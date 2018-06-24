Лазурный цвет - тайный ингредиент формулы хорошего сна
Исследовательская группа Манчестерского университета разработала метод, позволяющий незаметно для глаза сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов вечером. Таким образом ученые надеются бороться с "телефонной бессонницей".
Циан - цветовой диапазон между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров. Его еще называют цветом морской волны или лазурным.
Как считают биологи, свечение в этом диапазоне препятствует выработке мелатонина по вечерам и является тем самым скрытым фактором, от которого зависит наша сонливость или бессонница.
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Воздействие этого света меняется, даже если человеческий глаз не замечает изменений в интенсивности зелено-голубого свечения.
Ночной режим
В работе ученых, опубликованной в научном журнале Sleep, говорится, что ночные режимы в современных телефонах способны снижать яркое свечение в этом диапазоне, характерное для дневного освещения, но вместе с этим меняется и цветовая гамма дисплея.
Цвета становятся менее яркими и насыщенными, благодаря чему сокращается и голубое свечение.
Новое исследование доказывает, что существует возможность сократить свечение незаметным для человека образом, сохранив насыщенность и яркость цветов.
Опыты показали, что пользователи не видят разницы между экраном, на котором откорректировано зелено-голубое свечение, и обычным дисплеем, но при этом быстрее засыпают.
Телевизоры, телефоны, ноутбуки и другие устройства излучают голубое свечение, которое позволяет изображению быть более заметным для глаза. Человеческий мозг воспринимает это свечение как дневной свет - и замедляет выработку мелатонина, отвечающего за режим сна.
Современные смартфоны обладают ночным режимом, сокращающим голубое свечение и притупляющим яркость цветов в темное время суток.
Цвета экрана
Ученые предполагают, что, следовательно, оттенки циана можно использовать на экранах компьютеров в случаях, когда людям надо оставаться бодрыми - например, во время ночной работы.
Или же, наоборот - циановый цвет следует заменить на экранах его аналогом, если хотите гарантировать хороший сон.
Ученые уже проверили это. Они показывали людям кино, в котором в одной версии был циановый цвет, а в другом - его аналог - и измеряли их сонливость и уровни мелатонина.
"Это открытие интересно, потому что дает нам понимание, как регулирование уровня одного лишь цианового оттенка, без изменения остальных цветов, может влиять на нашу сонливость", - объясняет профессор Роб Лукас.
По его словам, это в первую очередь может помочь тем, кто привык использовать телефоны ночью или перед сном - в частности, подросткам.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.