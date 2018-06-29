Как живется на 82 британских островах, о которых вы не слышали

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ежедневно прилив отрезает Линдисфарн, также известный как Святой остров, от остальной Великобритании

"У нас есть начальная школа, - говорит житель острова Линдисфарн Дик Паттерсон. - Правда, в ней всего один ученик."

Жизнь на маленьких, "внешних", островах Великобритании не всегда легкая. Но это не останавливает людей, решивших там обосноваться.

Служба Ordnance Survey (OS) провела исследование 82 островов площадью более 5 кв. км каждый, которое показало, что на островах зарегистрировано почти 300 000 адресов - около 1% от общего числа адресов Великобритании.

Линдисфарн, расположенный возле побережья Нортумберленда, также известен как Святой остров - благодаря богатой кельтско-христианской истории.

"Мне 74 года, и я здесь живу всю жизнь, - говорит Дик Паттерсон в беседе с ВВС. - Я бы не променял жизнь здесь ни на что".

Копірайт зображення Getty Images Image caption На острове Скай зарегистрировано 5 977 адресов, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Макл-Ро, который входит в состав Шетландского архипелага, известен благодаря своим красным утесам и пляжам

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хайлендские коровы на острове Малл

Однако жизнь здесь нельзя назвать легкой.

Линдисфарн - приливный остров. Узкий перешеек соединяет его с большой землей, но во время прилива скрывается под водой.

"Мы здесь строим всю нашу жизнь согласно расписанию приливов. Прежде чем записаться в поликлинику или отправиться за покупками, мы проверяем, когда прилив", - говорит Дик Паттерсон.

"В феврале мы пять дней были отрезаны от мира. Снег и лет покрыли перешеек, и никто не мог выбраться с острова. Такое случалось всего дважды на моей памяти!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption На острове Скай 10 000 жителей, но всего одна средняя школа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Маяк на острове Англси

Копірайт зображення Getty Images Image caption Атлантические тупики на Ансте - самом северном острове Великобритании

Эксперты службы OS изучали 82 острова вблизи побережья Великобритании, чья общая площадь составляет более 11 тысяч квадратных километров.

71 остров - многие из которых входят в состав Гибридского, Шетландского и Оркнейского архипелагов - расположены у побережья Шотландии, и всего два - у побережья Уэльса.

Остров Портси, на котором расположена большая часть города Портсмут, - один из наиболее густонаселенных, здесь зарегистрировано 74 645 местных адресов.

Самый северный из этих островов - Анст, входит в Шетландский архипелаг.

На острове 370 домов, и не все жители знают друг друга лично, но ситуация меняется.

49-летний Питер Макларен, который перебрался на остров из основной части Шотландии несколько лет назад, говорит, что знает большинство своих соседей.

"Здесь все спокойно, мы все друг у друга на виду".

Копірайт зображення Jeremy Sutton-Hibbert Image caption Корабли, затопленные вблизи острова Скапа-Флоу во время Второй мировой войны, для защиты от высадки вражеского десанта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Остров Канви в Эссексе - один из девяти исследованных островов вблизи английского побережья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Остров Уайт - популярное направление среди любителей парусного спорта

Макларен и его жена занимаются арендой недвижимости на Ансте, но говорят, что, как и большинству местных жителей, им приходится работать в нескольких местах, чтобы выживать в удаленной от остального мира общине.

"Здесь по-прежнему много фермерских хозяйств, но сводить концы с концами тяжело, - говорит он. - Многие работают на двух работах, например, на своей ферме и в школе, или на пароме".

"Раньше здесь была авиабаза, но теперь она закрылась".

По словам экспертов, сложно определить точное число островов, разбросанных вдоль побережья Великобритании: из-за меняющихся приливов острова могут уходить под воду или раскалываться на части. Согласно исследованиям OS, их сейчас более 7 700.

Многие аспекты жизни на островах отличаются, но кое-что остается неизменным. Например, Королевская почта Великобритании доставляет письма и посылки в любую, самую отдаленную точку Соединенного Королевства.

Ее представители говорят, что почта будет доставлена вовремя по любому из более чем 30 миллионов адресов в стране. Если позволит погода.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поселение на острове Хирта, покинутое жителями в 1930 году

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обломки лайнера "Каталина", потерпевшего крушение над островом Ватерсей в мае 1940 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption В то время как число туристов растет, некоторые островитяне замечают, что постоянных жителей становится меньше

Хотя многие готовы идти на жертвы за возможность жить на уединенных островах, все же в последнее время наблюдается снижение числа постоянных обитателей островов.

Пять островов - Хирта, Мингулей, Паббей, Скарп и Тиринсей - вообще не имеют на своей территории постоянных адресов, а еще на девяти их меньше десятка.

"Когда я был ребенком, 90% домов на острове были постоянно населены", - рассказывает Дик Паттерсон с Линдисфарна.

"Теперь люди живут постоянно лишь примерно в 40% из них, остальное - это летние резиденции или вторые дома, которые большую часть времени пустуют. Думаю, такая же картина и в большинстве удаленных морских городков".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***