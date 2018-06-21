Копірайт зображення Getty Images Image caption Снимок Джона Мура стал символом мигрантских семей, в том числе их маленьких детей, которые пытаются попасть в США

Это дело должно было стать типичным случаем для пограничного патруля США. Еще одну семью мигрантов без документов остановили недалеко от города Мак-Аллен, штат Техас, в одном из наиболее проблемных мест на границе с Мексикой.

Но рядом оказался фотожурналист Getty Images Джон Мур, который нацелил объектив своей камеры на горько плакавшего ребенка, когда его маму задержал пограничный патруль.

Это фото стало символом боли детей мигрантов и их родителей, когда их разлучают.

Почти мгновенно изображение стало вирусным и облетело весь мир - как иллюстрация критики администрации Трампа и ее политики разлучения семей мигрантов на американо-мексиканской границе.

В интервью BBC Мур рассказал: "Я хотел больше с ними пообщаться, но не смог. Мать произнесла, что они из Гондураса, что она месяц добиралась сюда с двухлетней дочкой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фотограф поймал момент ареста матери и плача ребенка

"Женщине было лет 30. Ребенка она несла на руках", - рассказывает Мур.

"Пограничники приказали матери поставить ребенка на землю, чтобы установить личность женщины и провести личный досмотр", - говорит фотограф. Но как только она это сделала, "ребенок расплакался".

По словам Мура, сцена, которая разворачивалась перед глазами, растрогала его, несмотря на то, что он более 10 лет проработал на границе США и Мексики, а также работал в таких регионах, как Пакистан и Ближний Восток.

"Мне даже пришлось остановиться и перевести дыхание, - признается Мур. - Я журналист, но и отец также, у меня есть маленькие дети. Я знаю, что в таком возрасте дети страдают от страха перед разлукой".

Копірайт зображення John Moore for Getty Images Image caption Большинство перехваченных пограничниками мигрантов приезжают из Центральной Америки

Муру было трудно смотреть на это, потому что он знал, что девочку заберут у матери из-за новой миграционной политики, вступившей в силу в США.

"Я уже видел такое много раз, - говорит он, - но в этот раз ощущения были значительно хуже".

"Я много разного видел"

Эти фото появились в конце продолжительной рабочей смены фотографа, который снимал работу американских пограничников.

"Я снял эти кадры около полуночи, - рассказал Мур, - немногим раньше в тот же день я видел, как мигрантов преследовали с собаками и вертолетами ... я много всего видел".

Также он видел группу людей на четырех плотах, которые пытались пересечь Рио-Браво - реку, по которой проходит граница между Мексикой и США.

Они прибыли из мексиканского городка Рейнос. А перейдя реку, двинулись дальше.

Копірайт зображення John Moore for Getty Images Image caption Политика разлучения родителей-мигрантов с детьми подвергается острой критике в США

По мнению Мура, эти люди встретились в районе вблизи города Мак-Аллен, известного под названием "El Rincón".

"Это место уже стало пунктом встречи для семей мигрантов, которые планируют просить убежища в США", - объясняет он.

"Эти люди были очень напуганы, - рассказывает Мур. - В основном это были женщины и дети из Центральной Америки. Истощенные, они хотели спать и очень нервничали".

К тому месту они добирались своим ходом, но оказавшись на территории США, встретились, чтобы дальше уже идти вместе.

Пограничный патруль, к которому был прикреплен Мур, перехватил эту мать с дочерью на грунтовой дороге.

Пограничники "были профессионалами и обращались с мигрантами корректно", добавляет Мур.

Когда лица мигрантов было установлено, их доставили в центры содержания.

Сфотографированного девочки Мур больше не видел.

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