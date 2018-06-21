Что изменит закон о нацбезопасности

Копірайт зображення Міноборони України

В четверг Верховная Рада после длительных дебатов проголосовала за закон о национальной безопасности Украины.

Со следующего года Министерство обороны должен возглавить гражданский министр, а должность Главнокомандующего ВСУ - Начальника генштаба разделят между двумя руководителями.

Какой теперь будет вертикаль командиров в украинской армии, а также как изменятся полномочия СБУ относительно контроля за бизнесом?

Стандарты НАТО

Копірайт зображення УНІАН Image caption Президент Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Новый закон должен приблизить украинскую оборонную сферу к стандартам НАТО.

Об этом неоднократно говорили президент Порошенко, от имени которого был подан проект, и все причастные к его подготовке.

Сам законопроект готовился в сотрудничестве с западными партнерами Украины, а поправки в его текст после первого чтения предлагали послы США, НАТО и ЕС.

Приближение к стандартам альянса это:

ликвидация исчерпывающего перечня угроз безопасности (как в старом законе), который замедлял реакцию на новые угрозы;

введение эффективного планирования на разных уровнях;

централизация всех сил обороны и четкое распределение функций и задач между подразделениями;

стратегия кибербезопасности;

"демократический гражданский контроль" за армией;

назначение гражданского министра обороны и его заместителей.

Гражданский руководитель Минобороны

Петр Порошенко говорил, что "колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны пойти на назначение гражданского министра".

Причем гражданским будет не только министр, но и все его заместители.

В интервью BBC News Украина нынешний руководитель Минобороны это оценивал так: "Я считаю, что у нас должен быть гражданский министр обороны. Но он точно не должен быть, например, библиотекарем. Он должен иметь опыт управления, возможно - и военный опыт".

На практике министром может стать военнослужащий, уволившийся из армии и перешедший в статус гражданского.

Назначить гражданское руководство Минобороны должны уже с начала следующего года.

В целом же гражданский министр должен стать лишь одним из элементов демократического контроля за армией.

Копірайт зображення Міноборони

В законе прописано, что его будут осуществлять как органы гражданской власти - президент, правительство и парламент - так и общественный сектор.

При этом общественный контроль может быть ограничен только из соображений государственной тайны - на том, чтобы больше ограничений не было, настаивали западные партнеры.

Закон декларирует "полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны". В то же время норма еще раз фиксирует бюджетные расходы на сектор обороны в размере 5% от ВВП ежегодно.

Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Иван Винник обещал, что информация о финансах армии станет открытой на 90%, и только 10% останутся государственной тайной, но и их смогут контролировать депутаты.

Винник также анонсировал создание в Верховной Раде мониторингового комитета, который будет наблюдать за соблюдением прав человека правоохранительными и контрразведывательными органами, в том числе и СБУ.

Вертикаль командиров

Копірайт зображення УНІАН

Едва ли не главной новизной проекта является разделение должности главнокомандующего ВСУ и руководителя Генштаба.

Существование такой двойной должности, которую сейчас занимает Виктор Муженко, постоянно критиковали западные военные аналитики - по их мнению один человек физически не может эффективно управлять армией и одновременно решать административные вопросы в штабе.

И теперь вертикаль командования в секторе обороны будет выглядеть так:

Президент - верховный главнокомандующий ВСУ (главные решения безопасности и обороны, такие, например, как применение армии или мобилизация, а также ключевые кадровые назначения: вносит в парламент кандидатуры министра обороны и главы СБУ, по представлению министра обороны назначает и увольняет главнокомандующего ВСУ и начгенштаба ВСУ)

(главные решения безопасности и обороны, такие, например, как применение армии или мобилизация, а также ключевые кадровые назначения: вносит в парламент кандидатуры министра обороны и главы СБУ, по представлению министра обороны назначает и увольняет главнокомандующего ВСУ и начгенштаба ВСУ) Министр обороны (политическое и административное руководство ВСУ, отвечает также за военное планирование и распределение ресурсов в армии)

(политическое и административное руководство ВСУ, отвечает также за военное планирование и распределение ресурсов в армии) Главнокомандующий ВСУ (непосредственное руководство использованием Вооруженных сил и их боеготовности, это самое высокое военное должностное лицо - с учетом того, что президент и министр обороны будут гражданскими)

(непосредственное руководство использованием Вооруженных сил и их боеготовности, это самое высокое военное должностное лицо - с учетом того, что президент и министр обороны будут гражданскими) Начальник Генштаба ВСУ (определение, какие ресурсы нужны для выполнения поставленных перед армией задач, стратегическое планирование обороны и жизнеобеспечения армии, отвечает за техническое оснащение ВСУ)

Есть в этой структуре и командующий Объединенных сил, который заменил командира сил АТО. Он будет подчиняться главнокомандующему ВСУ, но имеет право докладывать непосредственно президенту о ситуации в Объединенных силах и ходе их операций.

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption Командующий объединенных сил Сергей Наев

Через Объединенный оперативный штаб он руководит всеми силами, которые переданы в его подчинение.

Командующего объединенных сил, как и командующих всех родов и видов войск ВСУ, назначает и снимает с должности президент по представлению министра обороны. Таким образом вертикаль командиров четко подчинена президенту как верховному главнокомандующему.

Копірайт зображення Міноборони України Image caption Командиров различных родов войск украинской армии также назначает президент

Окончательно новая вертикаль должна быть сформирована в 2021 году.

Функции СБУ

Но больше всего дебатов вызвали нормы закона, связанные с СБУ.

Критики закона выступили за то, чтобы полностью лишить Службу безопасности Украины функций проверки бизнеса.

Копірайт зображення УНІАН Image caption СБУ обвиняют в давлении на бизнес под прикрытием борьбы с коррупцией и организованной преступностью

По выражению депутата Сергея Лещенко, главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("управление К") СБУ на самом деле "занимается рэкетом бизнеса".

В принятом законе о нацбезопасности любой функционал СБУ по борьбе с коррупцией убрали и оставили только "защиту экономической безопасности государства".

"в данном случае речь идет об узком спектре задач (в нашем случае, прежде всего, в контексте постоянных попыток РФ подорвать украинскую экономику), и эта формулировка полностью соответствует опыту Запада", - считает член комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тымчук.

Он добавляет, что такая формулировка не вызвала никаких нареканий со стороны западных партнеров.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Светлана Залищук (в центре) и ряд других депутатов считают, что при помощи закона о нацбезопасности можно было бы ограничить возможности СБУ в давлении на бизнес

В конце концов, как добавляли авторы законопроекта, логичнее было бы ограничить возможности давления спецслужб на бизнес в профильном законе о СБУ, а не в общей норме о нацбезопасности.

Поэтому переходные положения принятого закона предусматривают, что такие изменения по урезанию "экономических" функций СБУ должны быть подготовлены и представлены президенту и парламенту в течение полугода.

Иван Винник также анонсировал, что упомянутый мониторинговый комитет парламента сможет получать жалобы от бизнесменов, которые сочтут, что против них СБУ проводит незаконные расследования. На основе этих жалоб планируют заслушивать СБУ об основаниях расследований и даже рекомендовать кадровые решения в отношении сотрудников Службы безопасности - вплоть до руководства - в случае необоснованных проверок.

Впрочем, автор многих поправок относительно СБУ Светлана Залищук считает, что реальное прекращение "кошмаривания бизнеса" со стороны Службы безопасности Украины теперь может затянуться на длительное время.

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