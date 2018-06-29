ЧМ-2018: герои и антигерои футбольного турнира

Копірайт зображення Getty Images Image caption Японцы получили вознаграждение за вежливое поведение - они прошли в 1/8 финала ЧМ-2018 благодаря правилам честной игры

Для любителей футбола плохой новостью является то, что сыграны уже две трети матчей на чемпионате мира по футболу 2018 года - 48 из 64.

Хорошая новость в том, что оставшиеся - не только важнейшие, но также могут быть среди тех, которые еще долго будут вспоминать, если на турнире повторятся некоторые сюрпризы, потрясения и сенсации группового этапа.

Но какими были важнейшие моменты того, что мы можем назвать "первой половиной" турнира?

Как японцев отблагодарили за "хорошее поведение"

На Чемпионате мира по футболу 2018 года желтые карточки сделали критерием для определения квалификации в следующий раунд, если команды достигли одинаковых результатов на поле.

Это дало Японии возможность опередить Сенегал в группе H, чтобы выйти в 1/8 финала.

"Синие самураи" начали турнир победой над Колумбией и ничьей 2-2 с Сенегалом, но проиграли последнюю игру в группе с Польшей (1: 0), что могло оставить Чемпионат мира без единой азиатской команды.

Но что Япония покажет против одного из лидеров турнира - сборной Бельгии - в это воскресенье?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хорватия была одной из трех команд на этом чемпионате, которая выиграла все матчи на групповом этапе

Уругвай, Бельгия и Хорватия на подъеме

Только три команды завершили групповой этап с прекрасным результатом в три победы, и не так много соперников мечтают вступить в борьбу с ними в 1/8 финала.

Во главе с контингентом футболистов из Премьер-лиги сборная Бельгии достигла высоких результатов (девять голов) и оправдала ожидания, что они смогут продвинуться далеко в конкурентной борьбе.

Если они выиграют Чемпионат мира по футболу в России, они смогут отобрать у Уругвая звание самой маленькой страны, которая когда-либо выигрывала трофей, но Луис Суарес и компания все еще имеют большие шансы после успехов в группе А, выступление в которой они завершили победой над Россией 3: 0.

Что касается футболистов Хорватии, они вызвали удивление, когда попали на вершину сложной группы, где были вместе с Аргентиной, Нигерией и Исландией.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бразилия - одна из четырех южноамериканских команд, которые прошли в 1/8 финала

Южноамериканское нашествие

Четыре из пяти южноамериканских команд, которые вошли в турнир, прошли групповой этап.

Поскольку Бразилия, Колумбия, Аргентина и Уругвай не встречаются друг с другом в 1/8 финала, они потенциально могли бы занять половину мест в четвертьфинале на этом чемпионате.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Каким был мир, когда Италия не прошла на ЧМ в прошлый раз?

Они отправили интересный месседж FIFA, в то время, когда ведущая футбольная организация обсуждает расширение чемпионата мира до 48 команд и увеличение континентальных квот.

Перу, несмотря на провал попыток попасть в 1/8 финала, смогла завершить выступление победой над Австралией в группе С.

Перуанцам вообще не удавалось пройти на чемпионат мира с 1982 года, тогда как Австралия участвовала в последних трех турнирах.

Image caption На этом чемпионате мира в 48 матчах забито уже 122 гола

Голов стало больше

Согласно информации FIFA, в 48 матчах группового этапа футболисты забили 112 гола, со средним показателем 2,54 голла на игру.

Это означает, что нынешний чемпионат мира - второй по количеству забитых мячей в XXI веке.

Болельщики просто надеются, что раунды плей-офф и чрезмерная осторожность с результатами не приведут к меньшему количеству голов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оказалось, что "самые большие легкие" - у сербов

Почему россияне так бегали?

После двух решительных побед над Саудовской Аравией и Египтом, которые отправили российских фанатов на седьмое небо, российская команда оказалась в центре дискуссий. Ведь оказалось, что они пробежали на поле большие расстояния, чем представители всех других сборных.

На первый план вышли последние допинговые скандалы, в которых были замешаны спортивные организации страны.

Но в конце группового этапа россияне фактически остались позади.

Сербы заняли первое место в рейтинге с преодоленным расстоянием в 339 км, опередив чемпионов мира 2014 года немцев с 335,59 км.

Прощай, Африка!

Впервые с 1982 года ни одна африканская страна не будет играть на этапах плей-офф на чемпионате мира по футболу.

Сенегал, Нигерия, Марокко, Тунис и Египет будут следить за турниром по телевидению.

Выбывание из чемпионата больше всего, пожалуй, огорчило болельщиков Сенегала. Их команда стала первой в истории, которая не прошла в 1/8 финала из-за большего количества желтых карточек, чем у соперников.

А это значит, что пришло время для африканских футбольных организаций анализировать, что пошло не так.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Немецкая сборная создала много голевых моментов, но не смогла завершить их забитыми мячами

Проклятие победителей

Можно говорить о проклятии победителей, учитывая, что Германия становится четвертым из пяти чемпионов мира в XXI веке, которые провалились на следующем турнире.

Кроме того что немцы не смогли заменить те таланты, которые ушли - Филиппа Лама, Бастиана Швайнштайгера и Пера Мертезакера, немцы были невероятно безрезультатными, оказавшись перед воротами соперника.

Статистика FIFA показывает, что они имели наибольшее количество возможностей забить гол среди 32 команд в турнире (75), но им удалось забить лишь три гола - а им забили четыре.

По иронии судьбы, команда с наименьшим количеством голевых моментов сегодня - Россия, но они успешно воспользовались 8 из 18 шансов забить гол.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сборная Южной Кореи больше всех нарушала правила

Корейская жестокость

Несмотря на то, что Южная Корея не смогла пробиться в 1/8 финала, корейские футболисты покидают чемпионат с исторической победой над Германией.

Однако они уедут домой еще с не очень почетным званием "лесорубов".

Корейцы нарушили правила 63 раза, опередив марокканцев с 62 фолами.

А "самой вежливой" командой оказались их соседи японцы, которые нарушили правила лишь 28 раз и, благодаря соблюдению принципов честной игры, попали в 1/8 финала.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Может ли принадлежность Матиаса Весино к "Интеру" помочь Уругваю выиграть чемпионат?

Попали ли уже Бразилия, Хорватия и Уругвай в финал? "Правило Интера" говорит: "да"

Если вы посмотрите на причудливую статистику, то да.

С 1982 года в финале обязательно играют игроки из итальянского клуба "Интер" из Милана.

На этот раз на чемпионате остались только три представителя клуба - бразильский защитник Жуан Миранда, полузащитник Уругвая Матиас Весино и хорватский полузащитник Иван Перишич.

Не говорите, что мы вас не предупреждали.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Система видеосудейства VAR является новинкой, которая вызвала больше всего дискуссий на этом чемпионате

Влияет ли система видеосуддейства VAR на судей?

По данным бразильской газеты Folha de S. Paulo, после анализа 40 матчей ЧМ-2018, система Видеопомощь арбитрам (VAR) изменила мнение главного арбитра в 9 из 11 случаев, когда он решил проконсультироваться с видеозаписями спорных моментов.

В шести случаях это привело к пенальти, которые арбитр сначала не планировал назначать.

Другая статистика, которую привела британская газета The Times, говорит, что только одно из 15 решений VAR было ошибочным, согласно мнению Международного совета футболу (IFAB), регулирующего и меняющего правила в футболе.

Эта организация считает, что назначение Ирану пенальти в ворота сборной Португалии в матче, завершившемся со счетом 1: 1, было ошибочным.

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