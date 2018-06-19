США или Германия: где мигрантам живется лучше? Объясняем на примерах

Копірайт зображення Reuters Image caption Большинство мигрантов в США - выходцы из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые бегут от конфликтов и бедности на родине. На фото - забор на границе между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп недавно вспомнил иммиграционный скандал в Германии - оправдывая собственную неоднозначную миграционную политику.

"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммигрантами в Европе, произошло с нами!" - заявил президент США.

Немецкий канцлер Ангела Меркель на этой неделе оказалась в центре серьезного внутриполитического конфликта - из-за споров внутри ее правительственной коалиции вокруг политики в отношении беженцев.

Но насколько две страны действительно отличаются в своем отношении к мигрантам?

Мигранты: откуда они и почему бегут?

Германия:

В разгар миграционного кризиса в 2015-2016 годах в Германию приехали 1,2 млн беженцев. Более половины из них - выходцы из охваченных войнами Сирии, Ирака и Афганистана.

Главные причины их побега с Ближнего Востока в Европу - вооруженное насилие и безвыходная бедность.

Среди сирийских и иракских мигрантов можно часто услышать фразу: "Меркель нас пригласила".

США:

Мигранты в США также в большинстве своем бегут от вооруженных конфликтов и бедности, а также от организованной преступности.

Большая часть из них - из Мексики, а также Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. По некоторым данным, около 10% жителей этих трех стран сбежали в другие страны из-за опасных условий жизни.

Каковы масштабы проблемы?

Германия:

Более миллиона мигрантов приехали в Германию в рамках политики открытых дверей Меркель в 2015 году. Это был пик.

С тех пор количество искателей убежища начало падать: в 2016 году в Германию прибыло 720 тыс. мигрантов, в 2017 - чуть больше 200 тыс.

Такая статистика связана, в основном, с миграционным соглашением между ЕС и Турцией и усилением пограничных патрулей в балканских странах.

США:

Количество нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США, пока растет. Так, например, в мае 2018 году до США попыталось попасть на 160% больше людей, чем за тот же период прошлого года.

Власти США предполагают, что каждый день пограничники задерживают 1,5 тыс. нелегальных мигрантов - с октября прошлого года таких задержаний было уже более 252 тыс.

Исследование Pew Research Center показывает, что в с 2007 по 2015 годы количество не имеющих документов выходцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора в США выросло на 25%.

Что с мигрантами делают власти?

Германия:

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зигофер настаивает на введении неоднозначных мер, предусматривающих содержание мигрантов в специальных центрах, пока те не получат решение о своем статусе беженцев.

Согласно предложениям Зигофера, мигрантов должны содержать в таких "якорных центрах" до 18 месяцев - пока рассматриваются их заявки об убежище.

Министр также хочет предоставить пограничной полиции полномочия "разворачивать" нелегальных мигрантов на границе.

Власти говорят, что первый "якорный центр" могут открыть уже в этом году в Баварии.

Копірайт зображення EPA Image caption Канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зигофер конфликтуют из-за миграционной политики

США:

Согласно новой миграционной политике президента США, совершеннолетних, которые пытаются незаконно пересечь американских границу, берут под стражу и выдвигают им уголовные обвинения.

Ранее первое незаконное пересечение границы "нелегалом" рассматривали как незначительное правонарушение - таким образом, это серьезное изменение.

Оно уже привело к тому, что за чуть более месяца (с конца апреля по конец мая) пограничные службы разделили почти 2 тыс. семей. Сотни детей забрали у родителей - их разместили в специальных центрах содержания. Некоторые из них расположены на бывших складах, в зданиях супермаркетов и даже палаточных городках.

Каковы последствия такой политики?

Германия:

Ангелу Меркель давно критикуют за решение открыть немецкие границы для мигрантов в период пика миграционного кризиса в Европе, который пришелся на 2015 год.

Скандал вокруг этой политики усилил позиции крайне правых в стране и резко ослабил поддержку Христианско-демократической партии Ангелы Меркель на последних парламентских выборах.

Меркель уже отказалась поддержать планы министра Зигофера "разворачивать" на границе мигрантов, которые уже имеют статус беженца в другой стране ЕС.

Сейчас существует значительный риск, что Христианско-социальный союз, который представляет Хорст Зигофер, захочет выйти из парламентской коалиции - или хотя бы запустить голосование о вотуме недоверия правительству Ангелы Меркель в парламенте.

США:

В понедельник президент США назвал разделение семей в результате миграционной политики "сложным и ужасным", но добавил, что "США не будут лагерем для мигрантов".

Демократы - а также многие республиканцы, среди которых и спикер Палаты представителей Пол Райан - заявили, что жесткий подход Дональда Трампа к миграционной проблеме не сможет ее решить.

ООН призвала США немедленно прекратить разделение семей.

На прошлой неделе республиканцы внесли законопроект о запрете разделения семей мигрантов на границе на рассмотрение Палаты представителей, однако его вряд примут.

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