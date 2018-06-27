Как я "заставила" полицию найти убийцу подруги - через 25 лет после преступления

Копірайт зображення MICHAEL GOMEZ

Шейла Высоцки и Энджи Самота встретились в 1982 году в первый день учебы в университете в Далласе, штат Техас. Они жили в одной комнате и стали близкими подругами, но через два года, в возрасте 20 лет, Энджи жестоко убили. Прошли десятилетия, убийцу так и не нашли, пока виденье не подвигло Шейлу добиться возобновления следствия.

Когда зазвонил телефон, я побежала в свою комнату. Я подняла трубку, а на другой линии была Барбара - наша общая с Энджи подруга. Она плакала. Сквозь рыдания она сказала, что случилось горе.

Барбара продолжала рыдать - это была истерика - и через несколько минут, я, сама не знаю почему, просто спросила: "Она мертва?"

Энджи нашли в ее спальне перед рассветом - ее изнасиловали и убили. Это был очень жестокий удар, это было ужасно. Я помню, что кричала, так как на этот крик прибежала моя мать, и когда я положила трубку, сквозь слезы я рассказала ей, что произошло.

Копірайт зображення ELIZABETH HUNTER Image caption Энджи была универсальным человеком - яркой личностью, симпатичной девушкой с прекрасной улыбкой и умницей

У Энджи была чудесная улыбка, самая широкая и открытая из тех, которые мне приходилось когда-то видеть. Эта улыбка как будто освещала все ее лицо. Она была очень жизнерадостной и приветливой, и одной из немногих девушек на отделении компьютерных наук и электротехники. Она была универсальным человеком - яркой личностью, симпатичной девушкой и умницей.

Первый семестр мы не уживались из-за того, что у нее был парень, который мне не нравился, но после того как они расстались, мы сблизились. Мы обе выросли без отца, и это нас сближало еще больше.

Энджи была прилежной студенткой, она училась до поздней ночи, я была дислексичкой, неспособной научиться читать, и надеялась хотя бы закончить колледж. Мы были разными, как небо и земля. Я была больше наблюдателем - дружелюбной, но без желания привлекать внимание.

Копірайт зображення Southern Methodist University Image caption Энджи была прилежной студенткой, она училась до поздней ночи

Когда после убийства я наконец поехала в полицейский участок, у меня был разговор с детективами. Они получили документы, задавали вопросы: "Знаю ли я того или иного человека? Знала ли я, где она покупала продукты? Знала ли ее расписание?"

И у них были фотографии. На одной из них Энджи была в постели - везде была кровь, а глаза были открыты. Я до сих пор помню, как это было ужасно...

Я поняла из разговора с полицейскими, что они считали виновным в случившемся Рассела Бьюкенена. Он был, наверное, на четыре или пять лет старше нас, не так уж и много, но уже имел опыт работы в своей профессии. Он был архитектором, и Энджи поняла, что Рассел будет хорошей парой - Энджи была замечательной в общении. Рассел был застенчивым парнем, поэтому она предложила ему пойти с ней и еще одним другом потанцевать в ту ночь.

Однажды я позвонила в полицию и сказала, что не знаю, имеет ли Рассел отношение к этому, но он вызвал у меня чувство неловкости. Правда, я тогда еще не понимала, что в то время абсолютно все вызывали у меня это чувство. Я была напугана, и прошел, пожалуй, год, прежде чем я начала успокаиваться.

Я делала все возможное, чтобы помочь. С разрешения полиции я начала разговаривать с Расселом, просила его рассказать об этой ночи, чтобы узнать, расскажет ли он мне что-то другое, отличное от того, что он рассказал полицейским.

И потом мы решили позавтракать - я помню, моя мать очень рассердилась из-за этого, - но пришел Рассел и забрал меня. Мы пошли в заведение под названием "Августовский месяц". Я нервничала, вела себя неестественно, думая: "Я сижу рядом с убийцей". У меня были такие мысли, потому что в полиции мне их внушили.

Позже, в разговоре с детективом, я сказала: "Его история та же самая, это то, что он сказал мне раньше". Они заставили его пройти детектор лжи и все-таки ходить на допросы.

Потом мне сказали, что Рассел прекратил сотрудничать со следствием и попросил предоставить ему адвоката.

Вспоминаю Техас 80-х годов, когда работал известный прокурор Ричард Хейнс по прозвищу "Верховой конь". Если он занимался вашим делом, клянусь Богом, вы были виновны. Мне сказали, что Расселом занимался именно Хейнс, - но не было никаких физических доказательств, которые они могли выдвинуть против него, и ему не было предъявлено обвинение.

А меня постоянно мучили мысли: "Кто сделал это? Как они это сделали? Мы должны найти этого человека, и он должен заплатить".

Убийство Энджи было самым страшным событием в моей жизни, и я не знала, что мне делать. Я долго спала на полу в комнате моей матери. В тот день, когда произошло преступление, я изменилась, моя наивность исчезла. Я больше не вернулась в колледж.

Я продолжала встречаться с детективом - мы ездили в бары Snuffers и Cardinal Puffs и разговаривали о деле. И даже когда я выходила замуж в 1988 году, я все еще общалась с ним и пригласила его на свадьбу - так хорошо я знала этого человека.

Копірайт зображення Sheila Wysocki

Копірайт зображення Sheila Wysocki Image caption В 2004 году Шейла Высоцки жила в штате Теннесси с мужем и двумя сыновьями, когда она решила самостоятельно заняться поиском убийцы Энджи

К 2004 году, когда была 20-я годовщина убийства Энджи, мы переехали в штат Теннесси, у меня было двое сыновей. Однажды я выполняла домашнее задание по изучению Библии. Я боялась это делать. Кто бы это ни придумал, он явно не думал о дислексиках - в книге были очень мелкие буквы, близко расположенные друг к другу - это была настоящая пытка.

И когда я читала, я хорошо помню, я посмотрела направо, а там была Энджи. Я подумала: "Я брежу или сплю? Что это?"

Не было никакого разговора, просто она и ее широкая улыбка.

Я не знаю, верю ли я в призраков, но в то, что существуют послания, верю точно. И в тот момент я подумала: "Пришло время". Я наклонилась к своей тумбочке, подняла трубку и позвонила в полицию Далласа.

Я спросила: "Могу ли я поговорить с подразделением нераскрытых дел?". Они ответили: "Нет, вы можете поговорить с отделом убийств, а отдела нераскрытых дел не существует". Поэтому я спросила о детективе, которого знала, и оставила ему сообщение.

Он никогда не перезванивал ни на один из моих телефонных звонков - этот человек знал меня достаточно хорошо, чтобы я позвала его на свадьбу, но он никогда мне не перезванивал. Одно время я звонила ему раз 700, но он меня отшивал - и я была зла на него из-за этого.

Однако, пожалуй, больше всего разбили мне сердце его слова о том, что никто за 20 лет, кроме меня, не звонил, чтобы поинтересоваться этим делом. Просто подумайте - ни один человек! Как кто-то может погибнуть из-за такого страшного насилия, а никто даже не звонит и не интересуется, как это случилось и кто это мог быть?! Это до сих пор вызывает у меня слезы.

Думаю, они считали, что я в конце концов опущу руки и оставлю это дело. Большинство обычных людей могли бросить это и заниматься своей жизнью. Но не я. Я думала, что остается то, что мешает мне спокойно жить, и не воспринимала отсутствие результата как результат. Я продолжала звонить.

Я провела исследование и опубликовала все доклады об изнасилованиях, которые произошли в тот период, местах преступлений, арестованных людях, чтобы понять, что именно произошло.

Мы жили в закрытом квартале с охраной, и однажды я пожаловалась руководителю службы безопасности, что меня постоянно отшивают в полиции. Он сказал: "Знаете, вы могли бы стать крупным частным детективом".

Я не колебалась ни минуты. Это был 2004 год, мне уже было больше 40 лет, и я сказала мужу, что планирую стать частным детективом.

Копірайт зображення Sheila Wysocki Image caption Шейла сказала мужу, что станет частным детективом, чтобы раскрыть убийство Энджи

Чтобы стать частным детективом в штате Теннесси, у вас должна быть компания-спонсор. Мне повезло - парни из нашей службы безопасности согласились быть моими спонсорами и тренировали меня. Они были великолепны.

После ужина мой сын читал мне все законы штата, которые я должна была знать, и мне надо было ему их повторять. Я вела себя так, будто пыталась поступить в Гарвард или Йельский университет.

Я узнала о запугивании в интернете, законах об интеллектуальной собственности и супругах, которые изменяли друг другу. И как только я сдала экзамен, я перестала посещать вечеринки.

Теперь, когда у меня появилась лицензия частного детектива, я думала, что полиция будет разговаривать и сотрудничать со мной. Как я могла быть такой глупой? Они нисколько не изменились.

Однако я их настолько достала, что они вновь открыли дело об убийстве Энджи. Они отдали его женщине-детективу, которая не стала отшивать меня. Когда она позвонила, у нее на руках были документы, она была ознакомлена с делом и знала, что Рассел Бьюкенен был подозреваемым №1. Но больше всего поразили меня ее слова о наличии доказательств.

Я знала, что они взяли биологические доказательства изнасилования Энджи, но мне же тогда сказали, что доказательства потеряли, а теперь - сколько лет прошло! - у них есть доказательства. Вы шутите? Я просто села от этого известия.

У них были ногти Энджи - она ​​сопротивлялась насильнику, - а это означало наличие ДНК. Более того, у них была сперма - это тоже означало ДНК.

Я была очень взволнована, ведь это был ключ к разгадке. В 1984 году, когда произошло преступление, анализ ДНК находился только на стадии зарождения, но 20 лет спустя это был мощный судебно-медицинский инструмент. Однако надо было пройти сложный процесс, а полиция в те времена должна была сделать запрос. Это произошло в 2008 году, а в 2009-м мы получили результаты анализа ДНК.

В тот день я подняла трубку. Это была та самая женщина-детектив. Она просто сказала: "Мы нашли его".

Я ожидала, что она скажет: "Мы поймали Рассела Бьюкенена", того самого, кого я считала виновным, потому что в полиции в меня вселили такую ​​уверенность. Но когда детектив назвала фамилию, я перебрала в голове всех знакомых и сказала: "Подождите, я не знаю эту фамилию".

Я назвала его "Зверем". Он был серийным насильником, которого досрочно выпустили из тюрьмы под личное обязательство, именно тогда, когда Энджи изнасиловали и убили.

Дело свелось к сбору физических доказательств, ДНК. Анализы совпали с ДНК "Зверя". Прогресс науки, который произошел с момента убийства Энджи, позволил отправить под суд ее убийцу.

Я отправилась за 650 км в Даллас, чтобы увидеть, как восстановят справедливость в отношении Энджи. "Зверя" осудили. Думаю, сейчас он гниет в тюрьме, и считаю, что это хорошо, хотя Энджи мне это не вернет.

Копірайт зображення Sheila Wysocki Image caption После раскрытия дела Шейла посетила могилу Энджи вместе с Расселом Бьюкененом, которого 25 лет считала виновным в ее убийстве

Когда дело Энджи удалось раскрыть, я думала оставить работу частного детектива и вернуть лицензию, однако стала получать письма. Первые из них меня удивили. Я звонила людям и рассказывала, что им надо делать, а в итоге решила: "Я не верну свою лицензию, по крайней мере сейчас".

После суда я позвонила Расселу Бьюкенену и сказала ему: "Я хочу встретиться с тобой и поговорить о прошлом".

После всех этих лет озлобленности - а я действительно ненавидела его, потому что считала убийцей, в то время как все эти годы он жил насыщенной жизнью и хорошо чувствовал, - я попросила у него прощения. Вместе мы пришли на могилу Энджи.

Он замечательный, невероятный человек, и он поблагодарил меня за настойчивость в поиске правды, ведь наконец тень подозрения к нему исчезла навсегда.

В 2010 году серийного преступника Дональда Бесса приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство Энджи Самота. Он до сих пор находится в камере смертников.

Полиция Далласа не ответила на запрос ВВС о комментариях относительно высказываний Шейлы Высоцки в адрес их расследования.

Записано Сарой МакДермотт.

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