Украинские мужчины в рабстве: "Били дубинками по голове"
Существует стереотип, что именно женщины чаще всего становятся жертвами торговли людьми. И при этом речь идет о сексуальной эксплуатации. Но реальная статистика свидетельствует об обратном.
Так, 90% случаев торговли людьми - это трудовая эксплуатация, в частности рабство. При этом две трети пострадавших - мужчины. Такие данные приводит Международная организация по миграции (МОМ).
BBC News Украина исследовала, как это происходит.
Не единичные случаи
В июне этого года национальная полиция освободила 30 украинских граждан из рабства на консервном заводе в Овидиопольском районе Одесской области.
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В апреле Луцкий горрайонный суд вынес приговор одному из организаторов трудовой эксплуатации девяти мужчин на свалке под Нововолынском. Граждан, говоривших только по-венгерски, заставляли сортировать мусор в 2010-2012 годах. Рассчитывались водкой. Руководство свалки сменили, но к уголовной ответственности не привлекли.
И это - не единичные случаи. Трудовая эксплуатация - или даже рабство - именно мужчин набирает обороты в течение последних семи лет, отмечают эксперты.
Такое случается как в Украине, так и за рубежом: в России, Польше, Чехии, Италии и других странах.
"Тайга. Куда ты уйдешь?"
"Тайга. Минус 35 градусов. Ты выходишь - вокруг лес. будешь идти 2-3 часа - и куда? Километраж там достаточно большой. Только техникой можно проехать. Нам повезло, что был заведен и прогрет тягач. На нем мы и сбежали", - так рассказывает о своем опыте работы на лесоповале в Красноярском крае Василий.
Холодный грязный барак в глубине тайги. Питьевую воду приходится получать из снега. На завтрак, обед и ужин - одни макароны. Ни кусочка мяса или рыбы, никаких молочных продуктов.
Валить и рубить лес надо по 14-16 часов ежедневно без выходных. Коллеги по работе, кроме земляков-украинцев - в основном бывшие заключенные из сибирских колоний. Никакой мобильной связи. Причем те, кто ехал сюда на заработки, знали, что его в тайге не будет. И это не останавливало.
Им обещали платить тысячу долларов ежемесячно, но потом заявили, что все должны отработать по 500 долларов, потраченных на их дорогу в дебри тайги. И, конечно, отобрали документы.
Десять украинцев оказались в полной изоляции посреди высоких сосен и снежных сугробов. Они не представляли себе, что все может обернуться так.
Российские граждане, освобожденные из мест лишения свободы, любили выпить водки. В водочном угаре им было легче переносить реальность жизни и работы на лесовырубках.
"У них не было выбора", - говорит Василий. У украинцев же была одна-единственная альтернатива - уйти и вернуться домой.
Это все произошло в 2012-2013 годах. Парень собирался жениться, нужны были средства. Найти работу с достойной зарплатой дома ему не удавалось. А тут как раз знакомый рассказал, что смог хорошо заработать на сибирском лесоповале. А почему бы и нет?
Тогда Василий не проверил информацию о своем будущем "работодателе" из Красноярского края. Впрочем, он убежден, что даже если бы и приложил усилия, правды бы не узнал.
Рабство в XXI веке
Трудно поверить, что в XXI веке возможно настоящее рабство. Но оно существует. Когда с человеком обращаются, как с вещью, то, собственно, это оно и есть. Так этот феномен определяет Конвенция о рабстве 1926 года. Его запрещает ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Рабство является разновидностью трудовой эксплуатации - более широкого юридического понятия, которое, в свою очередь, является формой торговли людьми.
Не любые тяжелые и несправедливые условия труда являются трудовой эксплуатацией, объясняет Виктор Вальчук, правозащитник, председатель правления ОО "Велес +". Он защищает права пострадавших.
Такая эксплуатация возникает тогда, когда у человека забирают документы, он проживает в нечеловеческих условиях, к нему применяют физическое или психологическое насилие, не платят за работу и лишают свободы передвижения.
Почему мужчины?
По оценкам представительства МОМ в Украине, в течение 2014-2017 годов от торговли людьми пострадали 60 900 украинцев. Война на Донбассе и хронический экономический кризис подталкивают прежде всего мужчин соглашаться на сомнительные предложения работы.
Как ни странно, именно мужчины оказываются менее защищенными от таких опасностей, чем женщины. Потому как более уверены в себе и ведут себя менее осторожно, когда ищут работу, особенно за рубежом.
В Украине в такую беду попадают чаще бездомные и другие наиболее социально незащищенные мужчины. Но за ее пределами беда происходит часто с теми, кого, казалось бы, не должно быть в группе риска.
Так, по данным МОМ, 24% пострадавших от трудовой эксплуатации украинских мужчин имеют высшее образование. 71% из них проживают в областных центрах. Более чем половине из них - от 18 до 35 лет.
"Мужчины не могут себя идентифицировать. Они не осознают, что пострадали. Как это вся их строительная бригада, десять взрослых человек - все пострадавшие от торговли людьми?" - рассказывает Виктор Вальчук.
"Загоняли в подвал и держали по три часа"
Те из них, с кем удалось пообщаться BBC News Украина, признают: они не могли себе представить даже в ночном кошмаре, что такое может произойти. Особенно когда речь идет не о сибирском лесоповале, а о работе, например, на складе недалеко от Варшавы, столицы страны ЕС.
"Нас закрыли в комнате. Мы спрашивали, почему нам не платят. Самые инициативные получили немного по голове дубинками. И мы уже сидели и ждали, чтобы нас не трогали. Несколько раз было также такое, что загоняли в подвал и держали там по три часа. Вероятно, в это время были какие-то проверки", - рассказывает Виктор.
Он отправился в Польшу вместе с полусотней украинцев. Пятая часть из них имела высшее образование. Они поверили словам знакомого водителя-посредника. Тот не брал денег вперед за перевозку - это вызвало к нему симпатию. Казалось, что имеют дело с честным человеком.
В результате оказались на изолированном от внешнего мира складе бытовой техники. По приезде услышали, что должны два месяца вкалывать бесплатно, чтобы отработать деньги за дорогу. Жили в потрепанном общежитии. Работали, как и на сибирском лесоповале, по 14 часов в сутки без выходных.
Были убеждены, что убежать без документов и денег не смогут. Склад пристально охранялся.
За каждыми девятью работниками следил один надзиратель, непременно русскоязычный. Какого-то человеческого контакта с ним у работников не было. Наоборот, с ними обращались жестко, по словам Виктора, действительно как с рабами. Когда начали задавать вопросы, у всех отобрали мобильные телефоны.
И когда дела начали казаться откровенно безнадежными, после месяца такой эксплуатации, вдруг их всех собрали и отправили автобусом до границы с Украиной. Обращаться в польскую полицию никто из них не решился. Переживали, как бы живыми скорее вернуться в Украину.
Это случилось в ноябре 2015 года и выглядело как хорошо отлаженная схема, когда группу работников завозят на месяц, эксплуатируют бесплатно и так же быстро вывозят. Далее должна была быть новая "партия рабов".
Мужчины рассказывают, что после пережитого самое сложное - снова поверить в свои силы, найти себя, справиться психологически с чувствами, которые вызывает такая неудача.
К этому следует добавить проблемы со здоровьем как следствие рабского труда, плохого питания, хронического стресса.
"Я не видел, чтобы кто-то вернулся оттуда здоровым", - отмечает Виктор Вальчук.
Именно поэтому пострадавшие от торговли людьми имеют право на помощь как со стороны государства, так и международных организаций, таких как МОМ. Для этого они должны получить соответствующий статус.
МОМ реализует целую программу реинтеграции. Она включает в том числе психологическую помощь и обучение.
Правозащитники признают, что реальные масштабы трудовой эксплуатации могут превышать статистику в разы.
В долгосрочной перспективе действенное решение проблемы - развитие украинской экономики. В краткосрочной - профилактика явления, говорят специалисты.
Вот несколько простых шагов, которые могут помочь уберечься от трудовой эксплуатации.
Что стоит сделать:
- При поиске работы с помощью посредников, уточнить, имеет ли фирма лицензию. Это можно сделать в "Перечне фирм, которые получили лицензию на трудоустройство за рубежом" на странице Государственной службы занятости Украины.
- Проверить, есть ли у работодателя сайт, по какому адресу находится эта фирма. Можно воспользоваться инструментом Google Earth, чтобы увидеть ее местонахождение и окрестности. Позвонить и проверить, возьмет ли кто-нибудь вообще трубку.
- Работодателя можно проверить также в государственных реестрах. К примеру, в Польше это REGON, реестр субъектов национальной экономики; в России - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Доверять свои документы только уполномоченным должностным лицам (работники пограничных служб, таможни, полиции). Ни в коем случае не передавать их посредникам или работодателям для "регистрации".
- Собрать контактную информацию посольств и консульств Украины в стране пребывания и зарегистрироваться там, если будете находиться за границей дольше трех месяцев.
- Сделать копии всех своих документов (виза, загранпаспорт, приглашение, трудовой договор, страховой полис). Один экземпляр копий, а также свое свежее фото и контактную информацию работодателя следует оставить родным.
- Поддерживать постоянный контакт с родными. Не соглашаться на такие условия труда, при которых у вас не будет мобильной связи. Мол, там, где будете работать,"нет сети".
- Договориться с родными в Украине о кодовом слове. Если вы его используете в разговоре, это будет означать, что вы в опасности.
Имена пострадавших от трудовой эксплуатации в Красноярском крае России и Польше изменены.