Тимошенко снова идет в президенты. Что она предлагает и кто конкуренты
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет бороться за пост президента на выборах в 2019 году.
Об этом говорится в видео на ее официальной странице в Facebook.
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"Но баллотироваться буду не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти ... Для меня президентский пост - это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - заявила Тимошенко.
В случае победы она обещает референдум для изменения Конституции.
"И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, лучшей в мире Конституции", - пояснила лидер ВО "Батькивщина".
"Новый курс" с третьей попытки
15 июня Тимошенко собрала несколько тысяч человек на презентацию своего "Нового курса Украины", рекламой которого увешаны города и дороги страны.
В двухчасовой речи лидер "Батькивщины" рассказывала о своем видении изменений в Украине, но о намерении идти в президенты так и не заявила. Хотя намеки на такой шаг были.
Для Тимошенко это уже третья попытка стать президентом.
На выборах 2010 года ее главным конкурентом был лидер Партии регионов Виктор Янукович.
В феврале по результатам второго тура голосования Юлия Тимошенко получила 45,47%, а Виктор Янукович 48,95%.
На досрочных выборах в 2014 году Тимошенко тоже заняла второе место, набрав почти 13% голосов.
Победил в первом туре нынешний президент Петр Порошенко с результатом в 55% голосов.
Рейтинги
По социологическим опросам этого года, лидер партии "Батькивщина" опережает в рейтингах других возможных претендентов.
Хотя о безусловном фаворите будущих выборов говорить рано.
В начале июня в опросах Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова Юлия Тимошенко набирала 13,3%.
Другие кандидаты:
- Анатолий Гриценко - 9,4%
- Юрий Бойко - 8,4%
- Петр Порошенко - 7,6%
- Олег Ляшко - 7,4%
- Святослав Вакарчук - 5,6%
- Вадим Рабинович - 5,5%
- Владимир Зеленский - 5%.
14,6% из тех, кто пойдет на выборы, не определились, за кого голосовать.
Кто еще
О намерении участвовать в выборах 2019 года уже заявил соратник Виктора Ющенко Роман Бессмертный.
Бывший посол Украины в Беларуси, вице-премьер, заместитель главы секретариата президента и депутат объявил о намерении на специальной встрече с журналистами в конце мая.
О намерении участвовать в президентских выборах также заявили внефракционный народный депутат Виктор Чумак и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Также уже определился с желанием участвовать и Анатолий Гриценко, который по последним прогнозам социологов является одним из фаворитов.
Неоднократно о желании возглавить страну говорила и народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО.
Также в президенты решил идти певец Иво Бобул. Народный артист Украины в эфире одного из телеканалов даже рассказал о намерении попросить финансовой помощи у американского президента Дональда Трампа.
В последние социологические опросы включают двух других артистов: певца и музыканта Святослава Вакарчука, а также шоумена, лидера "95 квартала" Владимира Зеленского. На данный момент ни Вакарчук, ни Зеленский не заявляли о своих президентских планах.
Так же официально не объявляли о намерениях баллотироваться участники опросов лидеры "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Еще один участник опросов, Вадим Рабинович, не скрывает президентских амбиций.