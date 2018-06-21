Рада создала антикоррупционный суд: чем недоволен Запад?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко долго сопротивлялся созданию антикоррупционного суда, однако в конце 2017 года сам стал инициатором процесса и автором закона

Верховная Рада по представлению президента создала Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дел, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Еще на минувшей неделе депутаты приняли закон, который регулирует работу нового антикоррупционного суда.

Однако для официального создания суда нужно было принять специальный закон по одной простой статье - "о создании Высшего антикоррупционного суда".

Создание антикоррупционного суда является важным требованием западных партнеров и ключевым условием предоставления жизненно необходимых на сегодняшний день кредитов, предоставляемых Международным валютным фондом.

Кредиторы настаивали на решающей роли международных экспертов в отборе судей антикоррупционного суда, и после длительных и сложных переговоров Киев с этим согласился.

Однако МВФ, а впоследствии и США, заявили, что не все пункты принятого закона их устраивают, и Верховная Рада должна внести правки в уже утвержденный документ.

Украинские власти обещают запустить работу антикоррупционного суда к концу года.

Рано радовались

Запад давил на Украину с требованием создать антикоррупционный суд с 2017 года.

При содействии США и ЕС в Украине создали независимое от власти антикоррупционное бюро, а антикоррупционный суд должен был заниматься рассмотрением дел, расследуемых НАБУ.

Западные доноры выдвигали ряд требований в отношении нового суда, и важнейшим было создание предохранителя, с тем чтобы украинские власти не могли повлиять на отбор судей в его составе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Член украинского парламента Мустафа Найем одним из первых затронул вопрос апелляции в законе об антикоррупционном суде

Вокруг этого и велись последние споры, которые удалось решить ночью перед принятием закона 7 июня. Украина согласилась, что общественный совет международных экспертов имеет право блокировать назначение кого-либо из судей во время конкурсного отбора. Фактически, они получили своего рода право вето.

Когда проводился конкурс в новый Верховный Суд, общественный совет добродетели не имел такого права, и в состав суда вошли некоторые судьи, в отношении которых у активистов были замечания.

Принятие закона приветствовала Венецианская комиссия, юридические рекомендации которой и были решающими при разработке текста документа.

В МВФ и ЕС сразу после голосования заявили, что сначала детально ознакомятся с окончательным вариантом закона, и только после этого дадут свою оценку. И оказались правы.

В подписанном президентом законе присутствовала формулировка, вызвавшая возмущение украинских экспертов-антикоррупционеров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пытался вынести на голосование вопрос о создании антикоррупционного суда еще 19 июня

Антикоррупционный суд будет рассматривать только те дела, которые на момент создания ВАС еще не начали рассматривать суды общей юрисдикции. Это спокойно восприняли эксперты и международные партнеры.

Однако в законе содержится норма о том, что коррупционные дела, приговоры в отношении которых общие суды вынесут уже после создания антикоррупционного суда, будут проходить апелляцию в общих апелляционных судах.

Активисты настаивают, что, если на момент приговора антикоррупционный суд уже был создан, то апелляцию можно подавать только в апелляционную антикоррупционную палату нового суда.

Ведь, мол, иначе громкие текущие антикоррупционные дела в отношении известных политиков, в частности, Романа Насирова или Николая Мартыненко, так и не попадут в антикоррупционный суд.

Спорная апелляция

Часть активистов и оппозиционных политиков сразу же заявили, что этой правки не должно было быть, и ее внесли в закон задним числом, а в документах перед голосованиях ее не было.

С подобными заявлениями выступили Центр противодействия коррупции и Transparency International.

Вместе с тем в профильном комитете Рады по вопросам правосудия отвергли какие-либо махинации и заявили, что эта норма была требованием Венецианской комиссии и содержалась в таблице поправок.

Там сослались на вывод Венецианской комиссии, в котором указано, что антикоррупционные дела, которое уже были открыты, должны рассматриваться там, где их рассмотрение было инициировано.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Директор НАБУ Артем Сытник

Такую позицию даже поддержал один из разработчиков законопроекта об антикоррупционном суде, иностранный эксперт Георгий Вашадзе. Он не увидел ничего плохого в том, что апелляция будет рассматриваться в общих апелляционных судах.

Правда, позже в комментарии украинским СМИ в Венецианской комиссии заявили, что такого требования именно в отношении процедуры апелляции антикоррупционных дел они не выдвигали.

Резко против прописанной в законе нормы выступило и НАБУ.

"Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания", - заявили в НАБУ.

Зато в команде президента напомнили, что Петр Порошенко с самого начала предлагал передать все актуальные антикоррупционные дела в новообразованный суд.

"Согласно предложению президента, все дела должны передать в антикоррупционный суд", - настаивал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко. И, по рекомендации Венецианской комиссии, чтобы не перегружать суд, норму изменили.

МВФ - за антикоррупционную апелляцию

Все дискуссии длились почти неделю, пока в МВФ не изучили документ и не поставили точку - норму об апелляции нужно изменить.

Именно об этом директор МВФ Кристин Лагард заявила в беседе с Петром Порошенко.

"Мы согласились, что сейчас парламенту очень важно безотлагательно принять вспомогательный закон, поданный президентом, для фактического создания суда. Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что составляют собой все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции", - говорится в заявлении Лагард.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Главным арбитром в вопросе создания антикоррупционного суда стал МВФ

Но в целом МВФ остался доволен принятым законом.

"Я приветствую стремление президента запустить работу суда до конца года", - заявила директор МВФ.

В ночь на 21 июня похожее заявление сделал и Государственный департамент США.

Американцы также поздравили Украину с принятием антикоррупционного закона с учетом требований МВФ, однако повторили замечания фонда - необходимо как можно быстрее внести правки в сферу юрисдикции суда и формально создать суд.

При такой позиции Международного валютного фонда и США стоит ожидать, что Верховная Рада все-таки примет "апелляционную поправку", и об этом уже заговорили во фракции президента. Однако пока согласованного проекта поправки в Раде нет.

Времени для его принятия еще достаточно - до момента создания самого антикоррупционного суда. Все зависит от того, насколько быстрого голосования потребует МВФ.

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