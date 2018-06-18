Как видеосудейство могло изменить историю чемпионатов мира

Копірайт зображення Stuart Franklin - FIFA Image caption Экран VAR, на котором судьи анализируют видеоповтор, уже прозвали "экраном судьбы"

Гол Диего Косты, забитый в матче Испания-Португалия (3:3), стал первым в истории чемпионатов мира, засчитанным с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Эта электронная система предназначена для судейства спорных моментов игры, за которыми не всегда способен уследить арбитр на поле.

Итальянский судья Джанлука Рокки воспользовался видеопомощником, чтобы проверить, не сфолил ли Коста в противоборстве с португальцем Пепе перед ударом по воротам. Нарушения не нашли, и гол был засчитан.

В матче сборных Франции и Австралии первые два гола были забиты с одиннадцатиметровых, и оба эти пенальти были назначены системой VAR.

Второй гол с ворота австралийцев был засчитан после того, как VAR подтвердила, что мяч на считанные сантиметры пересек линию ворот.

А что, если бы VAR начали раньше использовать на чемпионатах мира? Как это могло бы изменить историю футбола?

Аргентина - Англия. 1986 год, Мексика

Копірайт зображення BONGARTS Image caption Легендарная "рука бога" в действии

Той самой "руки бога" могло бы и не случиться. Для тех, кто не в курсе: Аргентине удалось повести в счете в матче четвертьфинала с Англией, благодаря Диего Марадоне, который забил гол левой рукой.

Да, позже в этом матче он забил другой гол, признанный одним из самых красивых голов в истории чемпионатов мира. Но не будем забывать, что в течение 51 минуты Аргентина не могла забить англичанам.

Если бы тогда рефери использовал VAR, он, несомненно, убедился бы, что Марадона забил гол вовсе не головой, а рукой. Именно игра рукой позволила ему дотянуться до мяча раньше вратаря англичан Питера Шилтона, который был почти на 20 см выше аргентинца ростом.

Бразилия - Нидерланды. 1994 год, США

Копірайт зображення Mark Leech/Offside Image caption Бранко был левым защитником, специализирующимся на штрафных ударах, еще до Роберто Карлоса

Это была одна из самых захватывающих схваток в истории футбольных чемпионатов мира.

В какой-то момент бразильцы были близки к победе, они повели со счетом счет 2-0 в свою пользу. Однако вскоре голландцы ответили двумя голами.

Впрочем, это им не помогло, и Бразилия выиграла матч благодаря успешно реализованному левым защитником Клаудиу Бранко штрафному на 81-й минуте.

Была бы там VAR, до штрафного Бранко дело могло бы и не дойти, так как судья должен был зафиксировать фол: Бранко ударил голландца Марка Овермарса.

За девять минут до окончания основного времени, когда был забит этот гол, голландцы выглядели свежее и в дополнительное время имели шансы взять верх.

Испания - Италия. 1994 год, США

Копірайт зображення Henri Szwarc Image caption У Энрике были неопровержимые доказательства того, что его ударили

Тот же самый турнир, но другое противостояние. В мачте со сборной Италии испанские футболисты выложились на все сто, пытаясь вырвать победу.

На последних минутах итальянец Мауро Тассотти угодил Луису Энрике в лицо локтем. Красная карточка?

Нет. Венгерский арбитр Шандор Пуль и его ассистенты не заметили этот инцидент. Проигнорировали они и мольбы обливавшегося кровью Энрике.

Впрочем, Тассотти все-таки потом был наказан: он был дисквалифицирован на восемь матчей и таким образом пропустил финальную игру итальянцев с Бразилией.

Не очень-то большое утешение для Испании, которая к тому времени уже вылетела из турнира.

Южная Корея - Испания. 2002 год, Ю.Корея и Япония

Копірайт зображення Andreas Rentz Image caption "Все видели два безупречных гола. Испания проиграла только потому, что ей не позволили выиграть", - сказал полузащитник испанцев Иван Эльгера

С чего бы начать?

В этом четвертьфинальном матче Испания забила два совершенно бесспорных гола, которые египетский арбитр Джамаль Аль-Гандур не засчитал.

К тому же испанцам несколько раз необоснованно засчитывали положение "вне игры".

В итоге основное время матча закончилось нулевой ничьей, в добавленное время счет не изменился, и в итоге Южная Корея вырвала победу в этой игре после серии пенальти.

В этот четвертьфинал корейцы смогли прорваться в результате противоречивой победы над итальянцами в 1/8 финала, где, получив спорную вторую желтую карточку, был удален с поля лидер итальянцев Франческо Тотти.

После побед над итальянцами и испанцами корейцы до полуфинала. Но там уже их обыграла сборная Германии.

Бразилия - Хорватия. 2014 год, Бразилия

Копірайт зображення Buda Mendes Image caption Поднимите руки вверх, если считаете, что это пенальти

Второй раз Бразилия принимала чемпионат мира, и на этот раз первый матч стал для нее настоящим кошмаром.

На 11-й минуте Марсело забивает мяч в свои ворота. Неймар вскоре сравнивает счет, но хорваты выглядят явно предпочтительнее, переигрывая бразильцев.

Продолжалось это до 70-й минуты, когда бразильский нападающий Фред рухнул в штрафной после легкого касания хорвата Деяна Ловрена.

Японский арбитр Юити Нисимура показал на одиннадцатиметровую отметку. Неймар пробил точно, и бразильцы повели 2:1. Будь на том матче VAR, пенальти, скорее всего, не было бы.

На 91-й минуте матча Оскар забил третий гол в ворота хорватов, чем спас репутацию хозяев чемпионата.

Впрочем, лишь до полуфинала, где бразильцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии - 1:7.

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