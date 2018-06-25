"Мать-мигрантка": фотографии, которые изменили историю США
Художественная галерея Barbican в Лондоне выставила работы американского документального фотографа Доротеи Ланж (1895-1965), одной из самых влиятельных женщин-фотографов ХХ века.
Фото, представленные на выставке, сделаны в период работы Ланж в Администрации защиты фермеров (1935-1939), когда ее фотокамера фиксировала разрушительное влияние Великой депрессии на американское население.
Наиболее известное фото Ланж "Мать-мигрантка" стало символом Великой депрессии, на одном уровне со снимками местной архитектуры и пейзажей.
- Разлука с детьми. История фотографии девочки из Гондураса
- Война в объективе: фотокнига об изменениях в украинской армии
Работая в городской и сельской местностях по всей Америке и за ее пределами, Ланж сосредоточила объектив на человеческих страданиях и трудностях, чтобы создать пронзительные портреты людей и мест. Фотографом двигало стремление повлиять снимками на социальные и политические реформы в стране.
Во время Великой депрессии, в начале 1930-х годов, Ланж хотела документировать изменения, которые происходили на улицах Сан-Франциско. Выйдя за пределы студии, она снимала уличные демонстрации, безработных и длинные очереди.
Ланж продолжала работать с новосозданным историческим отделом Администрации защиты фермеров, правительственным агентством, которое продвигало программу Франклина Д. Рузвельта "Новый курс".
- Возвращение в Алеппо: история моего дома
- Обсерватория под звездами: история спасателей с горы Поп Иван
- Венесуэла: неделя протестов в фото
Организация наняла определенное количество фотографов для документирования условий жизни в Америке во время Великой депрессии:
- городскую бедность в Сан-Франциско,
- жизнь фермеров и механизацию в штатах Оклахома, Арканзас и Техас;
- тяжелое положение бездомных семей в поисках лучшей жизни на Западе;
- ужасные условия проживания трудовых мигрантов и лагеря в Калифорнии.
Военное управление по переселению поручило Ланж сфотографировать задержание более 100 тысяч американских граждан японского происхождения, которое началось после нападения на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе в 1941 году.
Панорамы Доротеи Ланж с этой непопулярной страницы истории США оставались неопубликованными во время войны и хранятся в Национальном архиве в Вашингтоне.
Выставка работ Доротеи Ланж проходит в Лондонской художественной галерее Barbican с 22 июня по 2 сентября 2018 года.