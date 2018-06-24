Лазурный цвет - тайный ингредиент формулы хорошего сна

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Исследовательская группа Манчестерского университета разработала метод, позволяющий незаметно для глаза сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов вечером. Таким образом ученые надеются бороться с "телефонной бессонницей".

Циан - цветовой диапазон между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров. Его еще называют цветом морской волны или лазурным.

Как считают биологи, свечение в этом диапазоне препятствует выработке мелатонина по вечерам и является тем самым скрытым фактором, от которого зависит наша сонливость или бессонница.

Воздействие этого света меняется, даже если человеческий глаз не замечает изменений в интенсивности зелено-голубого свечения.

Ночной режим

В работе ученых, опубликованной в научном журнале Sleep, говорится, что ночные режимы в современных телефонах способны снижать яркое свечение в этом диапазоне, характерное для дневного освещения, но вместе с этим меняется и цветовая гамма дисплея.

Цвета становятся менее яркими и насыщенными, благодаря чему сокращается и голубое свечение.

Image caption Яркое свечение в диапазоне циан заставляет нас бодрствовать

Новое исследование доказывает, что существует возможность сократить свечение незаметным для человека образом, сохранив насыщенность и яркость цветов.

Опыты показали, что пользователи не видят разницы между экраном, на котором откорректировано зелено-голубое свечение, и обычным дисплеем, но при этом быстрее засыпают.

Телевизоры, телефоны, ноутбуки и другие устройства излучают голубое свечение, которое позволяет изображению быть более заметным для глаза. Человеческий мозг воспринимает это свечение как дневной свет - и замедляет выработку мелатонина, отвечающего за режим сна.

Современные смартфоны обладают ночным режимом, сокращающим голубое свечение и притупляющим яркость цветов в темное время суток.

Цвета экрана

Ученые предполагают, что, следовательно, оттенки циана можно использовать на экранах компьютеров в случаях, когда людям надо оставаться бодрыми - например, во время ночной работы.

Или же, наоборот - циановый цвет следует заменить на экранах его аналогом, если хотите гарантировать хороший сон.

Image caption Специалисты утверждают, что те же самые цвета можно воспроизвести, исключив циан

Ученые уже проверили это. Они показывали людям кино, в котором в одной версии был циановый цвет, а в другом - его аналог - и измеряли их сонливость и уровни мелатонина.

"Это открытие интересно, потому что дает нам понимание, как регулирование уровня одного лишь цианового оттенка, без изменения остальных цветов, может влиять на нашу сонливость", - объясняет профессор Роб Лукас.

По его словам, это в первую очередь может помочь тем, кто привык использовать телефоны ночью или перед сном - в частности, подросткам.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.