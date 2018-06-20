Альфи и Билли: мальчики с эпилепсией, меняющие наркополитику Британии

Image caption 12-летний Билли Кэлдуелл и шестилетний Альфе Дингли страдают очень редкими серьезными формами эпилепсии

Правительство Британии пообещало пересмотреть действующие правила в области употребления марихуаны в медицинских целях, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид.

При этом послаблений по вопросу использования каннабиса в рекреационных целях - то есть для развлечения - ожидать не стоит, заверил глава Хоум-офиса.

Правительство решило пересмотреть правила после того, как двум детям с эпилепсией - Альфи Дингли и Билли Кэлдуеллу - отказали в получении медикаментов, произведенных на основе каннабиса.

Эпилепсия и марихуана

По словам Джавида, семье Альфи Дингли, который испытывает до 150 приступов эпилепсии в месяц, выдали лицензию на получение лекарств на основе марихуаны.

Родители мальчика несколько месяцев вели общественную кампанию за то, чтобы облегчить доступ к таким медикаментам. В апреле они побывали в Голландии, где состояние Альфи, по их словам, ощутимо улучшилось после употребления конопляного масла.

Сейчас в Британии пациенты, страдающие от эпилепсии, имеют возможность обратиться в министерство внутренних дел, которое может выдать им лицензию на покупку препаратов на основе каннабиса. Однако член парламента от лейбористов Энди Макдональд, чей сын умер от эпилепсии, называл такую регуляцию "болезненной".

Семье Билли Кэлдуелла также выдали лицензию сроком на 20 дней после того, как врачи подтвердили, что ему экстренно необходимы соответствующие медикаменты по жизненно важным показаниям.

Копірайт зображення Reuters Image caption Билли попал в больницу с сильными эпилептическими припадками после того, как полиция аэропорта Хитроу забрала у его матери масло на основе каннабиса

Ранее его состояние ухудшилось после того, как персонал аэропорта Хитроу изъял лекарства. Впоследствии их вернули.

Его мать Шарлотта говорит, что Билли становится легче от медицинского конопляного масла. Она давно призывает сделать его общедоступным для пациентов. Она приветствовала решение министра внутренних дел и сообщила, что ее пригласили в экспертную панель при министерстве, которая пока будет решать индивидуальные случаи выдачи лицензий.

Приветствовали решение министра Джавида и другие политики.

Среди них - леди Молли Мичер, которая возглавляет парламентскую группу по вопросам реформы наркополитики и которая еще два года назад призывала к легализации медицинской марихуаны. По ее словам, до 1 миллиона человек в Великобритании могут получить пользу от такого шага - например люди, страдающие от сильной боли, дети с эпилепсией и больные множественным склерозом.

Она сравнила каннабис с морфием, заявив, что первый - "безопаснее, вызывает меньшее привыкание и имеет значительно, значительно меньше побочных эффектов".

Саджид Джавид уточнил, что специально созданная комиссия проведет экспертизу, в рамках которой специалисты оценят терапевтический эффект определенных медикаментов. После этого будет рассмотрен вопрос о смягчении режима обращения этих лекарств.

Изменения ни в коем случае не являются первым шагом к легализации бытового употребления марихуаны, подчеркнул министр.

Действительно ли марихуана имеет терапевтический эффект?

Мишель Робертс, редактор BBC News по вопросам здоровья

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Каннабис содержит много различных активных веществ, и эксперты говорят, что часть из них действительно могут иметь терапевтический эффект для некоторых пациентов.

Среди них - ТГК, или же тетрагидроканнабинол, - вещество, ответственное за эффект "кайфа". Еще один компонент - это КБД, или каннабидиол, - привлек внимание исследователей именно из-за его потенциальной возможности использования в медицине.

Лечение эпилептических припадков у детей с острыми случаями эпилепсии препаратами на основе КБД уже показало некоторые перспективные результаты. И хотя медицинские испытания в основном концентрируются на дозировке препаратов, многие родители, чьи дети страдают от эпилепсии, пользуются маслами на основе ТГК и КБД.

Пока научных доказательств безопасности и эффективности этих препаратов очень мало - в частности, для лечения эпилепсии, хотя они и содержат некоторые известные медицине активные компоненты.

Какие правила действуют сейчас?

По нынешним британским законам, марихуана - это наркотик класса "Б", хранение которого запрещено. При обнаружении марихуаны владелец рискует получить предупреждение или штраф 90 фунтов, а при неоднократной поимке или при иных отягчающих обстоятельствах может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Строгость меры зависит от количества наркотика и наличия предыдущих судимостей у нарушителя.

Наказание за продажу марихуаны - до 14 лет или штраф, сумма которого законом не ограничивается.

Сейчас марихуана - самый употребляемый наркотик в Британии. По данным за 2016 год, из более чем 16 тысячи случаев обнаружения марихуаны лишь по 292 эпизодам нарушители получили тюремный срок.

Сторонники легализации марихуаны аргументируют свою позицию тем, что это легкий наркотик, и он не вреднее обычных сигарет или алкоголя, продаваемых повсеместно.

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