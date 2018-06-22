Как "шапки" попали на головы гигантских статуй с острова Пасхи

Копірайт зображення Terry Hunt Image caption Моаи на южном побережье острова

Всемирно известные статуи на острове Пасхи прославились своими глубокими глазами и длинными ушами.

Но они также имеют удивительные многотонные шапки - пукао, сделанные из другого материала.

Долгое время оставалось тайной, как эти пукао попали на головы статуй.

Однако сейчас у американских археологов появилось четкое понимание, как именно это было. Они выяснили, что гигантские шапки переместили с помощью техники настила и веревки.

"Тот факт, что они успешно собрали эти статуи, свидетельствует об инженерном мастерстве древних людей Рапа-Нуи", - говорит Шон Хиксон, ведущий автор исследования и аспирант по антропологии в Пенсильванском государственном университете.

Копірайт зображення Sean Hixon Image caption Вот так устанавливали "шапки"

Исследования ученых показывают, что пукао катили через километры скалистой местности, чтобы установить на верхушки статуй предков - Моаи. Самая большая из этих колоссальных красных шапок имеет диаметр более двух метров и весит около 11 тонн.

Выводы группы, опубликованные в журнале Archeological Science, утверждают, что различные вырезы, пазы и выступы указывают, что люди Рапа-Нуи построили пандус перед Моаи, который был наклонен вперед. По нему они закатили шапки на головы, прежде чем окончательно поставить Моаи вертикально.

Жители острова, скорее всего, обмотали пукао канатами, чтобы затащить их и водрузить на головы статуй. Этот способ подъема груза по настилу, который часто используется сегодня для переворачивания поврежденных кораблей, сделал движение камней физически возможным и требовал привлечения меньшей группы людей.

"Даже самую большую пукао, установленную на вершине статуи, могли затащить 10 человек", - пояснил г-н Хиксон.

Копірайт зображення Terry Hunt Image caption Некоторые красные "шапки" имеют выступы сверху меньшего диаметра

Большие цилиндрические пукао сделаны из красного вулканического камня, который называется скориа (вулканический шлак), а головы Моаи вытесаны из вулканического туфа. Материалы выкопали из кратеров на противоположных частях острова.

Во многих случаях гигантские пукао тащили с места, расположенного в 13 км от карьера, где их добыли. Красный скориа также пористый и поэтому менее плотный, чем туффах, что облегчает его подъем.

Некоторые цилиндры, похоже, бросили во время транспортировки. Исследователи нашли потертости на этих камнях, что еще раз доказывает их транспортировку путем перекатывания.

Копірайт зображення Terry Hunt Image caption Исследователи использовали 3D-проектирование для сравнения разных пукао

Предыдущие теории предполагали, что транспортировка и изготовление статуй были связаны с вырубкой лесов и возможной гибелью большого количества населения.

Но новые доказательства того, что этот масштаб инженерных задач можно было выполнить только с помощью нескольких веревок и небольших групп людей, могут развенчать мифы об "экоциде", в результате которого население чрезмерно эксплуатировало ресурсы острова.

"Сооружение Moaи и размещение пукао были ключевыми частями успеха острова", - говорит профессор антропологии Карл Липо.

Копірайт зображення Terry Hunt

Древние люди Рапа-Нуи установили почти тысячу гигантских каменных статуй, самая крупная из которых весит 74 тонны и достигает 10 метров в высоту - это высота трехэтажного здания. Статуи Моаи расставили так, чтобы они сформировали круг вокруг острова и были повернуты лицами внутрь него.

"Головные уборы стали великим финалом - окончательным примером единого видения технологий и гениальности в инженерном деле", - отметил BBC News профессор Терри Хант из Университета штата Аризона.

"В культурном плане добавление шапок, вероятно, связано с традицией почитания предков. Считалось, что в голове есть сверхъестественная и магическая сила, поэтому шапка добавляла престижа", - говорит профессор Липо.

В 1917 году антрополог Скорсби Ротледж считал, что пукао напоминает шапки. Норвежский путешественник Тур Хейердал считал, что они больше напоминают густые волосы.

Профессор Липо отметил, что неправильное понимание возникло потому, что древних жителей острова считали элитными "рыжеволосыми" людьми, которые создали памятники в Южной Америке, а не рапануйцами полинезийского происхождения.

Однако, учитывая "глубокую традицию головных уборов", гипотеза о шапке "больше соответствует тому, что мы знаем об острове", - пояснил профессор Липо.

Копірайт зображення Terry Hunt Image caption Рапануйцы были полинезийского происхождения

Многие вопросы остаются о самих фигурах и судьбе создавших их рапануйцев.

"Это были древние инженеры, чья гениальность позволила водрузить многотонные шапки на статуи. Это урок для нас, который показывает вклад общества в почитание своих предков. Это чрезвычайное достижение", - считает профессор Хант.

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