Ромская кровь: что делать с таборами?

Image caption Ромы - часть украинского общества, которая по разным причинам является наиболее отчужденной и страдает от бытовой агрессии

Убийство молодого рома во Львове показало кровавый потенциал сразу нескольких проблем: от самого факта существования незаконных поселений ромов в украинских городах до насилия, с которым сталкиваются их жители.

Бытовая агрессия, вызванная образом жизни "кочевых" ромов и их не лучшим имиджем в глазах общества, за последние месяцы вышла в Украине на существенно иной уровень, когда стихийными поселениями решили заняться праворадикальные группы.

Почему уезжают?

Копірайт зображення Укринформ Image caption Ромы уезжают из Закарпатья, потому что не могут найти там работу, говорят в ромских фондах

Как рассказывает BBC News Украина представитель ромского фонда "Чирикли" Зола Кондур, почти все ромы, которые разбивают таборы в больших городах - выходцы из Закарпатья.

"Там нет работы и возможности улучшить свою жизнь. Поэтому они едут в Киев, Львов, Харьков, Одессу", - объясняет Кондур.

"Это не потому миграция, что им нравится какая-то романтика и они хотят кочевать, - это вынужденная трудовая миграция", - добавляет она.

В целом ромов в Украине, по ее данным, около 400 тысяч, и большинство из них живут оседло. "Кочующих" всего несколько тысяч.

Зола Кондур называет стереотипом представление о том, что все ромы якобы едут исключительно воровать или попрошайничать.

Image caption Зола Кондур сетует, что украинское общество на самом деле очень мало знает о ромах и потому создает негативные стереотипы о них

По ее словам, мужчины-цыгане преимущественно собирают металлолом ("копают металл"), работают чернорабочими. Причем плату за такую работу получают очень низкую, а то и вообще с ними рассчитываются едой.

Женщины и дети могут собирать и продавать на дорогах цветы.

"Это все равно дает больше возможностей прокормить семью, чем в Закарпатье", - констатирует ромская правозащитница.

Копірайт зображення Укринформ Image caption С ромскими детьми в киевских поселениях в течение длительного времени работали волонтеры

Закарпатские ромы, которых мы встретили возле киевского вокзала, подтверждают - "копали и занимались, кто чем может".

Когда слышат вопрос о том, что киевляне обвиняют ромов в кражах, отрицают: "Не все же воруют".

"Все не так, как говорят. И почему не ловят тех, кто ворует?" - спрашивает ром и показывает рукой на здание вокзала.

Эти мужчины - бывшие жители одного из снесенных ромских поселений.

"Зашла "самооборона" и давай разбрызгивать [слезоточивый газ]. Даже палатку подожгли, короче... Хорошо, что полиция приехала и не допустила, чтобы людей трогали, там же детей очень много было", - вспоминают они.

Image caption Многие ромы напуганы нападениями и отказываются общаться с прессой

"Сказали, чтобы мы свалили из Киева", - добавляют ром.

На месте табора

Под "самообороной" наши собеседники, очевидно, подразумевали объединение "Национальные дружины", которое 7 июня опубликовало видео разгрома ромского табора на окраине Киева.

Копірайт зображення "Национальные дружины" Image caption На видео из "Голосеевского парка" - несколько десятков человек с топорами и молотами, которые крушат остатки стихийного ромского табора

Работник парка, эколог Александр Соколенко рассказал BBC News Украина, что заметил табор и пришел туда с несколькими местными активистами, которые снимали лагерь на видео.

Вероятно, предполагает эколог, это вызвало агрессию со стороны жителей поселения - они прогнали визитеров "с камнями, трубами и бутылками".

Рассказ об этом в Facebook вызвала бурную реакцию соцсетей, а "Национальные дружины" пообещали убрать незаконный табор, если это не сделает полиция.

"Когда полиция не справляется, Национальные дружины берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", - говорилось в их сообщении.

Как рассказывает Александр Соколенко, после этого полиция действительно начала действовать.

"Приехало руководство райотдела, начало общаться с жителями. Пришел какой-то человек, который представился то ли бароном, то ли руководителем этих людей - он раздавал команды и его все слушали. С ним поговорила полиция, и он сказал, что через час здесь никого не будет", - вспоминает эколог.

По его словам, тогда жители табора действительно собрались и через несколько часов там фактически никого не осталось.

Уже позже туда приехали "Нацдружины", которые снесли хлипкие постройки и провели "субботник" по уборке территории - грубо общаясь при этом с несколькими женщинами, которые оставались в таборе.

Впрочем, даже через несколько недель после "уборки" (которой должно было заниматься местное лесничество и Киевблагоустройство), местность остается замусоренной.

Image caption Эколог Александр Соколенко показывает поврежденное дерево на месте табора в лесопарке

Здесь остаются ямы с мусором, а также обожженные деревья с зарубками на стволах.

Как объясняет Александр Соколенко, обожжены те деревья, к которым жители табора приставляли дымоходы самодельных печей.

А деревья с зарубками "должны были стать дровами".

Image caption Ни ромы, ни местные власти и лесники местность в Голосеевском парке так и не убрали. Не завершили там уборку и "Национальные дружины", которые заявляли о таких намерениях и даже два дня проводили там свой "субботник"

"Сосна жить с такими повреждениями не сможет. Зарубка делается для того, чтобы дерево засохло. Когда оно сухое, это уже дрова - срубили, порезали и в печку", - отмечает эколог.

По его словам, поврежденных деревьев здесь около сотни. Штраф за одну сосну - 6 тысяч грн.

Впрочем, Александр Соколенко сомневается, что эти штрафы кто-то будет платить, ведь когда полиция решала вопрос с табором, факты повреждения деревьев никто не оформлял.

"Получается, что люди испортили территорию парка и не несут за это ответственности. Такого не должно быть - не потому, что эти люди не могут заплатить из-за того, что у них жилье в Закарпатье, нет денег и документов. А потому, что безнаказанность одних - в нашем случае жителей табора - создает прецеденты для других", - сетует Александр Соколенко.

"Завтра кто-то другой поставит забор и будет жить здесь без документов", - предполагает он.

Image caption Экологи говорят о серьезном ущербе для парка

А Зола Кондур рассказала, что после этого случая полицейские пришли в ромский табор в другом районе - на Троещине - и сообщили, что не смогут гарантировать поселению безопасность, а поэтому его жителям лучше уехать.

"Им предлагали деньги на билеты. Некоторым структурам кажется, что так поступить проще, чем сделать что-то долговременное, что снизит напряженность", - говорит Кондур.

В киевской полиции не подтвердили BBC News Украина факт такого общения с ромами.

Но отметили: "Обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников полиции у каждого дома в городе, во всех парках и вблизи стихийных поселений нет возможности. Но сообщаем, что патрулирование нарядов полиции осуществляется с учетом криминогенной ситуации".

Логика радикалов

Копірайт зображення С14 Image caption "Цы...ан на Лысой горе больше нет", - написал в апреле один из членов правой организации С14

Волна погромов и нападений на стихийные ромские поселения фактически началась в апреле с сообщения группы С14 об "уборке" табора с Лысой горы.

В группе отмечали, что убрали уже пустой лагерь, но со временем в сети появилось видео, на котором видно, как группа мужчин бежит с газовыми баллончиками к ромам, среди которых женщины и дети.

С14 отрицает присутствие своих людей на этом видео и настаивает, что полиция должна разобраться, кто именно там запечатлен.

Лидер С14 Евгений Карась в разговоре с BBC News Украина настаивает, что жителям лагеря тогда никто не угрожал, а приходили к ним как "группа поддержки" представителей "Киевблагоустройства".

Image caption Евгений Карась настаивает, что С14 не применяла силу на Лысой горе. Однако полиция открыла уголовное производство в отношении событий там

"Представители С14, когда приходили на Лысую гору, точно не говорили ромам, что будут их бить. Приходили для того, чтобы "Благоустройство" не выглядело, как "бедные овечки", - озвучивает свою версию Евгений Карась.

В разговоре, который состоялся еще до убийства во Львове, руководитель С14 отмечал, что именно после таких событий "проблема нелегальных поселений, вырубок лесов, антисанитарии, краж вынесена краеугольным вопросом и полиции, и обществу".

"В Украине это в последние годы приобрело черты какого-то стихийного уличного террора. Когда люди ходят, хватаются за кошельки, потому что видят группу цыган, - это ненормально", - уверен Евгений Карась.

Он также уверен, что изменениям ситуации вокруг таборов противостоит и часть "консервативных" ромов: "Эта система заинтересована в том, чтобы дети шли по стопам своих родителей - криминальным путем".

"Реагировать будем, если есть преступность", - добавляет он.

Впрочем, несмотря на заверения С14 и "Нацдружин" в том, что они не угрожали ромам и не совершали против них физического насилия, в киевской полиции сообщили BBC News Украина, что после разгромов лагерей было возбуждено три производства "о незаконных действиях в отношении стихийных поселений" по статьям о хулиганстве и разжигании межнациональной розни.

Однако подозреваемых по этим производствам пока нет.

Пострадавшими считаются 20 человек, а на допросы ходит гораздо больше людей.

Копірайт зображення Полиция Львовской области Image caption Из-за нападения во Львове, в результате которого погиб один ром, полиция задержала нескольких членов малоизвестной до недавнего времени группировки "Трезвая и злая молодежь"

Смерть же рома во Львове расследуют как групповое спланированное убийство.

В то же время в полиции говорят, что реагируют и на преступления, совершенные представителями ромских общин - тезисы о том, что такие правонарушения игнорируются правоохранителями, нередко озвучивают праворадикальные организации как объяснение своих действий.

В ответе на запрос BBC News Украина полиции говорится, что в основном это административные правонарушения: распитие алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах, курение в запрещенных местах, невыполнение родительских обязанностей, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения и торговля в неустановленных местах.

Впрочем, добавляют в полиции, расследуются и уголовные нарушения: кражи, грабежи и мошенничество.

Но отдельная статистика таких преступлений не ведется по понятным причинам - это была бы дискриминация.

Что делать?

Зола Кондур считает, что решить проблему стихийных ромских таборов может только социализация ромов, а не принудительное их выселение.

А действия националистических групп, по ее словам, усложняют и отбрасывают назад этот процесс, ведь, например, с жителями лагерей на Лысой горе и Троещине годами работали волонтеры, в частности занимались образованием детей.

"Но сейчас они стали мишенью для радикальных групп, их обнаруживают и делают из этого шоу, чтобы показать людям - смотрите, какие мы классные, защищаем вас от криминальных групп, как они нас называют", - сетует ромская правозащитница.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Правозащитники настаивают - насильственный снос ромских таборов не решает проблему их социализации

Она также не исключает, что такими действиями радикалы стремятся сыграть на чувстве страха людей и заработать политические очки.

Но выход, по ее мнению, есть даже при следующих обстоятельствах: "Что можно сделать - это найти земельный участок или завод, который не работает, место, которое было бы официально предназначено именно для таких групп... Чтобы они могли находиться на этой территории официально, знали адрес, там были элементарные вещи, как туалет и вода".

"Люди будут подписывать соглашение о том, что находясь на этом месте, они будут придерживаться санитарных условий и других вещей", - добавляет она.

С таким подходом соглашается киевская полиция.

Image caption Ромы возвращаются в Закарпатье, хотя, как сами говорят, не знают, найдут ли работу там

Там рассказали BBC News Украина, обратившихся к мэру Кличко с просьбой разработать "стратегию решения проблемы ромских поселений" и выделить места для временных палаток.

Зола Кондур также настаивает на том, чтобы власти начали наконец выполнять утвержденную еще в 2013 году Стратегию интеграции ромского нацменьшинства, рассчитанной до 2020 года.

По ее словам, сейчас она не выполняется из-за нехватки средств.

"Если закарпатская ОГА видит, что такое большое количество ромов едет в Киев и другие города, что они здесь находятся в сложных условиях и на них нападают - почему нельзя собрать ромские организации и соответствующие структуры и подумать, что нужно сделать, чтобы они оставались в Закарпатье?" - спрашивает Зола Кондур.

"Поверьте, ромы - абсолютно адекватные люди, которые хотят таких же хороших условий, как и у всех людей. И хотят лучшего для себя и своих семей", - заключает она.

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