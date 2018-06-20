Тимошенко снова идет в президенты. Что она предлагает и кто конкуренты

Копірайт зображення Уніан

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента на выборах в 2019 году.

Об этом говорится в видео на ее официальной странице в Facebook.

"Но баллотироваться буду не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти ... Для меня президентский пост - это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - заявила Тимошенко.

Копірайт зображення facebook.com/YuliaTymoshenko/ Image caption Ответы на вопросы пользователей Facebook Тимошенко сняла на видео

В случае победы она обещает референдум для изменения Конституции.

"И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, лучшей в мире Конституции", - пояснила лидер ВО "Батькивщина".

"Новый курс" с третьей попытки

Копірайт зображення ba.org.ua Image caption Юлия Тимошенко представила "новый курс", но о намерении баллотироваться в президенты тогда формально не заявила

15 июня Тимошенко собрала несколько тысяч человек на презентацию своего "Нового курса Украины", рекламой которого увешаны города и дороги страны.

В двухчасовой речи лидер "Батькивщины" рассказывала о своем видении изменений в Украине, но о намерении идти в президенты так и не заявила. Хотя намеки на такой шаг были.

Для Тимошенко это уже третья попытка стать президентом.

На выборах 2010 года ее главным конкурентом был лидер Партии регионов Виктор Янукович.

В феврале по результатам второго тура голосования Юлия Тимошенко получила 45,47%, а Виктор Янукович 48,95%.

На досрочных выборах в 2014 году Тимошенко тоже заняла второе место, набрав почти 13% голосов.

Победил в первом туре нынешний президент Петр Порошенко с результатом в 55% голосов.

Рейтинги

Копірайт зображення Уніан Image caption По результатам опросов в спину Юлии Тимошенко дышит Анатолий Гриценко

По социологическим опросам этого года, лидер партии "Батькивщина" опережает в рейтингах других возможных претендентов.

Хотя о безусловном фаворите будущих выборов говорить рано.

В начале июня в опросах Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова Юлия Тимошенко набирала 13,3%.

Другие кандидаты:

Анатолий Гриценко - 9,4%

Юрий Бойко - 8,4%

Петр Порошенко - 7,6%

Олег Ляшко - 7,4%

Святослав Вакарчук - 5,6%

Вадим Рабинович - 5,5%

Владимир Зеленский - 5%.

14,6% из тех, кто пойдет на выборы, не определились, за кого голосовать.

Кто еще

Копірайт зображення Уніан Image caption Народный артист Иво Бобул будет просить дать денег на выборы у Дональда Трампа

О намерении участвовать в выборах 2019 года уже заявил соратник Виктора Ющенко Роман Бессмертный.

Бывший посол Украины в Беларуси, вице-премьер, заместитель главы секретариата президента и депутат объявил о намерении на специальной встрече с журналистами в конце мая.

О намерении участвовать в президентских выборах также заявили внефракционный народный депутат Виктор Чумак и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Также уже определился с желанием участвовать и Анатолий Гриценко, который по последним прогнозам социологов является одним из фаворитов.

Неоднократно о желании возглавить страну говорила и народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО.

Копірайт зображення Уніан Image caption Шоумены Зеленский и Вакарчук внесли интригу в опросы социологов

Также в президенты решил идти певец Иво Бобул. Народный артист Украины в эфире одного из телеканалов даже рассказал о намерении попросить финансовой помощи у американского президента Дональда Трампа.

В последние социологические опросы включают двух других артистов: певца и музыканта Святослава Вакарчука, а также шоумена, лидера "95 квартала" Владимира Зеленского. На данный момент ни Вакарчук, ни Зеленский не заявляли о своих президентских планах.

Так же официально не объявляли о намерениях баллотироваться участники опросов лидеры "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Еще один участник опросов, Вадим Рабинович, не скрывает президентских амбиций.

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