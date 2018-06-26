Копірайт зображення Slack Image caption Личное состояние Стюарта Баттерфилда оценивается в 650 млн долларов, его компанию Slack оценивают в 5,1 млрд долларов

Стюарт Баттерфилд - один из лидеров мира технологий, основатель компаний Flickr и Slack. В интервью еженедельной программе BBC The Boss он рассказал о своем пути в большой бизнес.

У него было совсем не такое детство, которое вы могли бы ассоциировать с одним из тяжеловесов Кремниевой долины.

Стюарт Баттерфилд провел первые пять лет своей жизни в коммуне в отдаленной части Канады. Его отец бежал из США, чтобы не служить в армии во время Вьетнамской войны.

Вместе с родителями Баттерфилд жил в небольшом деревянном домике в канадской провинции Британская Колумбия, где в течение трех лет не было ни воды, ни электричества.

"Мои родители были хиппи, - рассказывает Стюарт Баттерфилд, которого отец и мать сначала назвали Дхармы. - Они хотели жить за счет земледелия, но оказалось, что это требовало больших усилий, поэтому мы вернулись в город".

После того, как семья переехала в столицу Британской Колумбии - Викторию, Батерфилд впервые увидел компьютер. Ему было семь лет, и в том же возрасте он самостоятельно научился программированию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В детстве Стюарт Баттерфилд учился программированию на компьютере Apple

Вернемся немного в сегодняшний день, когда личное состояние 46-летнего Стюарта Баттерфилда, который основал сайт для обмена фотографиями Flickr и службу Slack, составляет 650 млн долларов.

Возможно, именно из-за необычного детства он говорит, что пытается жить экономно.

"На самом деле я чувствую себя виноватым, тратя много денег, - говорит он. - Как канадцу этот мир кажется мне странным и чужим".

Баттерфилд во многом объясняет свой успех характером.

Он говорит, что в 7-летнем возрасте его очаровала первая волна персональных компьютеров.

"Мне было примерно семь лет в 1980 году, и это был, пожалуй, Apple II или IIE, который купили мои родители. Я учился программировать самостоятельно, используя журналы о компьютерах", - вспоминает основатель Flickr.

Баттерфилд, который поменял свое имя на Стюарт в 12-летнем возрасте, учился делать простые компьютерные игры.

Однако он потерял интерес к компьютерам во время обучения в высшей школе и отправился изучать философию в Университете Виктории. Позже он станет магистром философии в Кембриджском университете в Великобритании.

В 1997 году он уже собирался стать профессором философии, когда интернет "реально начал приобретать огромную популярность".

"Люди, которые умели делать сайты, направились в Сан-Франциско, и у меня было много друзей, которые делали вдвое больше, или втрое больше, чем профессора. Это было захватывающе", - вспоминает Баттерфилд.

Таким образом, он забросил академическую жизнь и вспомнил о любви к компьютерам.

Несколько лет работал веб-дизайнером, а в 2002 году запустил вместе с тогдашней женой, соучредителем Flickr Екатериной онлайн-игру.

Игра, которая называлась Game Neverending, не снискала популярности, и пара осталась без денег. Во время лихорадочных поисков выхода из сложного положения, у Стюарта и Екатерины родилась идея создать в течение трех месяцев сервис обмена фотографиями Flickr.

"Появились первые телефоны с камерой, все больше и больше домашних хозяйств приобщались к сети", - вспоминает он.

Flickr основали в 2004 году. Он стал одним из первых сайтов, который позволял загружать, передавать, комментировать фотографии и обозначать на них других людей.

Через год основатели продали компанию интернет-гиганту Yahoo за 25 млн долларов. Позже Баттерфилд называл это "неправильным решением", так как считал, что надо было подождать, чтобы получить лучшие условия сделки.

Через некоторое время он занялся большим проектом - Slack.

Копірайт зображення Slack Image caption Slack позволяет коллегам легко общаться в группах

На дворе был 2009 год. Баттерфилд с несколькими партнерами решил создать другую онлайн-игру, и опять ничего не получилось. Однако, это способствовало мозговому штурму.

"Когда мы работали над игрой, мы создали систему внутренней коммуникации, которую мы действительно любили, - вспоминает бизнесмен. - Мы не подумали сразу об этом, это было довольно долго на заднем плане, но через несколько лет мы решили, что возможно, и другие люди заинтересуются ею".

Эта система стала основой Slack, которая на сегодняшний день может похвастаться восемью миллионами ежедневных пользователей. Из них три миллиона платят за более продвинутые функции. Также у сервиса более 70 000 корпоративных клиентов.

Slack позволяет сотрудникам общаться и сотрудничать друг с другом в группах на работе. Сервис быстро растет. IBM, Samsung, 21st Century Fox и Marks & Spencer - это лишь несколько крупных компаний, которые пользуются им. После нескольких раундов размещения ценных бумаг Slack сейчас оценивается в 5,1 млрд долларов.

Крис Грин, аналитик по технологиям консалтинговой компании Bright Bee, считает, что это редкий случай, когда предприниматель создает что-то успешное на руинах неудачного проекта.

"Но если вы посмотрите на карьеру Стюарта, это не просто удача, он всегда остается инноватором в тени и ищет способы навести порядок в хаосе. Вот что Flickr и Slack оба сделали, каждый по-своему", - говорит Грин.

Копірайт зображення Scott Schiller Image caption Стюарт Баттерфилд говорит, что Slack готов платить больше налогов

В то же время у Slack есть конкуренты. Microsoft предлагает бесплатную услугу со своим пакетом Office 365, а стартап Zoom может похвастаться более масштабным предложением примерно по той же цене.

"Существует огромная конкуренция со стороны некоторых крупных компаний, которые хорошо финансируются, поэтому Slack должен продолжать развиваться", - считает Грин.

Гиганты технологического сектора оказались на линии огня из-за того, что не платят достаточно налогов. Баттерфилд говорит, что Slack будет рад платить больше налогов.

"Я также хотел бы увидеть более равноправную налоговую политику. У меня нет проблем с выплатой налогов. Я не думаю, что компании облагаются достаточно, или в правильном направлении".

О будущем, говорит Баттерфилд, в отличие от Flickr, он не намерен покидать Slack.

"Так много вещей должны были оказаться на своем месте - удивительная удача - и я не такой умный, что могу просто сделать это снова", - говорит он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram