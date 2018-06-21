Рада наказала журналистку за жест на фото. Та жалуется на сексизм

Копірайт зображення Yan Dobronosov

Верховная Рада отменила аккредитацию журналисткам Валерии Егоровой и Юлии Махмуди за неуважение к парламенту. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

Решение было принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Месяц назад фотограф Ян Доброносов обнародовал фотографию, на которой одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру.

Девушка с фото пожаловалась BBC News Украина на травлю и сексизм.

Скандальное фото

Как рассказал Доброносов BBC News Украина, идея сделать фото возникла спонтанно, когда он увидел двух девушек, сидевших на лестнице.

Я плакала, не вставая с постели месяц, может, у меня осталась душевная травма Валерия Егорова, журналистка

"Мог получиться интересный кадр. Когда начал фотографировать, одна из них показала неприличный жест. После чего через 10 минут я выложил фото в Facebook", - рассказал Доброносов.

В сети фото набрало более полутысячи лайков и столько же шеров.

Сама героиня фото написала под ним комментарий с нецензурной лексикой, где осудила действия фотографа.

«Не **й фотографировать на крысу и подглядывать в чужие телефоны и документы, стремясь что-то там интересное увидеть и по тихому зафиксировать. Фотографируйте депутатов и то, как они работают", - написала Валерия Егорова.

Решение депутатов

Копірайт зображення Ірина Кармелюк

По словам Ирины Кармелюк, члены Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики проголосовали единогласно за лишение журналисток аккредитации.

"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского корреспондента - девушек, не уважающих Высший законодательный орган и государственные символы, лишили аккредитации в парламенте", - написала она.

Девушек обвинили в нарушении регламента и оскорблении коллег.

"Этому способствовала настоящая гражданская позиция парламентских корреспондентов и общественности, которые высказались за недопустимость подобного поведения, которую ярко показал Ян Доброносов", - добавила Кармелюк.

Журналистки, которых лишили аккредитации, сообщили BBC News Украина, что на заседание комитета их не пригласили.

"Честно говоря, мне это травля очень неприятна", - рассказала BBC News Украина Валерия Егорова.

Другая участница скандала, Юлия Махмуди, в разговоре с BBC News Украина назвала решение депутатов о лишении аккредитации "абсурдом".

"А что комментировать? Здесь диагноз власти можно ставить. В стране других проблем нет? Лишили за то, что я прокляла депутатов на своей странице в ФБ. Здесь скорее к психиатрам вопрос, а не ко мне", - сказала Махмуди.

"Травля и сексизм"

Копірайт зображення Валерія Єгорова Image caption После публикации фото, похожего на это, началась первая волна травли, рассказала Валерия Егорова

Как рассказала Егорова, это уже не первое скандальное фото с ней.

Ранее в сети разместили ее фото в ложе помощников, под которым появились около тысячи оскорбительных комментариев.

После этого, по словам Егоровой, ее уволили со скандалом с должности помощника депутата.

"Мне было 22 года, и я плакала, не вставая с постели, месяц, возможно, у меня осталась душевная травма. И в этот раз, когда фотограф в очередной раз навел объектив на мою грудь, у меня сработала психологическая самозащита", - рассказала Егорова.

Но после публикации второго фото началась "настоящая травля и сексизм", пожаловалась она.

После очередного скандала Егорова решила держаться подальше от политики.

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