Иван Драч: лирик, "зафрахтованный" политикой

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19 июня в больнице "Феофания" скончался Иван Драч.

В последнее время 81-летний поэт имел проблемы с лёгкими.

"Я был как рабочий вол, рабочая пчела, я не был человеком, который бьет в барабан и кричит о себе", - так Иван Драч описывал себя в 2010 году в интервью "Украинской правде. Жизнь".

Поэт, драматург, сценарист, политик и общественный деятель. Первый председатель Народного Руха Украины и Герой Украины.

При этом Иван Драч был убежден, что достижений у него немного.

"Я очень мало достиг. Сожалею, что много сил, воли, энергии потратил на политические дела. Они мало дают живительной человеческой радости. Если бы я больше работал в литературе, она дала бы мне больше радости", - признавался он в том же интервью.

Коммунист и руховец

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Иван Драч (слева), 1992 год

В своей биографии Иван Драч отмечал, что с дневного отделения Киевского университета им. Шевченко его отчислили за политические взгляды.

Заканчивал он вуз заочно, в это же время начал работать в газете "Литературная Украина". Именно там впервые были опубликованы его знаменитые "Нож в солнце" и "Смерть Шевченко".

Позже Иван Драч окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Несколько десятилетий был коммунистом, но в 1989 году, на съезде Народного Руха Украины, был избран первым председателем организации.

После того, как лидером НРУ стал Вячеслав Чорновил, Иван Драч возглавил общество по связям с украинцами за пределами Украины "Украина-Мир".

После Руха Иван Драч ни в какие другие партии не вступал, однако несколько раз избирался в парламент - и в одномандатном округе в Донецкой области, и по списку "Нашей Украины".

После Виктора Ющенко, которого через несколько лет после триумфа на выборах Иван Драч беспощадно критиковал в своих "Противных строфах", он сотрудничал с Юлией Тимошенко, а затем - с новоизбранным президентом Виктором Януковичем.

Диссидент или "конформист"?

Ивана Драча обвиняли предательстве украинского диссидентского движения в 60-е годы прошлого века.

После того, как советский режим в период правления Брежнева отправил в ссылку многих украинских диссидентов, Иван Драч написал открытое письмо, в котором сожалел о связях с ними. В тот период и в публичной деятельности, и в поэзии он воспевал коммунистическую партию.

"Вера - это труд. Все остальное - тля.

Дышу Лениным до последнего вздоха ... ", - писал он в стихотворении "Дышу Лениным" в 1965-м.

Грех было бы не считать меня конформистом. "Конформист" не является для меня ругательным словом Иван Драч , поэт, общественный деятель

"За свои стихи о Ленине мне не бывает неловко, ведь в тот период моей жизни я свято верил в КПСС, в рядах которой состоял 30 лет. Даже Народный Рух как общественно-политическое движение я начинал, когда был членом Компартии. И все мои стихи о Ленине, о комсомоле, посвященные строительству всяких ГЭС - это была моя жизнь, поэтому я от них не отказываюсь", - говорил Иван Драч в 2000 году в интервью газете "Факты".

С началом "перестройки" Горбачева поэт возобновил контакты с диссидентами.

Иван Драч как-то рассказывал, что 60-е годы были годами конформизма и были у него в тот период творчества и такие стихи, за которые можно было попасть за решетку надолго:

"Куди йдемо, яка нас віра кида на кам'яні вітри,

Якого діждемося звіра, щоб з ним сконати до пори,

Атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці

І сита морда костомахи з кривавим прапором в руці", - писал он в то время.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Характерный жест Ивана Драча - так он обычно убеждал аудиторию

"Я 30 лет был членом КПСС. Грех было бы не считать меня конформистом. Скрипник и Хвылевой были коммунистами и великими украинцами. Но "конформист" не является для меня ругательным словом. Это человек, который знает ситуацию, разбирается в ситуации и делает те шаги, которые считает нужными", - так Иван Драч объяснял изменение своих взглядов.

"Его вообще много в чем упрекают. Например, в отсутствии радикализма, когда возглавлял Народный Рух. Сам Иван Драч так отвечал на подобные упреки: "Меня не раз упрекали и упрекают в политической умеренности. Объясняется она просто. Я не хочу, чтобы созревали и перезревали гроздья украинского гнева и снова обливались слезами и кровью",- делился воспоминаниями о поэте Юрий Шаповал в интервью газете "День".

Боль Чернобыля

Историк Юрий Шаповал так писал о приходе Ивана Драча в политику: "Со своей политической реальностью Иван Драч начал сливаться с 1986 года, связанного с роковой для Украины (и как утверждают, для человечества) Чернобыльской катастрофой. Именно с этого времени для коммунистической власти он стал проповедником бунта, разрушителем, казалось бы, вечных истин и канонов. (...) Хотя сам Драч, говоря о мотивации своего тогдашнего поведения, максимально заземляет его: понял, до какой степени система лжива и безжалостна, а поэтому решил идти до конца, не боясь за собственную жизнь".

"Сіль пізнання — це плід каяття...

Несе сива чорнобильська мати

Цю планету... Це хворе дитя!.." - писав Іван Драч у поемі "Чорнобильська мадонна" в 1987 році.

Как признался поэт, в советские времена он написал цикл стихов "Дыхание атомной", в которых воспевал строительство атомных станций.

"Я никогда не задумывался над возможностью взрыва. И когда произошла авария, я воспринял это как свою вину за воспевание. Мой сын, будучи студентом, получил лучевую болезнь, работая на ЧАЭС. И поэтому эта боль, чернобыльская боль, побудила меня к написанию поэмы "Чернобыльская мадонна", - рассказывал он в интервью lb.ua.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представители интеллигенции - на встрече с президентом Виктором Януковичем, целью которой было убедить его в нецелесообразности подписания нового закона "Об основах государственной языковой политики", 2012 год

"Я весь состою из политики"

"Всегда отшучиваюсь, говорю, что я "щелкач", щелкаю на машинке", - так отвечал Иван Драч на вопрос о том, считает ли он себя живым классиком литературы, поскольку его произведения изучают в школах.

О еще одной грани личности Драча рассказывал кинорежиссер Юрий Ильенко.

"Драч имел огромное влияние на Параджанова во время съемок "Теней забытых предков" и во многом сформировал концепцию фильма - я тому свидетель. Драч был автором сценария культового "Колодца для жаждущих". В конче концов, Драч - автор сценария мощного киношедевра ХХ века: "Каменного креста" Леонида Осыки. Это фильм на века", - говорил он.

Знатоки его творчества считают, что если бы не политическая деятельность, в которую Иван Драч погружался глубоко и отчаянно, творческий путь поэта был совсем другим. Он не мог не реагировать на политические события своими стихами, но это затуманивало лик поэта-лирика, поэта-романтика.

Он и сам признавал, что "зафрахтован" в политику, и никуда ему от нее не деться.

"Я весь состою из политики", - признавал он.

В одном из интервью на вопрос журналиста, что бы он сказал, если бы встретился с Богом, Иван Драч ответил: "Я бы извинился за то, что я такой".

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