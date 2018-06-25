"Мать-мигрантка": фотографии, которые изменили историю США

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption "Мать-мигрантка", 1936 г.

Художественная галерея Barbican в Лондоне выставила работы американского документального фотографа Доротеи Ланж (1895-1965), одной из самых влиятельных женщин-фотографов ХХ века.

Фото, представленные на выставке, сделаны в период работы Ланж в Администрации защиты фермеров (1935-1939), когда ее фотокамера фиксировала разрушительное влияние Великой депрессии на американское население.

Наиболее известное фото Ланж "Мать-мигрантка" стало символом Великой депрессии, на одном уровне со снимками местной архитектуры и пейзажей.

Работая в городской и сельской местностях по всей Америке и за ее пределами, Ланж сосредоточила объектив на человеческих страданиях и трудностях, чтобы создать пронзительные портреты людей и мест. Фотографом двигало стремление повлиять снимками на социальные и политические реформы в стране.

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption Доротея Ланж в степях Техаса, примерно 1935 г.

Во время Великой депрессии, в начале 1930-х годов, Ланж хотела документировать изменения, которые происходили на улицах Сан-Франциско. Выйдя за пределы студии, она снимала уличные демонстрации, безработных и длинные очереди.

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption Очередь "Белый ангел", Сан-Франциско, 1933 г.

Ланж продолжала работать с новосозданным историческим отделом Администрации защиты фермеров, правительственным агентством, которое продвигало программу Франклина Д. Рузвельта "Новый курс".

Организация наняла определенное количество фотографов для документирования условий жизни в Америке во время Великой депрессии:

городскую бедность в Сан-Франциско,

жизнь фермеров и механизацию в штатах Оклахома, Арканзас и Техас;

тяжелое положение бездомных семей в поисках лучшей жизни на Западе;

ужасные условия проживания трудовых мигрантов и лагеря в Калифорнии.

Копірайт зображення Library of Congress Image caption Семья на шоссе с пятью детьми в штате Оклахома, июнь 1938 г.

Копірайт зображення Library of Congress Image caption Автомобиль на дороге, август 1936 г.

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption Сборщик хлопка - мигрант, Аризона, 1940 г.

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption Беженец от засухи, примерно 1935 г.

Военное управление по переселению поручило Ланж сфотографировать задержание более 100 тысяч американских граждан японского происхождения, которое началось после нападения на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе в 1941 году.

Панорамы Доротеи Ланж с этой непопулярной страницы истории США оставались неопубликованными во время войны и хранятся в Национальном архиве в Вашингтоне.

Копірайт зображення The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum Image caption Переселенческий центр Манзанар в Калифорнии, 3 июля 1942 г.

Копірайт зображення Courtesy National Archives Image caption Дети присягают на верность в государственной школе Рафаэля Вейла. Детей из семей японского происхождения эвакуировали с родителями и разместили на постоянной основе в центрах военных переселений, где им разрешили продолжить учебу, 1942 г.

Копірайт зображення Courtesy National Archives Image caption Женщина ждет эвакуационный автобус. Граждан японского происхождения размещают в военных центрах переселенцев на неопределенное время, 1942 г.

Копірайт зображення Courtesy National Archives Image caption Сакраменто, штат Калифорния. Студенты японского происхождения, которые были эвакуированы из Сакраменто в Центр переселенцев, 1942 г.

Копірайт зображення Courtesy National Archives Image caption Переселенческий центр Манзанар, штат Калифорния. Здание для сортировки рассады. Эти растения - однолетние саженцы с экспериментальной станции Салинас, 1942 г.

Выставка работ Доротеи Ланж проходит в Лондонской художественной галерее Barbican с 22 июня по 2 сентября 2018 года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram