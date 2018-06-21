Украинские мужчины в рабстве: "Били дубинками по голове"

Image caption Мужчины не всегда осознают, что стали жертвой торговли людьми, или же никому об этом не рассказывают, даже самым близким людям

Существует стереотип, что именно женщины чаще всего становятся жертвами торговли людьми. И при этом речь идет о сексуальной эксплуатации. Но реальная статистика свидетельствует об обратном.

Так, 90% случаев торговли людьми - это трудовая эксплуатация, в частности рабство. При этом две трети пострадавших - мужчины. Такие данные приводит Международная организация по миграции (МОМ).

BBC News Украина исследовала, как это происходит.

Не единичные случаи

В июне этого года национальная полиция освободила 30 украинских граждан из рабства на консервном заводе в Овидиопольском районе Одесской области.

В апреле Луцкий горрайонный суд вынес приговор одному из организаторов трудовой эксплуатации девяти мужчин на свалке под Нововолынском. Граждан, говоривших только по-венгерски, заставляли сортировать мусор в 2010-2012 годах. Рассчитывались водкой. Руководство свалки сменили, но к уголовной ответственности не привлекли.

И это - не единичные случаи. Трудовая эксплуатация - или даже рабство - именно мужчин набирает обороты в течение последних семи лет, отмечают эксперты.

Такое случается как в Украине, так и за рубежом: в России, Польше, Чехии, Италии и других странах.

"Тайга. Куда ты уйдешь?"

"Тайга. Минус 35 градусов. Ты выходишь - вокруг лес. будешь идти 2-3 часа - и куда? Километраж там достаточно большой. Только техникой можно проехать. Нам повезло, что был заведен и прогрет тягач. На нем мы и сбежали", - так рассказывает о своем опыте работы на лесоповале в Красноярском крае Василий.

Холодный грязный барак в глубине тайги. Питьевую воду приходится получать из снега. На завтрак, обед и ужин - одни макароны. Ни кусочка мяса или рыбы, никаких молочных продуктов.

Валить и рубить лес надо по 14-16 часов ежедневно без выходных. Коллеги по работе, кроме земляков-украинцев - в основном бывшие заключенные из сибирских колоний. Никакой мобильной связи. Причем те, кто ехал сюда на заработки, знали, что его в тайге не будет. И это не останавливало.

Им обещали платить тысячу долларов ежемесячно, но потом заявили, что все должны отработать по 500 долларов, потраченных на их дорогу в дебри тайги. И, конечно, отобрали документы.

Десять украинцев оказались в полной изоляции посреди высоких сосен и снежных сугробов. Они не представляли себе, что все может обернуться так.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Украинские мужчины слишком часто пренебрегают правилами безопасности, уезжая на заработки, не допуская даже мысли, что могут оказаться в рабстве

Российские граждане, освобожденные из мест лишения свободы, любили выпить водки. В водочном угаре им было легче переносить реальность жизни и работы на лесовырубках.

"У них не было выбора", - говорит Василий. У украинцев же была одна-единственная альтернатива - уйти и вернуться домой.

Это все произошло в 2012-2013 годах. Парень собирался жениться, нужны были средства. Найти работу с достойной зарплатой дома ему не удавалось. А тут как раз знакомый рассказал, что смог хорошо заработать на сибирском лесоповале. А почему бы и нет?

Тогда Василий не проверил информацию о своем будущем "работодателе" из Красноярского края. Впрочем, он убежден, что даже если бы и приложил усилия, правды бы не узнал.

Рабство в XXI веке

Трудно поверить, что в XXI веке возможно настоящее рабство. Но оно существует. Когда с человеком обращаются, как с вещью, то, собственно, это оно и есть. Так этот феномен определяет Конвенция о рабстве 1926 года. Его запрещает ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Рабство является разновидностью трудовой эксплуатации - более широкого юридического понятия, которое, в свою очередь, является формой торговли людьми.

Не любые тяжелые и несправедливые условия труда являются трудовой эксплуатацией, объясняет Виктор Вальчук, правозащитник, председатель правления ОО "Велес +". Он защищает права пострадавших.

Такая эксплуатация возникает тогда, когда у человека забирают документы, он проживает в нечеловеческих условиях, к нему применяют физическое или психологическое насилие, не платят за работу и лишают свободы передвижения.

Почему мужчины?

По оценкам представительства МОМ в Украине, в течение 2014-2017 годов от торговли людьми пострадали 60 900 украинцев. Война на Донбассе и хронический экономический кризис подталкивают прежде всего мужчин соглашаться на сомнительные предложения работы.

Как ни странно, именно мужчины оказываются менее защищенными от таких опасностей, чем женщины. Потому как более уверены в себе и ведут себя менее осторожно, когда ищут работу, особенно за рубежом.

В Украине в такую ​​беду попадают чаще бездомные и другие наиболее социально незащищенные мужчины. Но за ее пределами беда происходит часто с теми, кого, казалось бы, не должно быть в группе риска.

Так, по данным МОМ, 24% пострадавших от трудовой эксплуатации украинских мужчин имеют высшее образование. 71% из них проживают в областных центрах. Более чем половине из них - от 18 до 35 лет.

"Мужчины не могут себя идентифицировать. Они не осознают, что пострадали. Как это вся их строительная бригада, десять взрослых человек - все пострадавшие от торговли людьми?" - рассказывает Виктор Вальчук.

"Загоняли в подвал и держали по три часа"

Те из них, с кем удалось пообщаться BBC News Украина, признают: они не могли себе представить даже в ночном кошмаре, что такое может произойти. Особенно когда речь идет не о сибирском лесоповале, а о работе, например, на складе недалеко от Варшавы, столицы страны ЕС.

"Нас закрыли в комнате. Мы спрашивали, почему нам не платят. Самые инициативные получили немного по голове дубинками. И мы уже сидели и ждали, чтобы нас не трогали. Несколько раз было также такое, что загоняли в подвал и держали там по три часа. Вероятно, в это время были какие-то проверки", - рассказывает Виктор.

Он отправился в Польшу вместе с полусотней украинцев. Пятая часть из них имела высшее образование. Они поверили словам знакомого водителя-посредника. Тот не брал денег вперед за перевозку - это вызвало к нему симпатию. Казалось, что имеют дело с честным человеком.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Перформанс проти рабства в центрі Києва, 27 липня 2017 року

В результате оказались на изолированном от внешнего мира складе бытовой техники. По приезде услышали, что должны два месяца вкалывать бесплатно, чтобы отработать деньги за дорогу. Жили в потрепанном общежитии. Работали, как и на сибирском лесоповале, по 14 часов в сутки без выходных.

Были убеждены, что убежать без документов и денег не смогут. Склад пристально охранялся.

За каждыми девятью работниками следил один надзиратель, непременно русскоязычный. Какого-то человеческого контакта с ним у работников не было. Наоборот, с ними обращались жестко, по словам Виктора, действительно как с рабами. Когда начали задавать вопросы, у всех отобрали мобильные телефоны.

И когда дела начали казаться откровенно безнадежными, после месяца такой эксплуатации, вдруг их всех собрали и отправили автобусом до границы с Украиной. Обращаться в польскую полицию никто из них не решился. Переживали, как бы живыми скорее вернуться в Украину.

Это случилось в ноябре 2015 года и выглядело как хорошо отлаженная схема, когда группу работников завозят на месяц, эксплуатируют бесплатно и так же быстро вывозят. Далее должна была быть новая "партия рабов".

Мужчины рассказывают, что после пережитого самое сложное - снова поверить в свои силы, найти себя, справиться психологически с чувствами, которые вызывает такая неудача.

К этому следует добавить проблемы со здоровьем как следствие рабского труда, плохого питания, хронического стресса.

"Я не видел, чтобы кто-то вернулся оттуда здоровым", - отмечает Виктор Вальчук.

Именно поэтому пострадавшие от торговли людьми имеют право на помощь как со стороны государства, так и международных организаций, таких как МОМ. Для этого они должны получить соответствующий статус.

МОМ реализует целую программу реинтеграции. Она включает в том числе психологическую помощь и обучение.

Правозащитники признают, что реальные масштабы трудовой эксплуатации могут превышать статистику в разы.

В долгосрочной перспективе действенное решение проблемы - развитие украинской экономики. В краткосрочной - профилактика явления, говорят специалисты.

Вот несколько простых шагов, которые могут помочь уберечься от трудовой эксплуатации.

Что стоит сделать:

При поиск е работ ы с помощью посредников , уточнить, имеет ли фирма лицензию. Это можно сделать в "Переч не фирм, которые получили лицензию на трудоустройство за рубежом" на странице Государственной службы занятости Украины.

Проверить, есть ли у работодателя сайт, по какому адресу находится эта фирма. Можно воспользоваться инструментом Google Earth, чтобы увидеть ее местонахождение и окрестности. Позвонить и проверить, возьмет ли кто-нибудь вообще трубку.

Работодателя можно проверить также в государственных реестрах. К примеру, в Польше это REGON, реестр субъектов национальной экономики; в России - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доверять свои документы только уполномоченным должностным лицам (работники пограничных служб, таможни, полиции). Ни в коем случае не передавать их посредникам или работодателям для "регистрации".

Собрать контактную информацию посольств и консульст в Украины в стране пребывания и зарегистрироваться там, если будете находиться за границей дольше трех месяцев.

Сделать копии всех своих документов (виза, загранпаспорт, приглашение, трудовой договор, страховой полис). Один экземпляр копий, а также свое свежее фото и контактную информацию работодателя следует оставить родным.

Поддерживать постоянный контакт с родными. Не соглашаться на такие условия труда, при которых у вас не будет мобильной связи. Мол, там, где будете работать , " нет сети".

Договориться с родными в Украине о кодовом слове. Если вы его используете в разговоре, это будет означать, что вы в опасности.

Имена пострадавших от трудовой эксплуатации в Красноярском крае России и Польше изменены.

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