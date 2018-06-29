Черная хна: рисунок на время отпуска, шрамы на всю жизнь

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"Я очень испугалась и не понимала, что происходит. Я никогда не слышала о черной хне".

В 2015 году Мэри Бейтс отдыхала в Турции. На пляже ей предложили сделать мехенди - роспись по телу с использованием хны. Она никогда раньше такого не делала, но образцы ей понравились, и она попросила нарисовать ей на лодыжке рисунок "ловец снов". Ей тогда было 16 лет.

"Примерно через час я почувствовала, что что-то пошло не так, - рассказывает она на канале BBC Three. - Все линии сделались рельефными и продолжали отекать. Через несколько дней из них начала сочиться жидкость, а кожа вокруг - сильно шелушиться".

Мэри описывает реакцию на так называемую "черную хну" - вещество, которое нередко используется для росписи тела, преимущественно на пляжных курортах. Такая роспись выглядит как временная татуировка, и мастера обещают, что через несколько недель она сойдет. На теле делаются рисунки густой черной пастой, по стилю подобные росписи натуральной коричневой хной.

Однако, в отличие от натуральной хны, черная хна содержит много химического вещества под названием "парафенилэндиамин" (ВФП). ВФП входит в состав некоторых красок для волос, но в черной хне его концентрация намного выше.

Копірайт зображення Mary Bates/BBC Three Image caption Долгое время на лодыжке Мэри Бейтс оставался шрам в форме "ловца снов"

Тысячелетиями люди пытались изготовить разновидность хны темного цвета. В некоторых культурах, преимущественно в Южной Азии, говорят: чем темнее мехенди невесты, тем больше они с будущим мужем любят друг друга. Это поверье - вместе с рассказами о невестах, настолько влюбленных, что краска на руках почернела - подталкивало художников к попыткам воспроизвести такой эффект. Это, наконец, и привело - точно не известно, когда - к появлению синтетической черной хны с химическим составом, подобным составу краски для волос.

В отличие от черной, натуральная хна не содержит ВФП; ее изготавливают исключительно из растительных ингредиентов, включая эвкалипт. Паста, которой рисуют по телу, засыхает и отпадает, оставляя оранжевые следы, которые через два последующих дня меняют цвет на бордовый. Такой хной разрисовывают руки и ноги жениха, ее используют в религиозных обрядах, а в последнее время еще и рисуют красивые "цветочные венки" женщинам, потерявшим волосы от химиотерапии.

Но так как мало кто знает разницу между коричневой и черной хной, последняя сильно распространилась в курортных городах, особенно на юге Европы и в Северной Африке.

Не всегда на черную хну бывает такая тяжелая кожная реакция, однако риск настолько значителен, что в ЕС запрещены средства для кожи с такой высокой концентрацией ВФП.

Мэри (сейчас ей 19) должна пройти курс лечения стероидами и смазывать кожу гелем на основе меда. Больше месяца она посещала еженедельные процедуры в больнице, пока ее лодыжка окончательно не зажила.

"Она была в ужасном состоянии, - вспоминает Мэри. - Даже врачи в больнице качали головой: м-мм, здесь останутся шрамы на всю жизнь! К счастью, они ошиблись - следов не оставалось".

Копірайт зображення Mary Bates Image caption Мэри было всего 16, когда она сделала то мехенди

Ей действительно повезло. О подобной, но значительно более тяжелой ситуации рассказывает Келли Хаттон - от черной хны пострадал ее семилетний сын Алекс. У него до сих пор шрамы на большей части руки.

"Это моя вина, - говорит Келли. - Я и не подумала, что Алексу сначала надо провести тест на небольшом участке кожи. Дело в том, что его старшая сестра Меган уже делала подобное тату, и не было реакции. Алекс выбрал самый большой по площади рисунок - огромного дракона".

В октябре прошлого года семья Хаттон поехала в Марокко на школьные каникулы; там на пляже они и встретили двух мастериц, которые делали росписи черной хной.

Келли - владелица частного детского сада и проводит там дни росписей хной; поэтому она не сомневалась, что это безопасно для детей. Она ничего не знала о черной хне, очень отличной от натуральной.

Сначала все было хорошо. Только через полторы недели, когда они уже вернулись домой в Лафборо, Алекс вдруг проснулся среди ночи, неистово почесывая руку.

"Его кожа покрылась пупырышками точно по контуру дракона и очень чесалась, - говорит Келли. - Мы отвели его к врачу, где ему прописали стероидный крем".

Копірайт зображення Kelly Hutton/iStock Image caption У Алекса до сих пор на руке шрамы в форме дракона

"Крем наконцец помог, и зуд прекратился - но черная хна оставила на коже рубцы, которые до сих пор не поблекли. Алекс в восторге от того, что у него на руке шрамы в виде дракона. Только восьмилетний мальчик может такому радоваться!"

Это было восемь месяцев назад, но Келли до сих пор себя корит - в частности за то, что не знала о разнице между натуральной хной, как у нее в саду, и черной, которой разрисовали ее детей.

Но даже зная разницу, вы не всегда избежите беды. Полтора года назад, посещая фестиваль культуры в ОАЭ, 26-летняя Дина Стивенс стала жертвой обмана: согласилась на временное тату, считая, что для него используют коричневую хну.

Дина увидела свою руку при ярком освещении уже по завершении росписи и поняла: это черная хна.

"Я немедленно пошла домой и максимально все оттерла", - говорит она. К концу той недели никакой реакции не было, поэтому я подумала, что все в порядке. И примерно через неделю после росписи я проснулась в три часа ночи, чувствуя сильный зуд и почесывая руку".

Копірайт зображення iStock Image caption Черная хна гораздо темнее натуральной

Хотя утром она первым делом поехала в больницу, где получила стероидную мазь и антигистаминные таблетки, реакция только ухудшилась.

"Первые четыре недели я не могла спать, - вспоминает она. - От тех химических веществ я чувствовала боль, как от ожога. Я каждый день ходила к врачу на антигистаминные уколы и за гидрокортизоновой мазью. Мне также прописали обезболивающее - но ничего не помогало ни от боли, ни от отека".

"Только дней через сорок жгучая боль прекратилась. Что касается антигистаминных, я принимала их пять месяцев. Я также пользовалась примерно семью различными кремами от зуда и для заживления".

Несмотря на это лечение, у Дины еще есть шрамы от хны.

Как рассказала нашему корреспонденту дерматолог доктор Анджали Махто, ей часто приходится лечить людей от последствий мехенди черной хной - особенно гостей свадеб и культурных фестивалей, где кожу разрисовывают особенно густо.

"Однажды у меня была пациентка, которая побывала на свадьбе в Сомали. Там ей на руки нанесли очень много хны - это была черная хна, - говорит Анджали. - Все разрисованные участки кожи покрылись пузырьками".

Она предостерегает, что такая хна очень часто оставляет шрамы, хотя то, насколько они заметны и постоянны, зависит от начальной реакции. Как показывают исследования, не менее 69% людей будут иметь реакцию на черную хну, если оставить ее на теле на 2 часа или более, что обычно и происходит при нанесении "временных тату".

Копірайт зображення iStock Image caption Туристке делают роспись черной хной

"Если у вас сильный отек и много пузырьков, то и потом могут остаться перманентные отметины. Может измениться пигментация, в результате чего кожа на пораженных участках после лечения станет очень светлой, - говорит она. - Я часто вижу на коже пациентов контуры давних рисунков черной хной".

Когда на кожу попадает ВФП в значительной концентрации, у человек может возникнуть аллергия: чувствительность к нему будет постоянно увеличиваться, он не сможет даже красить волосы без сильной реакции.

В 2012 году женщина по имени Джулия Маккейб умерла после окрашивания волос - хотя пользовалась той же краской множество раз до этого. Расследование установило, что за пять лет до смерти она ездила в отпуск, где заказывала роспись черной хной; вследствие этого у нее возникла аллергия. Затем она регулярно пользовалась краской для волос, хотя имела от нее сыпь на коже. В конце концов, очередная окраска вызвала серьезный анафилактический шок, от которого она скончалась.

"Если вы думаете, что пострадали от росписи черной хной, лучше обратиться к врачу как можно раньше, - говорит Анджали. - Вам пропишут стероидную мазь, которая уменьшит воспаление, а при необходимости и стероидные таблетки. А еще лучше, конечно, вообще избегать черной хны".

Художник мехенди Эш Кумар, чьи работы можно увидеть в болливудских фильмах и на видеоклипах - один из самых громких голосов в борьбе против черной хны. Он всегда подчеркивает, что черная хна - это подделка, ненастоящий материал. Ведь сейчас люди часто избегают мехенди вообще, боясь реакции, и это его очень огорчает.

Копірайт зображення Ashitha Nagesh/Wonderful & Strange Image caption Настоящая хна скорее коричневая, чем черная

"Настоящая хна вполне безопасна - ее используют уже тысячи лет", - говорит он. "Она содержит ингредиенты растительного происхождения, в частности, эвкалипт, который охлаждает кожу. Именно поэтому женщины делают мехенди перед свадьбой - из терапевтических причин. Это успокаивает невесту и помогает ей расслабиться. Это делают индуисты, мусульмане, сикхи и даже некоторые еврейские общины. Если это действительно качественная хна, она очень полезна".

Натуральная хна, говорит Эш, имеет характерный запах, тогда как черная хна обычно не пахнет.

"Натуральная хна - это коричневая паста, ее аромат имеет ноты гвоздики и эвкалипта. Черная же хна не имеет запаха или какое-то время может пахнуть парафином. Приятного запаха вы однозначно не почувствуете".

Он также предупреждает, что натуральная хна никогда-никогда не впитывается в кожу мгновенно - это сразу сигнализирует об опасности.

"Если, находясь в отпуске, вы видите рекламу "временных тату" с яркими образцами узоров, спросите, проявится ли цвет проявится мгновенно. Если вам скажут "да", бегите оттуда!"

Мастера, которые рисуют черной хной, как правило, не злоумышленники; так же, как и их клиенты, они часто не знают, насколько это опасно. Однако последствия для чувствительных людей могут быть огромны - как у Дины, на чьей коже до сих пор остаются отметины.

"Это перманентные последствия - и это ужасно, - говорит она. - Очень не хочется, чтобы кто-то еще пострадал, как я".

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