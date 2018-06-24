Почему Индия с воздуха выглядит иначе?
В воздухе над Индией и соседними странами Южной Азии есть нечто такое, чего нет над другими странами.
Это формальдегид - бесцветный газ, который выделяется естественным образом из растений, но также ив результате некоторых загрязняющих видов деятельности.
Повышенная концентрация была зафиксирована новым европейским спутником Sentinel-5P, который запустили в октябре прошлого года для исследования качества воздуха во всем мире.
Эта информация пригодится для формирования политики очистки атмосферы.
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По сравнению с основными составляющими атмосферы, такими как азот и кислород, содержание формальдегида в воздухе, на самом деле, очень мало: в каждом миллиарде молекул воздуха есть лишь несколько CH₂O.
Но это может быть признаком общих проблем загрязнения, рассказывает Изабель Де Смедт из Королевского бельгийского института космической аэрономии.
"Формальдегидный столбик состоит из различных видов летучих органических соединений, и его источником может быть как растительность, так и пожары или извержения", - рассказала она BBC News.
"Это зависит от региона, но 50-80% газа - биогенного происхождения. Остальное - от извержений и огня. Это может быть как от сжигание угля, так и от лесных пожаров. В Индии очень много сельскохозяйственных пожаров".
Также в Индии значительное количество древесины используется в домашних условиях для приготовления пищи и обогрева.
Когда летучие органические соединения попадают в контакт с диоксидом азота (NO₂, выделяется от сжигания ископаемого топлива) и солнечным светом, в результате реакции образуется приземной озон.
Это серьезный раздражитель для дыхательных путей, который может привести к значительным проблемам со здоровьем.
Спутник Sentinel-5P был закуплен и запущен Европейским космическим агентством для программы Европейского Союза по мониторингу Земли.
Спутниковое устройство Tropomi может обнаружить наличие в атмосфере, кроме формальдегида, и других газов, таких как двуокись азота, озон, диоксид серы (SO₂), метан, окись углерода (CO) и аэрозоли (небольшие капли и частицы).
Все это влияет на воздух, которым мы дышим, и потому их количество также играет важную роль в изменении климата.