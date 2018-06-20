Эра "евроблях" завершается или продолжается?

Копірайт зображення BBC Sport

"К сожалению, на нас опять забили", - так отреагировал в видеопосте на своей странице в Facebook глава ассоциации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич, когда узнал, что депутаты даже не смогли внести в повестку дня два законопроекта, которые должны решить проблему с авто на иностранных номерах.

Для этого депутатам не хватило 10-15 голосов.

"Договоренности по разработке законов заняли у нас почти два года. И снова игнор, и снова этот вопрос будет затянут во времени", - заявил глава "Авто Евро Силы".

По словам Олега Ярошевича, сейчас представители ассоциации изучают тексты законопроектов, которые появились на официальном сайте парламента только накануне.

Он утверждает, что в его ассоциации хотели бы внести некоторые изменения, но над ними можно работать уже при рассмотрении проектов законов, первая задача - начать это рассмотрение.

"Нам нужна такая растаможка, которая даст возможность украинцам по доступной цене растаможить автомобиль", - говорит глава "Авто Евро Силы".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сторонники "Авто Евро Силы" призывают снова блокировать парламент

Комментарии к этому посту преимущественно сводятся к тому, что "нужно ехать в Киев", "все перекрыть", и таким образом добиться принятия законов.

В числе авторов обоих законопроектов - председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Она утверждает, что оба документа стали результатом сложного компромисса между владельцами авто с иностранными номерами, автоимпортерами и государственными органами.

"Вопросы - сверхсложные и нуждается в нашем рассмотрении, - заявила Южанина. - Эти законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, активистами, экспертами, представителями "Авто Евро Силы".

Законы предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

По замыслу авторов законопроектов, акцизы на импортные авто должны существенно снизиться, а ответственность за несоблюдение таможенного законодательства владельцами авто, которые находятся в режиме транзита или временного ввоза, существенно усилиться, в том числе и благодаря высоким штрафам.

Как сейчас?

На протяжении почти 10 лет Украина пытается посредством пошлин усложнить ввоз подержанных авто. До 2008 года, когда Украина присоединилась к ВТО, регистрация авто старше 8 лет была просто запрещена.

Впоследствии применялись различные ограничительные нормы на основе экологических стандартов Евро-3,4,5 и 6. Однако все они отодвигались во времени из-за того, что продукция украинских автопроизводителей, которую хотели защитить законодатели, не соответствовала этим стандартам.

По состоянию на начало 2018 года в Украине фактически был введен запрет на ввоз и регистрацию авто, которые не соответствуют нормам Евро-5.

С другой стороны, стоимость "белой" растаможки авто была слишком высокой для того, чтобы авто в Украине были не роскошью, а средством передвижения.

Впоследствии правительство решило значительно снизить пошлины на импорт подержанных авто, если они соответствуют нормам Евро-5. Пошлины на подержанные авто приравняли к пошлинам на новые. Изменения были временными (до 31 декабря 2018 года), и не удовлетворили никого.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владельцы авто на еврономерах устраивали громкие акцийи протеста, требуя упрощения регистрации

С одной стороны, импортеры новых авто заявляли о разрушении рынка. С другой стороны, для тех, кто не мог себе позволить новый автомобиль, старые также не стали доступнее, так как в большинстве случаев не соответствовали экологическим требованиям.

"Невозможность таможенного оформления и регистрации в Украине легковых транспортных средств, не соответствующих Евро-5, дискриминационная система ставок акцизного налога, несовершенство некоторых норм действующего таможенного законодательства ... привели к массовому ввозу и эксплуатации гражданами Украины на таможенной территории Украины транспортных средств с иностранной регистрацией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс.

Что будет с новыми акцизами на импорт авто?

Авторы законопроектов предлагают следующие новые базовые ставки:

50 евро за авто с двигателем в 1000 куб. см на бензине

75 евро за авто с двигателем в 1000 куб. см на дизеле

1 евро за 1 кВт емкости авто с электрическим аккумулятором

100 евро за гибридное авто.

Пошлина на ввоз импортного авто в каждом отдельном случае будет определяться благодаря двум коэффициентам - объему двигателя и возрасту авто.

Например, если брать самые популярные авто с объемом двигателя от 1500 до 2500 кубов, то для нового авто пошлина составит 1,5 (2,5) * 50 * 1 = 75 (125 евро).

Если этому авто, например, три года, то сумма увеличится до 225 и 375 евро соответственно.

При этом временные льготы на ввоз подержанных авто будут отменены.

Что будет с нарушителями?

По данным таможенной статистики, которую приводят авторы законопроектов, с 1 января 2016 по 1 мая 2018 года в режиме транзита или временного пребывания в Украину ввезли более 2 млн авто. В то же время страховые полисы есть у меньше, чем 200 тысяч владельцев авто с иностранной регистрацией.

2.009.071 авто були завезені від 1.01.2016 до 1.05.2018 в режимі транзиту та тимчасового використання 315.228 авто досі не вивезені

124.519 із них порушують термін перебування UNIAN

По данным ГФС, в 2017 году было составлено более 21 500 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму в 324 млн грн. Однако взыскать удалось лишь 56 млн.

Выросло также и количество ДТП с участием таких авто. По данным Национальной полиции, в 2017 году авто с иностранной регистрацией стали участниками 10 тысяч ДТП, или 6% от общего количества. В первом квартале 2018 года эта доля выросла до 8,5%.

Поэтому, одновременно со снижением пошлин будет введено жесткое наказание для тех, кто и в дальнейшем будет ездить на авто с еврономерами, нарушая правила регистрации.

Ранее штраф за нарушение сроков регистрации для транзитных авто составлял 8,5 тыс. грн, если срок превышает 10 дней.

Теперь, если закон примут, после 20 суток придется заплатить 85 тыс. грн, после 30 суток - 170 тыс. грн. Такое авто также могут конфисковать по решению суда.

При нарушении режима временного пользования штрафы вырастут с 17 тыс. грн до 85 тыс. грн за срок, превышающий 10 суток, и до 170 тыс. грн - за свыше 30 суток.

Пограничники, таможенники и полиция будут обмениваться информацией о транзитных или временно ввозимых авто в автоматическом режиме.

Таможенники будут информировать полицию о нарушении сроков регистрации, а полиция будет проверять водителей и сообщать таможенникам о нецелевом использовании авто.

Если штрафы не будут оплачены, пограничники не будут выпускать за границу человека, который ввез авто и нарушил сроки регистрации.

Авто з іноземною реєстрацією у 2017 році 965.399 авто були завезені до України 189.382 авто не були вивезені 21.526 протоколів про порушення щодо авто на єврономерах склали митниці ДФС

324 млн грн склала сума штрафів

56 млн грн склала сума штрафів UNIAN

Некоторые правила ввоза авто также могут претерпеть некие изменения.

Например, резиденты, которые завозят авто для личного пользования, должны зарегистрировать его в течение 30 дней.

Собираются ввести и административную ответственность для тех, кто передает транзитное авто другим лицам. Таким образом хотят решить проблему "такси на евробляхах" и бизнеса на ввозе авто с иностранной регистрацией. Первый штраф за нарушение этой нормы составит 8,5 тыс. грн, а повторный - 17 тыс. грн с лишением права управления автомобилем на год.

Впрочем, новые штрафные санкции заработают через 180 дней после того, как законы вступят в силу.

Каким должен быть результат?

Авторы обоих законопроектов считают, что изменения позволят уменьшить стоимость новых импортных авто и помогут законно зарегистрировать уже имеющиеся авто с иностранной регистрацией.

Это также поможет "снять социальное напряжение", надеются они.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram