"Как я стала полицейской и отомстила педофилу"

Копірайт зображення André Valente/ BBC Brasil

Бразильянке Табате было всего девять лет, когда Фабрицио появился в ее жизни. Ему было 39, он был женат, а главное - был "другом" семьи, которого не могли ни в чем заподозрить. Он же более двух лет мучил и насиловал девочку.

В декабре 2016 года Табата и Фабрицио (имена героев изменены) встретились снова - 12 лет спустя. Но на этот раз он был в наручниках, а Табата крепко держала его одной рукой. В другой руке был дробовик.

Она отвела его в камеру, заперла решетку и ушла с огромным облечением, почувствовав, что все наконец закончилось. Круг замкнулся.

"Рассказать об этом преступлении и пережить все заново - помогает залечить раны", - сказала Табата Бразильской службе ВВС.

Кемпинг

Фабрицио был фотографом, любил снимать на природе. Он был разговорчивым и дружелюбным, увлекательно рассказывал о своих путешествиях, описывал пляжи, реки и другие красивые места, в которых побывал. Вскоре после знакомства с семьей Табаты он стал другом ее отца. По вечерам они играли в футбол.

Фабрицио с женой и семья Табаты начали вместе путешествовать с палатками по берегам реки Уругвай на юге Бразилии, недалеко от того места, где жили.

"Очень скоро он стал приставать ко мне, - говорит Табата. - Он подходил ко мне вплотную и начинал трогать. Я не понимала, что происходит. Мне было не по себе, но я была слишком маленькой и не понимала, что это преступление".

Табата говорит, что Фабрицио насиловал ее, когда они оказывались в глубине леса, далеко от всех остальных, или когда они купались в реке.

Копірайт зображення André Valente/ BBC Brasil Image caption Табата стала жертвой домогательств в возрасте девяти лет

"Как-то раз меня послали вместе с ним за водой, - вспоминает она. - Он начал меня лапать, но у меня получилось вырваться и убежать вперед. Родители даже не спросили, почему я вернулась первой. Им даже не пришло в голову, что он мог ко мне приставать, так они ему доверяли".

Табата много раз хотела рассказать родителям правду, но сдерживалась.

"Мой папа всегда был очень напряженным и злым. Я боялась, что он убьет фотографа и сядет в тюрьму. Ребенку приходят в голову тысячи разных мыслей. Кроме того, мне было страшно, что родители мне не поверят", - говорит она.

"Он меня заставил"

Насилие продолжалось два с половиной года.

Со временем мужчина изучил привычки семьи Табаты и стал пользоваться этим знанием. Он знал, что у Табаты была старшая сестра, которая училась в педагогическом, что их мать по вечерам работала, а отец играл в футбол. В это время он и появлялся в доме.

"Он говорил: "совсем чуть-чуть, совсем немного". И никогда не бил меня, а очень крепко держал и заставлял подчиняться", - говорит она. Когда девочке исполнилось 11, она начала реагировать со злостью: кричать и сопротивляться.

Табата собиралась рассказать матери, но решила повременить - мама заболела. Примерно в это время ее отца уличили в романе с женой Фабрицио, и старые друзья стали врагами.

Как раскрылась правда

Следующие 10 лет Табата пыталась забыть все, что с ней произошло, но воспоминания не уходили. Чтобы выговориться, она начала делиться своим секретом со школьными друзьями.

Только когда ей исполнилось 16, она наконец рассказала обо всем матери. Та сказала, что Фабрицио приставал и к другим девочкам. Табата разозлилась: она думала, что была единственной жертвой, а вышло, что мужчина сломал жизнь не только ей.

Рассказала она обо всем и полиции, однако дело завели далеко не сразу. Даже шесть лет спустя оно по-прежнему оставалось на рассмотрении в прокуратуре.

Копірайт зображення André Valente/ BBC Brasil Image caption Фабрицио приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, но он оставался на свободе

"Я сама пошла туда, чтобы спросить, почему дело не продвигается. Прокурор был со мной очень груб. Он сказал, что все произошло очень давно, что не было улик и что я слишком долго ждала перед тем, как сделать заявление", - рассказывает Табата.

Она уже не надеялась когда-нибудь увидеть Фабрицио за решеткой, но ее отец вспомнил, что от рук фотографа пострадала еще одна девочка. Табата пошла к ее семье, чтобы поговорить с ней. Показания девочки позволили возобновить дело.

Фабрицио утверждал, что Табата все сочинила ради мести за обиженного отца, однако суд не встал на его сторону. Мужчину приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, но он оставался на свободе, пока суд рассматривал апелляцию.

Круг замкнулся

В 24 года Табата окончила полицейскую академию. В полицию она пошла в том числе из-за пережитого в детстве насилия. Несмотря на инстинктивное стремление "поймать всех насильников", в ходе работы она старалась оставаться в стороне от дел, связанных с изнасилованием.

"Я бы не смогла сохранять контроль над собой и вести себя профессионально в экстремальных случаях, например, когда речь идет о насилии над младенцем", - говорит она.

В декабре 2016 года суд вынес отрицательное решение по апелляции Фабрицио. Он скрывался от правосудия на ранчо, на берегу реки, недалеко от города.

Копірайт зображення André Valente/ BBC Brasil Image caption Табата сама закрыла дверь камеры за своим насильником

"Арестовал его мой коллега, но я хотела лично закрыть за ним дверь камеры, - говорит Табата. - Я хотела, чтобы круг замкнулся".

Предупреждение родителям

Фабрицио освободили меньше чем через год - за хорошее поведение и добросовестную работу в заключении.

После домогательств Табата долго стыдилась своего тела и негативно относилась к сексу. Она говорит, что пережитый опыт сделал ее интровертом, и ей пришлось заново учиться доверять людям и общаться с ними.

Ее история может послужить предупреждением для других семей, считает женщина.

"Я бы посоветовала родителям много говорить с детьми и просить, чтобы они рассказали о неуместном поведении взрослых. И говорить, что они готовы поверить детям", - говорит она.

"Я всегда говорю, что жертв винить нельзя. Это происходит не из-за их поведения и не из-за того, как они одеты, а потому что агрессоры - больные люди".

*По просьбе полиции имя преступника изменено, а названия городов, где происходили события, не упоминаются.

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