь уверена в себе, и все изменилось, когда в возрасте 21 года я начала сниматься в феминистическом порно. Сейчас мне 30, и я счастлива, как никогда. Я чувствую себя на пике своей сексуальности - и все это благодаря порно.

Копірайт зображення BBC Three

Еще в подростковом возрасте я заметила, что постоянно думаю о сексе. Я даже имела тайные фантазии о том, что снимаюсь в порнофильме и все на меня смотрят.

Я росла в Мадриде и с детства понимала, что отличаюсь от других. В одиннадцать лет я в шутку показала одноклассникам свои трусики и сказала: "Я лесбиянка". Я еще не знала значения этого слова, но мне нравилось быть игривой - хотя позже меня за это жестоко оскорбляли.

Мы с подругами иногда покупали порножурналы и украдкой их рассматривали. И первый настоящий порнофильм я увидела в раннем подростковом возрасте - хотя там мало что было видно.

Он шел поздно вечером на платном французском канале для взрослых. Мои родители за него не платили, поэтому экран был частично размыт. Но я все равно была очень заинтригована и часами вглядывалась в экран.

У меня были доверительные отношения с родителями, но я не чувствовала, что могу свободно обсуждать с ними свою сексуальность.

В целом они открыто говорили о сексе, о том, как себя обезопасить и иметь здоровые отношения. В то же время они считали, что порнография - это грязно и что она унижает женщин.

Я потеряла девственность еще в школе с парнем, с которым тогда встречалась. Мы сделали это очень романтично, при свете свечей в его спальне.

Мы встречались чуть больше года, а когда разошлись, все изменилось.

Мои подруги и я начали соревноваться между собой, у кого будет больше секса. Мы составляли списки ребят, с которыми спали, пытаясь опередить друг друга. При этом мы всегда использовали контрацептивы и заботились о своей безопасности.

К тому времени, когда мне исполнилось 20, я переспала более чем с 25 парнями - точное число я не знаю, потому что потеряла счет партнерам "на одну ночь".

Копірайт зображення BBC Three

В старших классах надо мной начали издеваться еще больше. Несколько ребят узнали, как много у меня было партнеров, и начали слать мне неприятные сообщения, обзывая шлюхой и еще худшими словами.

Я начала стесняться и волноваться, что со мной что-то не так, потому что мне нравится секс.

Все это изменилось, когда в 17 лет я уехала учиться в университет в Берлине.

Этот город известен своей либеральностью и бешеной ночной жизнью. Я почувствовала свободу и начала проводить время в ЛГБТК-барах.

У меня появились новые друзья, которые приглашали меня на вечеринки с элементами БДСМ, и у меня будто глаза открылись. Мне и раньше нравился секс, но я пробовала разве что несколько разных позиций. Теперь я начала экспериментировать по-настоящему.

Я почувствовала, что мой мир перевернулся.

Оказалось, что я эксгибиционистка, то есть, меня возбуждает, когда другие смотрят на меня, пока я занимаюсь сексом или мастурбирую.

Чтобы реализовать эти желания, я решила поработать в службе "секс по интернету" и начала просматривать объявления на эту тему.

Мое первое собеседование было в подозрительной промзоне неподалеку от Берлина - на самом деле это было очень рискованно.

Я потратила несколько часов на дорогу и сразу поняла, что эта работа не для меня. Помещение было потрепанное, работа - низкооплачиваемая и вообще мне было некомфортно. Я придумала какой-то повод и быстро ушла оттуда. Никому не посоветую такую ​​работу.

Вскоре после этого подруга спросила меня, не хочу ли я сняться в порнофильме для женщин. Мне тогда был 21 год.

Это был короткометражный фильм под названием "Присоединяйся" (Share) на тему ревности.

Я играла женщину, пойманную на измене постоянной партнерше у них дома. Когда партнерша приходит домой, на минуту возникает напряжение - но вместо того, чтобы ссориться, мы все вместе занимаемся сексом. Очень хорошее и сексуальное кино.

Бюджета у нас практически не было - большая часть снята одной камерой в квартире моей подруги. Сначала было немного страшно, что меня снимают во время секса, а потом выложат этот фильм онлайн для всеобщего просмотра; но одновременно это меня очень заводило. К тому же, секс был классный.

Съемки в порно, несомненно, вселили в меня больше уверенности в своей сексуальности. Впрочем, они порой затрудняют мои романтические отношения.

Копірайт зображення BBC Three

Я стараюсь быть искренней со своими партнерами с самого начала. Я рассказываю им, что именно я буду делать и с кем, а также приглашаю прийти и посмотреть на съемки, если они хотят.

Однако не все могут принять тот факт, что у меня есть сексуальные отношения с другими людьми.

Иногда это разбивало мне сердце, но нет такого человека, ради которого я пожертвовала бы порносъемками.

Пять лет назад я поняла, что придется рассказать о моей работе родителям. К тому времени я уже знала, что это моя карьера, а не просто увлечение, которое скоро пройдет.

Это было непросто. Мама восприняла это плохо. Она думала, что я получу образование и стану научным деятелем - конечно, решение стать порноактрисой ее шокировало. Мы тогда сильно поссорились. Но она постепенно смягчается и свыкается с моим выбором.

Создавая и просматривая порно, я много узнала о сексе. Главное - искренне и открыто все обсуждать и пробовать что-то новое в постели, даже если сначала вам неловко. Если вы доверяете своему партнеру или партнерам, не бойтесь раздвигать пределы того, что себе позволяете.

Вот так я чувствую себя сейчас. Иногда хочется перенестись назад во времени и сказать той смущенной девушке, которую оскорбляли за любовь к сексу, что однажды она станет счастливой, уверенной в себе шлюхой - и даже не будет пытаться этого скрывать.

Записала корреспондент ВВС Three Ашита Нагеш

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