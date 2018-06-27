Поражение Германии в ЧМ-2018 - проклятие победителей?

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Итак, Германия - выбыла.

Победители мундиаля-2014 вылетели уже на групповом этапе с шокирующим поражением 2-0 от сборной Южной Кореи - оказавшись на дне Группы F. Они выиграли только один матч из трех - но и в том забили аж в самом конце - на 95-й минуте в игре против Швеции.

Значит ли это, что проклятие снова поразило победителей Чемпионата мира?

Точнее - проклятие 21 века.

До 2002 года обладатели кубка лишь дважды выбывали из турнира на этом этапе: Италия - в 1950 году при довольно странных обстоятельствах после самоустранения Индии; и в 1966 году - Бразилия, двукратный победитель, которую в ее 3-й группе опередили Португалия и Дания.

Но потом, в 2002 году Сенегал сенсационно победил на групповом этапе тогдашних обладателей Кубка - французов, выбив их из дальнейших соревнований. За четыре года до того Франция разбила Бразилию в финале со счетом 3-0.

В 2010 году история повторилась - на этот раз с Италией. Итальянцы, которые завоевали титул в 2006 году в финале с Францией, проиграли на групповом этапе Словакии, выбывшей из турнира.

Еще через четыре года это же произошло с Испанией, которая проиграла в матче с Нидерландами: 5-1 не в пользу французов. Вишенкой на торте для них тогда стал проигрыш чилийцам 2-0, который не дала выйти из группового этапа.

И теперь - это снова случилось! Казалось бы, группа в составе Швеции, Мексики и Южной Кореи большого вызова победителям - Германии - не бросала. И даже когда они проиграли свой первый матч с мексиканцами - 1-0 - победа над Швецией возобновила шансы на успех.

Но нет. На поле вышла Южная Корея - проигравшая в своих восьми предыдущих матчах Чемпионата мира подряд. Их собственный тренер давал этой команде 1% шанс на победу.

Копірайт зображення Reuters Image caption Южная Корея празднует первый гол

Чем бы оно ни было, "проклятие победителей" показывает, насколько трудно защитить свой титул на мундиале. Только дважды в истории победитель сумел во второй раз завоевать этот титул - Италия, победитель 1934 и 1938 годов, и Бразилия, 1958 и 1962 годов.

Германия, к сожалению, к ним не присоединится.

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