Превращается ли Турция в демократический султанат?

Копірайт зображення EPA Image caption Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией с 2003 года, рассчитывает остаться у власти еще на много лет

В воскресенье в Турции проходят внеочередные президентские и парламентские выборы, на следующий день после которых страна начнет жить по новой редакции конституции и окажется под почти неограниченной властью президента. В том, кто останется президентом, особых сомнений нет.

Сразу после выборов 24 июня в Турции вступит в силу радикальная реформа государственного устройства, одобренная с перевесом всего в три процента на референдуме 16 апреля 2017 года. В результате Турецкая республика из парламентской превратится в суперпрезидентскую.

Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, инициатор этой реформы, небезосновательно надеется переизбраться и стать и главой исполнительной власти, и законодательной инстанцией, притом оказаться практически неподотчетным парламенту и вдобавок получить возможность оставаться у власти еще полтора десятка лет.

В то же время, несмотря на чрезвычайное положение, введённое после попытки путча в июле 2016 года, и репрессии против многих тысяч противников Эрдогана, оппозиция президенту и правящей Партии справедливости и развития довольно таки сильна и многочисленна, и Турция пока далека от авторитарных стран, где демократические институты сохраняются лишь в виде декорации.

К тому же полномочия президента по новой редакции конституции в определенной степени все же ограничены полномочиями парламента. Будет ли парламент пользоваться этими полномочиями, зависит от того, каким по итогам выборов окажется его состав, о чём - ниже.

Какие права получит президент

Во-первых, президент станет главой исполнительной власти - премьер-министра, утверждаемого парламентом, больше не будет. При этом президент не будет подотчётен парламенту.

Во-вторых, президент получит право издавать указы, которые будут иметь силу закона.

Президент же будет сам назначать одного или нескольких вице-президентов и членов правительства.

Сколько сможет править президент

Формально в принятой на референдуме редакции конституции есть ограничение: два срока по пять лет.

Но турецкие и иностранные комментаторы указывают на уловку, которой может воспользоваться президент. Дело в том, что по новой конституции выборы президента и парламента всегда должны проходить одновременно. То есть, если президент решает уйти в отставку досрочно или же парламент досрочно самораспускается - переизбираются и президент, и депутаты.

При этом если президент уходит досрочно из-за самороспуска парламента, то этот прерванный срок в лимит не засчитывается.

Копірайт зображення EPA Image caption У Эрдогана в последнее время сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но о внешней политике в этой предвыбрной кампании говорили немного

То есть, если парламент решит провести досрочные выборы до конца второго срока президента, то президент сможет баллотироваться на третий срок (если об отставке заявит сам президент - то не сможет).

Таким образом, теоретически Реджеп Тайип Эрдоган при условии лояльного парламента может править до 2028 года, незадолго до истечения срока устроить внеочередные выборы - и остаться у власти еще на пять лет.

Сейчас Эрдогану 64 года, он руководит страной с марта 2003 года, когда он стал премьер-министром. Президентом он стал в августе 2014 года (этот, длившийся до сих пор срок тоже не засчитывается в лимит в два срока).

Какие права останутся у парламента

Если парламент принимает закон на ту же тему, что и указ президента, то указ отменяется.

Это выглядит серьезным ограничением самовластия президента, но оно будет работать только при условии, что большинство в парламенте не будет принадлежать правящей Партии справедливости и развития и их союзникам-националистам.

Копірайт зображення Chris McGrath Image caption Харизматичный Мухаррем Индже считается главным соперником Эрдогана на этих выборах

Парламент будет иметь право начинать расследование против вице-президентов и министров - но не против президента. При этом открывать расследование и требовать отставки членов правительства парламент должен квалифицированным большинством. То есть, для этого нужно, чтобы партия Эрдогана и националисты были в явном меньшинстве.

Оппозиция надеется лишить их хотя бы абсолютного большинства. Для этого, в частности, важно, чтобы 10-процентный барьер наряду с другими оппозиционным силами смогла преодолеть курдская Демократическая партия народов.

Кто надеется победить Эрдогана

Многие работающие в Турции иностранные журналисты говорят, что турецким предвыборным опросам доверять лучше не надо: они дают огромный разброс в результатах.

Но другой точки опоры нет, поэтому, по усредненным данным опросов, самый популярный из оппозиционных кандидатов - бывший учитель физики 54-летний Мухаррем Индже, кандидат от Республиканской народной партии.

Копірайт зображення AFP Image caption Мераль Акшенер (слева) надеется отобрать у Эрдогана голоса умеренных националистов и либо выйти во второй тур, либо поддержать в нем Мухаррема Индже. На фото - Акшенер с лидером партии, выдвинувшей Индже.

В случае, если Индже выйдет во второй тур, его обещают поддержать все остальные кандидаты от оппозиции.

Второй по популярности оппозиционный кандидат, по тем же усредненным данным - 62-летняя Мераль Акшенер. Она - профессиональный политик, бывший министр внутренних дел, основательница и лидер либеральной националистической Хорошей партии.

Из остальных трех соперников Эрдогана наиболее интересен, наверное, курдский политик, лидер Демократической партии народов Селахаттин Демирташ, который баллотируется в президенты, сидя в тюрьме.

Рейтинг Реджепа Тайипа Эрдогана - по тем же усредненным условно правдоподобным данным опросов - колеблется вокруг 50%, поэтому оппозиция питает надежды на второй тур, который должен пройти через две недели после первого.

В случае же победы во втором туре оппозиционеры обещают отменить все конституционные нововведения и оставить Турцию парламентской республикой.

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