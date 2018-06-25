Пластик в животах: как спасают птиц, гибнущих от загрязнения океана

Копірайт зображення Getty Images Image caption Птицы не умеют отличать мелкий пластик от рыбы

Команде ВВС удалось снять видеоматериал, демонстрирующий разрушительное воздействие пластика на дикую природу. Во время съемок документального фильма "Утопая в пластике" съемочная команда канала BBC One увидела, как из-за загрязнения воды голодной смертью умирают морские птицы.

Их животы - полны пластика, и для еды нет места.

Морские биологи, работу которых снимает ВВС, пытаются спасти птиц. Они отлавливают тысячи птенцов, которые только вылетают из гнезд, и буквально промывают им желудки, "давая шанс на выживание".

Животики, полные пластика

На острове Лорд-Хау, расположенном в Тасмановом море в 400 км от восточного побережья Австралии, птицы гнездятся в норах. Птенцы в них ждут родителей, пока те летают ловить для них мелкую рыбу.

Image caption Остров Лорд-Хау, где команда BBC One снимает документальный фильм о загрязнении пластиком

"Эти птицы - хищники широкого профиля, - объясняет морской биолог Дженнифер Лауэрс. - Они едят все, что найдут. Это то, что позволило им выжить - неразборчивость".

"Но когда в океан попадает пластик, птицы не могут отличить его от другой еды, поэтому они и его едят", - добавляет биолог.

Птицы-родители по незнанию кормят птенцов мелким пластиком, поэтому когда малыши вылетают из гнезд - их внутренности полны им, и это не дает им возможности самостоятельно выжить в море.

Поэтому исследователи отлавливают птенцов, как только они вылетают из земляных гнезд. Если пластика в желудках не так много - их промывают морской водой. Эта процедура не вредит птицам.

Копірайт зображення BBC One: Drowning in Plastic Image caption Ученые вручную промывают каждому птенцу желудок от пластика

По словам Лиз Боннин, ведущей документальной программы ВВС, то, что съемочная группа увидела на острове Лорд-Хау - одно из самых тяжелых зрелищ на ее памяти.

"Количество того, что выходит из желудка одного птенца - поражает, - делится она воспоминаниями. - На вторую ночь мы видели, как из одного птенца вымылось, думаю, где-то 90 кусочков пластика. Но ученые рассказывали нам, что видели и по 200, и по 250 кусков пластика в мертвых птицах".

Image caption В некоторых участках океана пластика больше, чем планктона

Но, по словам Дженнифер Лауэрс, большинство пластика, которые она с коллегами находила в птицах, могло бы туда не попасть.

"Мы находили пластиковые прищепки, пластиковые зубные щетки. Это все так просто можно было бы заменить на аналогичные изделия из другого материала - металла или дерева. Моя зубная щетка, например, сделана из бамбука", - рассказывает ученый.

"Если взглянуть на такую ​​простую замену, - а затем умножить ее на все население земли, то разница может быть действительно большой. Я так жду будущего, в котором мне не придется вытаскивать пластиковые прищепки из животиков птенцов - это было бы так замечательно!", - заключает она.

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