Сколько недополучила Украины из-за медленных реформ

Копірайт зображення UNIAN Image caption Перевесили ли за четыре года после Януковича миллиарды от международных парнеров "золотой батон"?

Через четыре года после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Киев все еще проводит международные конференции, посвященные реформам, тогда как международные партнеры указывают на замедление реформ.

Едва ли не главное следствие этого - остановка в получении кредитов и финансовой помощи от главных партнеров.

Последнюю порцию займа от освоего главного международного кредитора, МВФ, Киев получил еще в апреле 2017 года .

Приостановились также и программы финансовой поддержки и займов от других международных партнеров.

Они признают, что после Революции достоинства и подписания Соглашения об ассоциации Киев столкнулся с чрезвычайными вызовами - от аннексии части территории и вооруженного конфликта до резкой девальвации гривны и пика долговых выплат.

Однако в то же время указывают и недостаточно быстрые, а то и приостановленные реформы в Украине - несмотря на всю международную поддержку.

ВВС News Украина собрала данные о том, сколько денег мог бы получить Киев от своих главных международных партнеров в случае, если бы все договоренности относительно перечня и глубины реформ были выполнены.

МВФ

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2015 году согласовали программу расширенного финансирования на более чем 17,5 млрд долларов. С ее помощью до 2019 года Киев мог получить до 40 млрд долларов от всех международных партнеров

Международный валютный фонд - главный внешний кредитор Украины - со времени первого займа в 1994 году МВФ выделил Украине более 35 млрд долларов.

Почти сразу после Революции достоинства, весной 2014 года МВФ открыл для Украины программу stand-by, по которой в течение двух лет Киев мог бы получить более 16,5 млрд долларов.

Однако к концу 2014 года в рамках этой программы было получено всего 4,6 млрд долларов.

В марте 2015 года МВФ и Украина согласовали новую программу - расширенного финансирования (EFF).

По этой программе МВФ был готов дать Украине 17,5 млрд долларов в течение 4 лет. Эта же программа должна была открыть дорогу к привлечению кредитов от других кредиторов на сумму около 40 млрд долларов.

В итого, по состоянию на сейчас, по программе EFF Киев получил 8,5 млрд долларов - около половины от того, что можно было получить по этой программе.

Последний транш в 1 млрд долларов МВФ перечислила в апреле прошлого года.

Программа завершается в марте 2019 года, когда Украина уже будет в водовороте выборов, во время которых, как правило, международные кредиторы приостанавливают финансирование.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман недавно заявил, что Украина начала и продолжает работать над восемью ключевыми реформами, которые нужны для устойчивого развития экономики страны:

реструктуризация центробанка,

очистка финансового сектора,

перестройка системы управления государственными финансами и администрацией,

реформа пенсионного обеспечения,

реформа энергетического сектора,

приватизация,

открытие рынка земли.

Если первые четыре получили положительные отзывы от международных партнеров, то четыре последние продвигаются крайне трудно.

Впрочем, как заявил председатель Совета НБУ и экс-министр экономики Богдан Данилишин, чтобы получить следующий транш от МВФ, Киев должен решить вопрос с ценами на газ для населения, а вот с введением рынка земли, по словам Данилишина, МВФ готов подождать.

В Киеве также надеются, что на мнение МВФ и других кредиторов должно повлиять принятие закона об Антикоррупционном суде.

К тому, как складывается сотрудничество с МВФ, традиционно формально или неформально привязаны займы других международных кредиторов. Поэтому когда МВФ не предоставляет деньги, обычно не делают этого и другие партнеры.

Всемирный банк

Украина присоединилась ко Всемирному банку в 1992 году. За это время банк выделил кредитов в размере более 12 млрд долларов в рамках около 70 проектов. Однако де-факто, по данным общей базы World Bank Group, Украина получила чуть меньше 9 млрд долларов.

Весной 2014 годаВсемирный банк заявил, что готов предоставить дополнительные 3 млрд долларов на поддержку реформ в Украине.

На самом деле сумма оказалась даже большей - почти 5 млрд долларов (4,93 млрд долларов).

В частности, в 2014-2017 годах банк одобрил предоставление Украине кредитов на следующие суммы:

• 2014 - 1,382 млрд долларов

• 2015 - 1,345 млрд долларов

• 2016 - 1,560 млрд долларов

• 2017 - 0,650 млрд долларов

Впрочем, из этих уже согласованных сумм Киев получил лишь около половины - 2,457 млрд, преимущественно по так называемым займам на политику развития. Отраслевые проекты, открытые после 2014 года, продвигаются не так быстро.

По данным WB Group, по состоянию на этот год Украина может рассчитывать на более 2,6 млрд долларов уже одобренных займов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во время визита в Украину в ноябре 2017 года президент Группы Мирового банка Джим Йонг Ким похвалил Киев за уже проведенные реформы, но призвал к прогрессу в земельной реформе и активной борьбе с коррупцией

Еще в 2016 году в банке посоветовали "жать на педали", чтобы не свернуть с пути реформ, а также углубить их.

Впоследствии во Всемирном банке еще более конкретно предостерегли Киев от замедления реформ, а среди ключевых из них назвали земельную. По мнению Всемирного банка, введение свободного рынка земли в Украине могло бы стать локомотивом, который вывел бы экономику страны из кризиса.

Европейский Союз

Копірайт зображення UNIAN Image caption В конце весны при поддержке представительства ЕС в Киеве был открыт "Парк коррупции", главным экспонатом которого стал "золотой батон" - символ взяточничества в высших эшелонах украинской власти

В отношениях между Киевом и Брюсселем программа реформ определяется "Повесткой дня ассоциации", - это следствие подписания Соглашения об ассоциации.

Приоритетами этой программы являются:

• борьба с коррупцией,

• реформа судебной власти,

• конституционная реформа и реформа избирательного законодательства,

• улучшение бизнес-климата и энергоэффективность,

• реформа государственного управления.

Кроме политической поддержки, ЕС решил поддержать Украину и финансово, выделив на это в целом 12,8 млрд евро.

Из этой суммы треть - 3,41 млрд евро - предназначена для макрофинансовой помощи. Эта помощь выделяется не под конкретные программы или проекты, а для поддержки общей финансовой стабильности в стране на время проведения сложных реформ, чтобы минимизировать временные негативные последствия.

Это самая большая сумма, которую Брюссель когда-нибудь выделял стране, не являющейся членом ЕС.

Однако из этой суммы Киев получил 2,81 млрд. Последний транш из этой программы в 600 млн евро Украина не получила из-за невыполнения обязательств.

Впрочем, Киев обратился к ЕС за новой программой. 26 июня Совет Европы утвердил предоставление Украине 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи.

Сколько из этой суммы удастся получить Киеву, да еще и в предвыборный год, а также в условиях, когда МВФ не предоставляет своих займов, остается открытым вопросом.

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