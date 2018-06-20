Жебривский и компания: кто и как будет контролировать работу НАБУ?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Последние три года Павел Жебривский руководил Донецкой областью

19 июня завершилась почти полуторагодовалая политическая борьба за то, кто будет контролировать аудиторов - контролеров работы Национального антикоррупционного бюро: президент назначил экс-руководителя Донецкой области Павла Жебривского третьим и последним аудитором НАБУ.

Активисты уже раскритиковали такой шаг Петра Порошенко, ведь Павел Жебривский является давним соратником президента и может не иметь нужного для работы аудитором опыта.

НАБУ было создано при содействии западных партнеров Украины, которые пытаются защитить его независимость в переговорах с украинской властью.

Отрицательное заключение комиссии аудиторов НАБУ является практически единственным основанием для увольнения Верховной Радой председателя антикоррупционного бюро.

ВВС News Украина разбиралась, как повлияет назначение аудиторов на работу НАБУ и независимость антикоррупционных органов.

Борьба за аудиторов

Комиссия аудиторов состоит из трех членов - по одному от правительства, парламента и президента.

Каждый год эта комиссия должна проводить оценку эффективности работы и независимости НАБУ и передавать ее в Верховную Раду.

И уже депутаты, если комиссия аудиторов дала отрицательное заключение, имеют право уволить главу НАБУ.

Неудивительно, что борьба за контроль над комиссией аудиторов длилась больше года.

Еще весной 2017 года в Верховной Раде разгорелся ожесточенный спор за назначение аудитора по своей квоте.

Парламентская оппозиция и глава профильного комитета по борьбе с коррупцией Егор Соболев заявляли, что власть пыталась продавить свою кандидатуру, чтобы получить контроль над комиссией аудиторов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель НАБУ Артем Сытник может лишиться кресла, если аудиторы дадут отрицательное заключение

Фактически, представители ЕС тогда встали на сторону оппозиции, требуя назначить рекомендованного комитетом кандидата.

Рада не смогла принять никакого решения и сделала это только через год. 7 июня 2018 года парламент таки назначил по своей квоте известного юриста Владимира Василенко, который много лет был судьей международного суда ООН.

Ранее свою квоту заполнил Кабмин и назначил аудитором Михаила Буроменского - бывшего руководителя кафедры международного права национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого и директора Института прикладных гуманитарных исследований.

Буроменский был судьей Европейского суда по правам человека "ad hoc" (на замену) и главой делегации Украины в группе государств против коррупции.

"Друг президента"

К этим двум кандидатам у общественных активистов особых замечаний не было, а вот к Павлу Жебривскому вопросов возникло достаточно.

Последние три года он работал в президентской вертикали власти в должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации, а с 2000-х годов поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом. Это актуализирует вопрос, насколько он может быть независимой фигурой.

"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам", - заверил Жебривский сразу же после назначения.

Но закон об антикоррупционном бюро определяет, что аудитор НАБУ должен иметь большой опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, а также обладать знаниями и навыками для аудита.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко и Павел Жебривский на съезде партии Народный союз "Наша Украина" в 2007 году

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко уже заметила, что назначение Жебривского аудитором нарушает эти требования закона.

"Это нарушение закона, ведь в законе четко написано, что человек должен иметь опыт проведения аудита, а он, как нам известно, такого опыта не имеет", - считает Гопко.

Такую же позицию занял и Центр противодействия коррупции.

Перед работой на Донбассе Жебривский полгода руководил антикоррупционным управлением Генеральной прокуратуры Украины.

Однако опыта, которого требует закон, у него может не быть. Еще во времена СССР он работал в милиции, потом ушел в бизнес, а с 2000-х годов занимался политикой.

В любом случает, заключение аудиторов НАБУ будет коллегиальным решением, где требуется согласие большинства членов комиссии.

Защита Сытника

Аудиторы НАБУ будут иметь доступ ко всем материалам уголовных производств и документам, смогут проводить интервью со всеми работниками бюро, но обязаны не разглашать данные досудебных расследований.

Правда, руководитель организации Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин после назначения Жебривского предположил, что именно доступ к материалам НАБУ может быть самым важным в этой истории.

"Похоже, что после аудита НАБУ, проведенного американцами, уже будет топорно валить Сытника по результатам аудита. Поэтому решили просто заслать аффилированного в ближайший круг человека, чтобы он слил дела в отношении ближайшего круга лиц", - предположил Юрчишин.

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За последние полгода представители США и ЕС неоднократно выражали свою поддержку нынешнему руководителю НАБУ Артему Сытнику.

В декабре 2017 года украинская власть попыталась изменить закон о НАБУ, чтобы облегчить процедуру увольнения руководителя. Однако тогда на защиту Сытника стали западные посольства и даже МВФ.

Кроме того, западные партнеры практически в ультимативной форме требуют от Украины создать специальный антикоррупционный суд, который будет рассматривать расследованные НАБУ дела.

Пока работа комиссии аудиторов НАБУ была парализована, Артем Сытник подстраховался и по собственной инициативе заказал оценку своей работы европейскими и американскими экспертами.

"Мы обратились к нашим американским и европейским коллегам, которые провели внешнее оценивание нашей работы", - заявил 12 июня Сытник.

По его словам, аудит длился 4 месяца и эксперты предоставили 47 рекомендаций, как улучшить работу НАБУ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Другой аудитор НАБУ - известный юрист Владимир Василенко

"Аудит проводили люди, которые занимаются этим в Министерстве юстиции США", - заявил Артем Сытник.

Именно на результат этого "иностранного аудита" ссылался Юрчишин, указывая, что вряд ли теперь назначенные украинской властью аудиторы будут требовать отставки главы НАБУ.

С этой позицией согласна активистка антикоррупционного движения Галина Янченко, которая напомнила, что аудит четырех западных экспертов дал положительную оценку работы НАБУ, признавая работу ведомства "политически независимой и эффективной".

На этой неделе Верховная Рада должна принять закон о запуске Высшего антикоррупционного суда, работа которого является ключевым требованием МВФ и западных партнеров для получения финансовой помощи.

Но для получения этих денег важно не только создание этого суда, но и дальнейшая независимая от власти работа НАБУ, и в этом деле позиция западных партнеров, очевидно, будет принципиальной.

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