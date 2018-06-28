Человек Марри: кто создал таинственное изображение гиганта в пустыне?

Копірайт зображення PHIL TURNER Image caption Человека Марри впервые сфотографировали в 1998 году в отдаленной части Австралии

На этой неделе исполняется 20 лет с того момента, когда пилот вертолета, пролетая над центральными районами Австралии, увидел контуры гигантского человека, начертанные на земле.

Фигуру на высоте 4,2 км на удаленном плато в центральной Австралии часто считали произведением местных аборигенов-охотников.

Это изображение назвали Человек Марри - по названию соседнего города.

Однако до сих пор остается тайной - кто создал это изображение и почему.

Ранее на этой неделе австралийский предприниматель Дик Смит предложил 3700 долларов вознаграждения за любую информацию о происхождении изображения.

"Как это могло оставаться тайной на протяжении 20 лет?", - отметил он в интервью ABC в понедельник.

"Профессионально сделано"

Человек Марри остается объектом восхищения с момента его открытия в пустыне в 700 км к северу от Аделаиды.

Он завоевал популярность среди пассажиров туристических авиарейсов, поскольку с земли очень трудно разглядеть изображения.

Согласно сообщениям местных СМИ, общая длина контуров Человека Марри 28 км. Начальная глубина проведенной линии составляла 35 сантиметров.

Местные жители считают, что Человек Марри - это изображение австралийского аборигена, который держит в левой руке вумеру - устройство для метания копья.

Владелец паба в местечке Марри Фил Тернер уверен: создатель или создатели изображения были "профессионалами", которые, возможно, использовали технологии GPS.

"Кто бы ни сделал контуры, он делал разметку кольями через каждые десять метров", - отметил господин Тернер ВВС.

"Если у вас не было координат, вы не могли знать, где стоите - на левом пальце ноги или на локте. Учитывая, что технология GPS была в зародыше в то время, это совершенно замечательное достижение", - добавил он.

Смит соглашается, говоря ABC: "Не было никаких ошибок - это было очень профессионально сделано".

Годами распространяются различные теории о создателях изображения.

Копірайт зображення PHIL TURNER Image caption Местные жители считают, что это один из кольев, которые использовали для создания изображения

Пилот Тревор Райт, который первым увидел Человека Марри 26 июня 1998 года, говорит, что он случайно обнаружил изображения.

Но местным предприятиям и средствам массовой информации также поступили анонимные сообщения по факсу, чтобы проинформировать их о существовании человека Марри.

Некоторые подозревали, что это была работа американских художников, потому что в сообщениях использовалась американская орфография и ссылки.

На месте также нашли табличку с американским флагом и олимпийскими кольцами.

Однако другие считают, что эти подсказки специально вводят людей в заблуждение, а на самом деле изображение создали местные художники, или даже австралийские солдаты.

Разные мнения

Австралийские аборигены из племени Арабан - традиционные владельцы земли, на которой создано изображение человека Марри.

Руководитель объединения Арабан Лорен Меррик отметила, что появление изображения в 1998 году сначала огорчило аборигенов, которые рассматривали это как осквернение своей земли.

Она сказала, что сейчас существуют "разные мнения".

Однако госпожа Меррик добавила, что объединение, которое управляет землей, признало, что Человек Марри стал символом.

"Оно (изображение. - Ред.) уже существует, и ты не можешь повернуть часы назад", - сказала она ВВС. - Поэтому для нас стоит вопрос о разработке четкой стратегии относительно его будущего".

Человек Марри постепенно исчезал с годами, однако местные жители с согласия аборигенов Арабан использовали технику, чтобы помочь его восстановить в 2016 году.

"Возможно, тайна является частью привлекательности (Человека Марри. - ред.), но откровенно говоря, не было людей, которые подходили бы ко мне и спрашивали, кто это сделал или что-то подобное", - рассказывает Меррик.

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