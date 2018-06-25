Безвиз для капитала. Что позволит новый закон о валюте

Копірайт зображення UNIAN Image caption В НБУ называют новый закон о валюте "безвизом для капитала"

В Национальном банке и бизнес-сообществе называют закон историческим, поскольку он должен заменить устаревшее и запутанное валютное регулирование в стране на простое и прозрачное.

"Закон" О валюте и валютных операциях"создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Закон "О валюте и валютных операциях" приняли 21 июня. "За" законопроект, разработанный НБУ и поданный от имени президента, проголосовали 228 депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, и он будет опубликован. Закон полностью заработает через семь месяцев переходного периода. Также полгода продлятся доработки нормативно-правовых актов Нацбанка.

Через месяц после этого закон заработает полностью.

До этого валютные операции в Украине регулировались Декретом правительства "О системе валютного регулирования и контроля" от 1993 года и законом "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", а также многочисленными инструкциями, положениями, письмами и разъяснениями НБУ.

Это делало всю систему валютного регулирования запутанной, сложной и негибкой.

Что закон меняет для населения

Согласно новому закону, граждане Украины смогут:

• инвестировать средства за рубежом в ценные бумаги, недвижимость, имущественные права (раньше на эти операции нужно было получать индивидуальную лицензию НБУ, в предоставлении которой центральный банк страны мог и отказать),

• ввозить в Украину и вывозить за границу ценные бумаги,

• размещать валюту из Украины на счетах иностранных банков.

НБУ будет контролировать только валютные операции, в эквиваленте превышающие 150 тыс. грн.

Без декларирования, как и раньше, через границу наличными можно будет провозить эквивалент до 10 тысяч евро.

Что закон меняет для бизнеса

Новый закон предоставляет такие возможности украинским компаниям:

без индивидуальных лицензий инвестировать средства за границу для покупки других компаний, открытия представительств, дочерних компаний, расширения рынков сбыта,

инвестировать за границу в ценные бумаги, недвижимость, имущественные права,

размещать на счетах за рубежом валюту, которая происходит как из Украины, так и из-за рубежа,

ввозить и вывозить ценные бумаги,

переводить валюту как гарантийное обеспечение для участия в тендерах на поставки товаров,

предоставлять кредиты нерезидентам.

Кроме того, отменен предельный срок проведения валютных операций, - раньше он составлял 180 дней.

Бизнесу также не нужно будет регистрировать кредиты от нерезидентов.

В Европейской Бизнес-Ассоциации приветствовали принятие закона, утверждая, что "впервые за последние 25 лет документ кардинально обновляет законодательство".

В частности, там обращают внимание на отмену устаревших регулировок, санкций за нарушение валютного законодательства и валютного контроля по операциям до 150 тыс. Грн, ограничение расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности сроком в 180 дней.

Когда это заработает

"Самые болезненные ограничения, например, касающиеся инвестирования за границу и внешнеэкономических операций, будут отменены сразу после вступления в силу закона", - сообщают в Национальном банке.

Вместе с тем, чтобы не нарушить финансовую стабильность в стране, "валютные ограничения будут отменены постепенно и осторожно. И при наличии благоприятных макроэкономических условий", - аж "до наступления полной свободы проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом" .

Однако за Нацбанком сохранено право на "меры защиты", но только в кризисных ситуациях, - от нестабильности банковской системы или ухудшения платежного баланса Украины.

Такие ограничения будут вводиться решением Правления НБУ, и будут действовать до полугода. Впрочем, их можно будет продлить еще на полгода.

То, что в стране происходят "кризисные явления", которые требуют временных валютных ограничений, будет подтверждать Совет НБУ.

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