Пластик в животах: как спасают птиц, гибнущих от загрязнения океана
Команде ВВС удалось снять видеоматериал, демонстрирующий разрушительное воздействие пластика на дикую природу. Во время съемок документального фильма "Утопая в пластике" съемочная команда канала BBC One увидела, как из-за загрязнения воды голодной смертью умирают морские птицы.
Их животы - полны пластика, и для еды нет места.
Морские биологи, работу которых снимает ВВС, пытаются спасти птиц. Они отлавливают тысячи птенцов, которые только вылетают из гнезд, и буквально промывают им желудки, "давая шанс на выживание".
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Животики, полные пластика
На острове Лорд-Хау, расположенном в Тасмановом море в 400 км от восточного побережья Австралии, птицы гнездятся в норах. Птенцы в них ждут родителей, пока те летают ловить для них мелкую рыбу.
"Эти птицы - хищники широкого профиля, - объясняет морской биолог Дженнифер Лауэрс. - Они едят все, что найдут. Это то, что позволило им выжить - неразборчивость".
"Но когда в океан попадает пластик, птицы не могут отличить его от другой еды, поэтому они и его едят", - добавляет биолог.
Птицы-родители по незнанию кормят птенцов мелким пластиком, поэтому когда малыши вылетают из гнезд - их внутренности полны им, и это не дает им возможности самостоятельно выжить в море.
Поэтому исследователи отлавливают птенцов, как только они вылетают из земляных гнезд. Если пластика в желудках не так много - их промывают морской водой. Эта процедура не вредит птицам.
По словам Лиз Боннин, ведущей документальной программы ВВС, то, что съемочная группа увидела на острове Лорд-Хау - одно из самых тяжелых зрелищ на ее памяти.
"Количество того, что выходит из желудка одного птенца - поражает, - делится она воспоминаниями. - На вторую ночь мы видели, как из одного птенца вымылось, думаю, где-то 90 кусочков пластика. Но ученые рассказывали нам, что видели и по 200, и по 250 кусков пластика в мертвых птицах".
Но, по словам Дженнифер Лауэрс, большинство пластика, которые она с коллегами находила в птицах, могло бы туда не попасть.
"Мы находили пластиковые прищепки, пластиковые зубные щетки. Это все так просто можно было бы заменить на аналогичные изделия из другого материала - металла или дерева. Моя зубная щетка, например, сделана из бамбука", - рассказывает ученый.
"Если взглянуть на такую простую замену, - а затем умножить ее на все население земли, то разница может быть действительно большой. Я так жду будущего, в котором мне не придется вытаскивать пластиковые прищепки из животиков птенцов - это было бы так замечательно!", - заключает она.