Почему пальмовое масло уничтожает орангутанов?

Копірайт зображення EPA Image caption Пальмовые плантации вытеснят орангутанов

Угрожает ли ваша помада будущему одного из ближайших родственников в дикой природе - орангутанам?

Стоит ли, например, тот аппетитный кусочек пиццы, который вы съели вечером перед телевизором, жизни тигра?

Пицца, бисквиты и косметика - среди тысяч продуктов, содержащих пальмовое масло, производство которого грозит целым видам - ​​из-за вырубки лесов.

Однако новое исследование Международного союза охраны природы утверждает, что изготовление альтернативных масел может принести дикой природе еще большую угрозу.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Орангутанги издают звуки, похожие на наши согласные

Что происходит?

Пальмовое масло считают ужасным продуктом для окружающей среды, ответственным за вырубки тропических лесов и несущим угрозу многим видам.

Но новое исследование говорит, что реальность - не такая однозначная.

Глобально производство пальмового масла привело к вырубке 0,4% лесов нашей планеты, однако некоторые регионы Малайзии и Индонезии потеряли из-за этого уже 50% своих тропических лесов.

Однако, по словам экспертов, банальный запрет пальмового масла в этом не поможет - ведь человечество все еще нуждается в растительных маслах.

Но больше всего волнует авторов исследования то, что до сих пор попытки повысить спрос на безвредную для окружающей среды пальмовое масло - не сработали.

При чем здесь помада?

Пальмовое масло - наиболее распространенное растительное масло на планете. Считается, что оно содержится в почти половине всех товаров в магазинах и супермаркетах.

Масло добывают из мясистой части плодов масличной пальмы, в частности, африканской масличной пальмы - известной как Elaeis guineensis. Два главных производителя пальмового масла - Индонезия и Малайзия, которые поставляют десятки миллионов тонн этого продукта на мировые рынки ежегодно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пальмовое масло изготавливают из мясистой части плодов масличной пальмы - таких, как на фото

Например, для изготовления помады это масло - ключевой продукт, ведь оно хорошо удерживает цвет, не имеет вкуса и не тает при высоких температурах.

Его также можно отыскать в шампунях, мыле, мороженом и даже продуктах быстрого приготовления.

За последние 20 лет рост спроса на пальмовое масло привел к вырубке тысяч гектаров старых тропических лесов и рассадке на их месте пальмовых плантаций.

Но эти тропические леса - дом для одних из самых редких видов на планете, включая орангутанов.

"Орангутаны живут на Суматре, где выращивают масличную пальму", - объясняет автор исследования Эрик Мейджаард из Международного союза охраны природы.

"Пальмовое масло вытесняет орангутанов, их перемещают в сады, где они конфликтуют с местными, и где их убивают", - добавляет он.

"Орангутаны - животные очень универсальные, но с чем они не могут справиться - так это с убийством. Они так медленно размножаются, что убийства оказывают (на их популяцию. - Ред.) очень большое влияние", - отмечает ученый.

В отчете отмечается, что для других видов животных производство пальмового масла не так губительно - например для змей, которые от этого даже получают пользу.

Стоит ли меньше использовать пальмовое масло?

Эксперты Международного союза охраны природы говорят, что дело не в пальмовом масле.

Пальмовое масло составляет 35% от мировых объемов растительного масла, но пальмовые плантации занимают лишь 10% площади, используемой под производство масел.

Замена пальмового на рапсовое, соевое или подсолнечное масло займет гораздо больше земель - почти в 9 раз больше, чем надо под такие же объемы пальмового масла. Возможно, такой шаг еще больше навредит дикой природе и поставит под угрозу еще больше видов.

"Даже если бы пальмового масла не было, потребность в растительном масле в мире все равно была бы такой же", - объясняет Эрик Мейджаард.

"Если прекратить производить масло из пальмы, его начнут производить из чего-то другого. Поэтому вместо того, чтобы вредить орангутанам - будут вредить медведям или ягуарам. Это просто переместит проблему в другое место, ведь спрос на масло останется тем же", - говорит исследователь.

Могут потребители изменить ситуацию, выбирая альтернативы пальмовому маслу?

Возможно, и нет, говорят авторы исследования.

"Я всегда немного смущен фокусом на пальмовом масле, - признается Эрик Мейджаард. - Люди любят кокосы, они любят их вкус, их прекрасные тропические деревья, но между кокосовой и масличной пальмой разницы немного. И то, и другое требуют вырубки лесов для плантаций, то почему люди любят одну - и ненавидят другую? Логики здесь немного".

Что делают правительства Малайзии и Индонезии?

Существует много инициатив по сохранению и защите участков лесов в Малайзии и Индонезии, наиболее важных для биоразнообразия этих стран.

Копірайт зображення HUTAN/KOCP Image caption Плантация масличных пальм

В то же время от этих инициатив, согласно исследованию, не так много пользы.

"Мы посмотрели на различия в вырубке лесов между плантациями, которые имеют сертификаты, и теми, которые их не имеют, в индонезийской части Борнео, и большой разницы не увидели", - говорит Эрик Мейджаард.

"Я не ожидал увидеть значительной разницы, ведь эти инициативы относительно новые, и нужно время, чтобы улучшать такие практики, а также потребительский спрос на безвредное для окружающей среды пальмовое масло", - говорит он.

Какое пальмовое масло безвредно для окружающей?

Было много попыток повысить спрос на такой продукт. Однако новое исследование говорит, что эти усилия ограничены низким спросом, трудностями в производстве и плохими мониторингом и верификацией такой продукции.

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