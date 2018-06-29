Что чувствует человек, которого ударила молния

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Правда, у каждого из нас есть знакомый, которого можно назвать "одним на миллион"? Согласно словарному определению, это "кто-то чрезвычайный". Но как насчет тех, которые действительно одни на миллион - по данным статистики?

Эти люди пережили такое событие, исключительность которого вряд ли получится осмыслить. Только сотни тысяч других, построенных в ряд, смогут продемонстрировать уникальность случая "один на миллион". Но какие истории (и лица) скрывает это число?

Не важно, о каком количестве идет речь: один на "миллион" (примерно население Кипра или Маврикия), один на 11 млн (это уже Греция или Бельгия) или один на 200 млн (Пакистан или Бразилия) - истории этих трех людей не оставят равнодушными никого .

"Я болею всю жизнь, но не позволяю болезни одолеть меня"

Лидия-Джейн Бишоп, 26 лет, из Лондона

"Когда мне было всего четыре недели, под моими веками стали расти твердые клубневидные мембраны. Мама говорит, что их удаляли, но они вырастали вновь, еще больше. Капли для глаз и антибиотики не помогали. Никто из специалистов, к которым нас направляли, не мог сказать, что со мной.

В полтора года мама повезла меня на ферму, в гости к подруге. Но через час началась реакция на сено: мембраны так сильно набухли, что я полностью перестала видеть.

Мы поспешно вернулись в Лондон, а уже там, к счастью, профессор Джон Дарт в Мурфилдской офтальмологической больнице распознал мою болезнь, потому что однажды такое видел.

У меня диагностировали гипоплазминогенемию - генетическое расстройство, которое поражает примерно 1,6 человека на миллион. Из-за него на слизистых оболочках (глаз, рта, носа, желудка и дыхательных путей) появляются толстые наросты ткани.

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Семья облегченно вздохнула - наконец-то мне поставили диагноз. Но нам сказали, что вариантов лечения немного, а вылечить эту болезнь вообще невозможно. Она такая редкая, что мало известно о том, как она развивается.

Мама и дальше искала информацию об этой болезни, но не нашла ничего полезного. До пяти лет мне закапывали сильные капли для глаз (гепарин) каждый час в течение дня.

Когда эти пленки (так называемые мембранозные образования) переместились с глаз на десну, мой стоматолог очень удивился. Каждые три месяца мне делали специальную чистку, но от боли во рту это не помогало. Боль была острой и пульсирующей, как от ужасной язвы.

Когда начался подростковый период, болезнь поразила мою половую систему. Месячные приносили нестерпимую боль, и я чувствовала такую ​​слабость, что не могла двигаться - из-за сильного кровотечения.

До 19 лет мембранозные образования поразили нос, гланды, голосовые связки, легкие, блокировали дыхательные пути так, что иногда я даже задыхалась. У меня началась астма, и говорила я уже шепотом, потому что голос постоянно исчезал. К тому времени я работала продавцом и брала неоплачиваемые отпуска по болезни. Но дальше так продолжаться не могло, мне присылали письменные предупреждения.

Именно тогда моя мама и нашла исследователя в США, который изучал способы лечения гипоплазминогенемии. Мы об этом поговорили, и она записала меня на клиническое исследование нового препарата, предназначенного для профилактики появления новых образований. Я уже не представляла жизни без боли, но видела, как мама отчаянно ищет выход, и ее решимость дала мне надежду.

В 2015 году я уволилась с работы и поехала с мамой в Индиану, чтобы принять участие в трехмесячном исследовании, где нужно было раз в три дня делать себе уколы.

К моему огромному удивлению, мне сразу же стало легче: я стала лучше видеть, слизистая горла немного очистилась, я чувствовала себя бодрой как никогда. Не могу передать словами свою радость и счастье. У меня была только одна мысль: "Невероятно, что так чувствуют себя здоровые люди".

Когда у тебя редкая болезнь, ты чувствуешь мучительное одиночество. Но в ходе исследования я познакомилась с другими больными, которые делились со мной своим опытом, и это дало ощущение связи с людьми. Я уже дома и продолжаю раз в четыре дня делать себе инъекцию - нам разрешили, поскольку исследования еще не закончилось. Проблема в том, что FDA еще не выдала лицензии на этот препарат для использования в Великобритании.

Я понимаю, что такие лекарства нужно должным образом тестировать в течение длительного периода времени, но они полностью изменили мою жизнь. Теперь я могу работать, заниматься спортом и встречаться с друзьями - словом, делать все то, что приносит радость женщине моего возраста.

Когда я переутомляюсь, симптомы возвращаются. Но я не позволяю болезни взять надо мной верх. Я начала вести блог, чтобы помочь другим людям, страдающим от хронических заболеваний. Я хочу доказать им, а также всему миру, что болезнь - это не приговор".

"В 20 лет меня чуть не убила молния - дважды"

Бет Питерсон, 49 лет, из штата Джорджия, США

"Моя обувь насквозь промокла от дождя, а сердце забилось в груди, когда молния расколола дерево в каких-то 50 метрах от того места, где я стояла. Все произошло внезапно: не было никаких признаков приближения грозы, кроме сплошных черных облаков, покрывших небо.

Не успела я добежать до укрытия, как мое тело пронзила массивная вспышка света, а затем меня отбросило на 10 метров назад, на бетонное покрытие. Казалось, что каждый сантиметр тела охвачен огнем, пылает от электричества - убивает меня. А потом наступила тьма.

Мне было 24 года, я была военнослужащей на базе Форт-Беннинг, штат Джорджия. В тот вечер я проверяла боеприпасы в пункте поставки с другим часовым. Он пытался привести меня в чувство, но реанимировали меня парамедики, несмотря на то, что от молнии, которая попала мне в ноги, прошла сквозь тело и вышла через рот и голову, мое сердце остановилось.

Когда меня привезли в госпиталь, врачи были шокированы тем, что я выжила. Я была в полубессознательном состоянии, не понимала, что со мной произошло: стреляли ли в меня или бомба взорвалась. Прошло еще много часов, прежде чем я все осознала.

Я не могла разговаривать, потому что была сломана челюсть. Из-за сильной черепно-мозговой травмы не понимала, что мне говорят. И ходить тоже не могла, потому что были повреждены кровеносные сосуды в ступнях ног. Я была благодарна за то, что выжила, однако после того моя жизнь изменилась навсегда.

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Я перенесла 12 операций: восстановление челюсти, ампутация пальцев ног. Очень медленно я снова научилась читать, писать, говорить и ходить - сначала на костылях, а потом, когда уже немного окрепла, чтобы удержать равновесие, напрягала мышцы живота.

Я чувствовала себя беспомощной, но с каждым этапом выздоровления (назвала все буквы алфавита, решила простейшие математические уравнения) возвращалась надежда. Кроме физической реабилитации, мне понадобилась помощь психолога, у меня диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Ровно через год, в тот же день, когда меня поразила молния, на небе начали собираться грозовые тучи. Я сидела дома, потому что мое состояние еще не позволяло мне работать. Психолог советовал мне избавиться от страхов и не прятаться в доме во время грозы. Поэтому я собрала волю в кулак и вышла на крыльцо.

И вдруг ... снова. Та самая вспышка света, и та самая адская мука. Меня отбросило обратно в дом, ко мне подбежал Дэвид, мой парень. Перед тем, как потерять сознание, я успела подумать, что умираю.

Ежегодно от молнии погибает более 4000 человек. Очевидно, что вероятность получить удар молнии в США равна 1 к 700 000 (в Великобритании - 1 к 10 млн). Но понятия не имею, какова вероятность, что молния поразит тебя дважды в тот же день с интервалом в год. Мне кажется, что такой статистики вообще не существует.

Этот удар был не таким сокрушительным, как предыдущий, но все равно мне понадобилась реабилитация. Врачи не были уверены в объемах повреждений, которые на этот раз причинила мне молния. Моя жизнь снова превратилась в череду приемов у врачей, повторную реабилитацию. Я жила в постоянном страхе, не могла избавиться от мыслей об облаках, дожде и молнии, постоянно поглядывала на небо.

Через четыре месяца после второго удара я нашла в себе достаточно сил, чтобы пройтись, опираясь на палку, и мы с Дэвидом решили пожениться. В следующем году у нас родился сын, Кейси. После каждой операции, каждого сеанса реабилитации, мои родные были теми маячками радости, которые вытаскивали меня из темноты.

С тех пор прошло 25 лет, но до сих пор я чувствую боль. Возможно, это кажется странным, но те, кто тоже пережил ампутацию, поймут. Боль никогда тебя не покидает, ты просто учишься с ней сосуществовать. Но я не зацикливаюсь на плохом, наоборот, выступаю на встречах с другими людьми с ПТСР и хронической болью. В 2013 году я написала книгу о том, как с помощью своей боли стать сильнее.

Эти две молнии нанесли моей жизни непоправимый вред, но в то же время у меня появилась цель - помогать другим".

"Я не догадывалась, что рожу тройню однояйцевых близнецов"

Бекки Джо Аллен, 25 лет, из Ливерпуля

"Гель для УЗИ холодил кожу, пока врач смотрела в экран. Я была беременна на девятой неделе, но у меня целый месяц постоянно болела голова и тошнило. У нас с парнем уже была трехлетняя дочь, и мы радовались, что наша маленькая семья скоро увеличится. Но через несколько секунд стало понятно, что семья станет не такой уж и "маленькой", как мы планировали.

"Три сердцебиения - у вас будет тройня!" - просияла врач. Для меня это было таким шоком, что я просто расхохоталась. У сменя были сбережения, но практическая сторона этого дела меня беспокоила. "Где мы возьмем коляску, чтобы посадить туда тройню?" - таким был один из тысячи вопросов, которые вертелись в моей голове.

В тот вечер я рассказала своим родным, но они не поверили. Только когда я показала снимок, у всех на глазах выступили слезы радости. "Со всеми трудностями справимся вместе", - заверили они нас.

На 29 неделе беременности я почувствовала схватки. Сами роды не начались, но врачи предупредили, что до этого уже недолго, а поскольку они будут преждевременными, то младенцев придется забрать в бокс интенсивной терапии, и я не сразу их увижу.

Через две недели роды все же начались, и я изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. И только когда меня повезли на кесарево сечение, я вздрагивала всем телом - не могла сдержать ужас, который рвался наружу. "Какие шансы, что они все выживут?" - паниковала я.

Роман, Рокко и Роган родились маленькими, с весом менее 1,8 кг каждый. "Я хочу увидеть своих сыновей", - сказала я своей маме. Медсестра сделала фото "ребенка А, ребенка Б и ребенка В" в палате интенсивной терапии.

Мое сердце сжалось от любви, когда я увидела снимок, а впоследствии - и их крошечные тельца. Я даже жизненных невзгод больше не боялась, просто всхлипывала от счастья, что с мальчиками все хорошо.

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Тройня в Великобритании рождается примерно у 1 из 4400 женщин, поэтому это уже большая редкость. Врачи сказали, что мальчики не однояйцевые. Они были уверены, что у детей не общая плацента, а я об этом и не думала.

Но через полтора месяца, когда нам разрешили забрать их домой, люди на улице начали интересоваться: "Они так похожи! Одинаковые?». Я всегда могу их различить - у Рогана ямочки на щечках и родинка на ноге, у Рокко шевелюра, причесанная на правую сторону, а у Романа - на левую. Но когда у тебя спрашивают об этом каждый день, невольно задумаешься.

Поэтому я связалась с Фондом многоплодных родов (Multiple Births Foundation), и там мне сообщили, что определить, однояйцевые ли дети, можно с помощью теста ДНК. Эта процедура называется определением зиготности. Я взяла у мальчиков мазки из слизистой рта и через месяц получила результаты. И была в шоке - мои дети действительно однояйцевые. Ведь такой случай встречается примерно 1 раз на 200 млн.

Быть мамой идентичных тройняшек, которым в следующем месяце исполнится по три года, и одновременно учиться на медсестру нелегко. Они дерутся, залезают на мебель, как все маленькие дети, все тянут в рот! С их папой мы больше не живем вместе, но он поселился неподалеку. Также близко живут мои родители, поэтому у меня есть поддержка.

Я присоединилась к группе в Facebook, где мамы однояйцевых тройняшек делятся опытом. Это помогло мне осознать, какие они на самом деле чрезвычайные. Вчера Рокко ударился головой, а расплакался Роман. И пожаловался: "Мам, голова болит!". Не знаю, действительно ли они чувствуют боль друг друга, но связь между ними очень прочная - это очевидно.

В сентябре ребята пойдут в садик, а меня все не оставляют мысли об их будущем. Выберут ли они одинаковые карьеры? Всегда ли будут такими близкими? Но пока я просто наслаждаюсь жизнью с моими уникальными мальчиками.

Пусть они и биологически одинаковы, но для меня каждый - абсолютно неповторимый".

Али Пантони

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