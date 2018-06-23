В "Реал" из "Зари": история успеха 19-летнего Андрея Лунина

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Пока весь футбольный мир сконцентрирован на мундиале в России, скауты клубных команд находятся в активном поиске вариантов для усиления своих игровых составов в будущем сезоне.

Собственно, учитывая отсутствие сборной Украины на чемпионате мира-2018 трансфер 19-летнего вратаря Андрея Лунина из луганской "Зари" к победителю трех последних розиграшей Лиги чемпионов мадридский "Реал" может стать главным событием украинского межсезонья-2018.

Неудивительно, ведь до сих пор ни один украинец в Королевском клубе не выступал.

В мадридском Реале официально подтвердили, что Андрей Лунин подписал с ними контракт сроком на шесть лет.

Испанские СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро.

Предпосылки

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Конечно, сказать, что личность Лунина возникла из ниоткуда, нельзя.

Он подавал надежды и начал попадать в те детско-юношеские команды, за которые выступал, будучи, как правило, на два года моложе верхнего возрастного ценза.

Так было и в харьковских "Арсенале" и "Металлисте", где Андрей делал первые шаги, так продолжилось и после того, как 13-летний Лунин в 2012-м попал в структуру "Днепра".

Правда, прогресс футболиста не был бы столь стремительным, если бы не реалии украинского футбола.

С началом войны на Донбассе летом 2014-го владельцы футбольных клубов начали считать деньги, которые ранее выделялись щедро, а иногда - даже бездумно.

Количество профессиональных команд в Украине с тех пор неуклонно падает, элитный дивизион сократился до 12-ти команд - и еще не гарантия, что, учитывая ликвидацию "Полтавы" в сезоне-2018/2019, удастся собрать даже это небольшое количество команд в элите.

Снизили расходы даже владельцы ведущих клубов наподобие донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Харьковский "Металлист" после бегства в Россию владельца Сергея Курченко сначала был ликвидирован, а затем начал свой путь заново под новым юридическим названием.

Не многим лучше обстоят дела и у "Днепра", который всего за несколько лет после выхода в финал Лиги Европы из-за долгов опустился во вторую лигу украинского чемпионата.

Команды, основу которых еще вчера составляли высококлассные иностранные исполнители, игроки национальных сборных своих стран, начали наконец обращать внимание на воспитанников собственных клубных академий.

Тех, кто в предыдущие годы оставались за спинами звездных Виллиана, Дугласа Косты, Марлоса, Тайсона, Джулиано, Калинича, Мбокани или Велозу и в итоге так и не мог раскрыться.

Не было бы счастья

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Ситуация в "Днепре" на этом фоне вообще выглядит уникальной.

Весной 2015 года возглавляемая Мироном Маркевичем команда с ограниченным количеством исполнителей сенсационно вышла в финал Лиги Европы, где уступила 2: 3 испанской "Севильи".

Однако впоследствии для владельца клуба Игоря Коломойского футбол начал отходить на второй план.

Клуб накопил долги перед игроками и тренерами, которые представляли "Днепр" в 2014-2015 годах.

Как следствие, сезон 2016/2017 команда начала молодежным составом во главе с недавним наставником дубля Дмитрием Михайленко.

17-летний Лунин, который только в апреле 2016-го дебютировал в составе "Днепра" U-19, а первый матч молодежного чемпионата провел только в сентябре, изначально в первой команде не считался даже резервистом.

Михайленко доверял место в воротах более-менее опытному Денису Шелихову. Когда тот начал ошибаться, место в рамке получил Алексей Баштаненко. Третьим номером в то время считался Даниил Кучер.

Но после серии неудачных матчей двух первых голкиперов 16 октября 2016 года тренер решился на неожиданный шаг.

На выездной матч против львовских "Карпат" он решил выставить совсем юного Лунина. Ему на тот момент было всего 17 лет и 247 дней.

До Андрея только четверо вратарей в истории украинских чемпионатов дебютировали в более молодом возрасте.

Первую игру для него слишком удачной не назовешь: на 29-й минуте Лунин пропустил под руками несильный удар головой от нападающего Густаво Бланко Лещука и позволил львовянам выйти вперед.

Правда, больше в той встрече Андрей не ошибался, а во втором тайме в двух эпизодах даже спас "Днепр", помог команде свести матч к ничьей 1: 1.

Когда в следующую встречу Лунин пропустил три мяча от "Волыни", казалось, Михайленко продолжит поиски и снова будет что-то менять на вратарской позиции.

Но специалист проявил терпение и до конца сезона сделал Лунина незаменимым на "посту №1".

Тот доверие оправдывал, о чем, в частности, свидетельствует и статистика: в 22-х матчах Андрей пропустил лишь 22 гола, что для вратаря предпоследней команды чемпионата показатель более чем приличный.

Решимость Вернидуба

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В сезоне 2016/2017 Лунин провел целую серию прекрасных матчей.

Во многом именно благодаря мастерству Андрея "днепряне" дошли до полуфинала Кубка Украины.

Вратарь стал героем двух матчей - сначала принес команде победу, отразив два пенальти во встрече с черниговской "Десной", а затем отстоял "на ноль" четвертьфинальный поединок против полтавской "Ворсклы".

Удивительная игра Лунина против "Шахтера" в ноябре 2016-го, когда он отбил пенальти от Марлоса, привлекла к голкиперу внимание наставника дончан Паулу Фонсеки.

Однако от поспешных шагов сына уберег отец - Алексей Лунин одновременно исполняет роль агента Андрея.

Он дал понять, что в таком возрасте парню нужно не улучшение материального положения с гарантированной ролью дублера вратаря сборной Андрея Пятова, а стабильная игровая практика.

Ее Лунин имел в "Днепре", отклонив также предложение киевского "Динамо".

На игровую практику он мог рассчитывать и при переходе в луганскую "Зарю" в компании еще четырех "экс-днепрян".

В принципе, особого выбора в то время у Андрея и не было. Из-за позиции владельцев по выплате долгов, "Днепр" скатился сразу во вторую лигу.

Оставаться там, или переходить вместе с Михайленко во вновь созданный СК "Днепр-1" было бы для 18-летнего вратаря, который уже успел сыграть за сборные всех возрастов, кроме национальной, существенным шагом назад.

В "Заре" Лунин сначала тоже стабильного места в основе не имел. В обойме у наставника команды Юрия Вернидуба был проверенный боец ​​Алексей Шевченко, которому тренер доверял немного больше, хотя и юного вратаря без игровой практики тоже не оставлял.

Однако с осени 2017-го, когда "Заря" пробилась в групповой турнир Лиги Европы, Андрей уже был полноценным первым номером.

Вернидуб продолжал доверять молодому голкиперу, даже несмотря на то, что играл он не очень стабильно, а яркие матчи чередовал с встречами, в которых допускал простые ошибки.

"Риск или не риск, но это было наше общее с тренером вратарей Александром Ногиным решение, - объяснял Вернидуб. - Мы решили, что будет лучше доверять одному и терпеть его ошибки, чем менять голкиперов через матч-два. Это тоже путь в никуда. Когда мы в начале сезона выпускали то Шевченко, то Лунина, особого эффекта не было. Все-таки лучше определить какую-то линию и четко ее придерживаться".

Альтернатива Буффону

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Несмотря на то, что "Заря" не смогла выйти из группы, где противостояла шведскому "Эстерсунду", испанскому "Атлетико" и немецкой "Герте", игра Лунина приглянулась тренеру национальной сборной Андрею Шевченко.

Первые приглашения в национальную команду вратарь "Зари" начал получать еще осенью 2017-го, но во время отборочных соревнований мундиаля-2018 оставался в тени Пятова.

23 марта 2018-го, отыграв весь товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии (1: 1), Лунин в возрасте 19-ти лет и 40 дней стал самым молодым в истории вратарем национальной сборной Украины.

Во время зимнего антракта начали появляться и первые известия о заинтересованности в услугах Лунина клубов из топ-чемпионатов.

По словам агента Ираклия Хвиделиани, уже зимой трансферная стоимость молодого украинца достигла шести миллионов евро, а интерес к его персоне проявляли представители итальянского "Интера", английского "Лестера" и австрийского "Зальцбурга".

Особенно активными якобы были скауты итальянского "Ювентуса". И это неудивительно, ведь клуб ищет замену легендарному Джанлуиджи Буффону который заблаговременно сообщил, что сезон 2017/2018 будет последним в его карьере игрока.

Впрочем, с наступлением лета неожиданно появился вариант с мадридским "Реалом".

Копірайт зображення Real Madrid Image caption Фото-поздравление Лунина на официальной странице Facebook "Реала"

В интервью CalcioNapoli24.it Алексей Лунин рассказал, что вариант с действующим победителем Лиги чемпионов рассматривается, так же как вариант с итальянским "Наполи".

"Но мы не хотим принимать поспешных решений", - сказал отец футболиста.

Испанские СМИ указывали, что "Реал" якобы готов отдать за Лунина 14 миллионов евро.

Отметим, что в "Реале" в прошлом сезоне основным голкипером был 31-летний костариканец Кейлор Навас, его дублером - испанский ровесник Кико Касилья. Контракты обоих заканчиваются летом 2020-го, то есть через два сезона.

Третьим номером считался 20-летний Лука Зидан. Сын теперь уже экс-главного тренера даже успел дебютировать в составе первой команды. Правда, неизвестно, будет ли доверять Луке новый главный тренер Хулен Лопетеги так, как делал отец.

В новости о подписании Лунина на сайте "Реала" говорится о том, что особенно их впечатлила игра вратаря во время победного для "Зари" матча против "Атлетика" с Бильбао в Лиге Европы, который луганчане сенсационно выиграли, а Андрей отстоял на ноль.

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