Рада наказала журналистку за жест на фото. Та жалуется на сексизм
Верховная Рада отменила аккредитацию журналисткам Валерии Егоровой и Юлии Махмуди за неуважение к парламенту. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.
Решение было принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.
Месяц назад фотограф Ян Доброносов обнародовал фотографию, на которой одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру.
Девушка с фото пожаловалась BBC News Украина на травлю и сексизм.
Скандальное фото
Как рассказал Доброносов BBC News Украина, идея сделать фото возникла спонтанно, когда он увидел двух девушек, сидевших на лестнице.
"Мог получиться интересный кадр. Когда начал фотографировать, одна из них показала неприличный жест. После чего через 10 минут я выложил фото в Facebook", - рассказал Доброносов.
В сети фото набрало более полутысячи лайков и столько же шеров.
Сама героиня фото написала под ним комментарий с нецензурной лексикой, где осудила действия фотографа.
«Не **й фотографировать на крысу и подглядывать в чужие телефоны и документы, стремясь что-то там интересное увидеть и по тихому зафиксировать. Фотографируйте депутатов и то, как они работают", - написала Валерия Егорова.
Решение депутатов
По словам Ирины Кармелюк, члены Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики проголосовали единогласно за лишение журналисток аккредитации.
"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского корреспондента - девушек, не уважающих Высший законодательный орган и государственные символы, лишили аккредитации в парламенте", - написала она.
Девушек обвинили в нарушении регламента и оскорблении коллег.
"Этому способствовала настоящая гражданская позиция парламентских корреспондентов и общественности, которые высказались за недопустимость подобного поведения, которую ярко показал Ян Доброносов", - добавила Кармелюк.
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Журналистки, которых лишили аккредитации, сообщили BBC News Украина, что на заседание комитета их не пригласили.
"Честно говоря, мне это травля очень неприятна", - рассказала BBC News Украина Валерия Егорова.
Другая участница скандала, Юлия Махмуди, в разговоре с BBC News Украина назвала решение депутатов о лишении аккредитации "абсурдом".
"А что комментировать? Здесь диагноз власти можно ставить. В стране других проблем нет? Лишили за то, что я прокляла депутатов на своей странице в ФБ. Здесь скорее к психиатрам вопрос, а не ко мне", - сказала Махмуди.
"Травля и сексизм"
Как рассказала Егорова, это уже не первое скандальное фото с ней.
Ранее в сети разместили ее фото в ложе помощников, под которым появились около тысячи оскорбительных комментариев.
После этого, по словам Егоровой, ее уволили со скандалом с должности помощника депутата.
"Мне было 22 года, и я плакала, не вставая с постели, месяц, возможно, у меня осталась душевная травма. И в этот раз, когда фотограф в очередной раз навел объектив на мою грудь, у меня сработала психологическая самозащита", - рассказала Егорова.
Но после публикации второго фото началась "настоящая травля и сексизм", пожаловалась она.
После очередного скандала Егорова решила держаться подальше от политики.