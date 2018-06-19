Астрономы исследуют космический объект в форме пельменя

Японская межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю изображение астероида "Рюгу", к которому вылетела больше трех лет назад. Астероид оказался похожим на японский пельмень данго, сообщили в центре управления полетом.

Станция "Хаябуса-2" была запущена к астероиду "Рюгу" в 2014 году, чтобы изучить его и доставить на Землю образцы грунта и камня с его поверхости.

"Хаябуса-2" должна подлететь к "Рюгу" 27 июня.

Сейчас камеры "Хаябусы" уже различают форму астероида. В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) шутят, что небесное тело оказалось астероидом типа "данго", потому что напоминает формой японский сладкий пельмень.

Также сейчас камеры "Хаябуса-2" позволяют различить, что поверхность "Рюгу" испещрена выбоинами и кратерами. Кроме того, стало понятно, что астероид движется по ретроградной орбите, то есть в противоположном по отношению к Земле и Солнцу направлении.

Видео, приведенное в начале этой статьи, было составлено из 52 кадров, сделанных установленной на межпланетной станции телескопической камеры ONC-T между 14 и 15 июня.

Копірайт зображення JAXA / Akihiro Ikeshita Image caption "Хаябуса-2" устроит на поверхности астероида контролируемый взрыв, чтобы добыть образцы грунта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Японские астрономы уподобили астероид сладкому пельменю данго

Примерно 27 июня станция приблизится к астероиду, чье официальное имя звучит как "162173 Рюгу", на расстояние в 20 километров.

Аппарат будет изучать астероид примерно полтора года. За это время "Хаябуса-2" попытается спустить на поверхность "Рюгу" несколько посадочных модулей и задействует взрывное устройство, чтобы добыть "чистые" образцы грунта и камня из-под поверхности.

Возможно, что первые зонды спустятся на поверхность астероида в сентябре. Среди них - сделанный в Германии спускаемый аппарат Mascot, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и видеокамера.

Станция покинет астероид и направится обратно к Земле в декабре 2019 года и должна доставить собранные образцы на нашу планету в 2020 году.

Первый космический аппарат "Хаябуса" был запущен в 2003 году и в 2005-м достиг астероида "Итакава". Его задачей тоже было доставить образцы грунта на Землю, но в пути произошло несколько неполадок.

Например, во время попытки добыть образцы грунта с аппаратом пропала связь, и в центре управления долго не могли понять, достиг ли зонд поверхности астероида.

Несмотря на это, "Хаябуса-1" в 2010 году вернулся на Землю с небольшим количеством образцов.

Американская миссия Osiris-Rex сейчас направляется к астероиду "Бенну", которого должна достигнуть в августе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram