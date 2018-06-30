Почему много мам - лучше, чем одна

Image caption Сью и одна из ее "вторых мам", Венди

Говорят, что родителей не выбирают. Но почему? Иногда вторая мама - именно то, что вам нужно, утверждает Сью Эллиотт-Николлз.

Я коллекционирую мам. У меня их несколько - запасные мамы, другие мамы, по одной на каждый случай.

Знаю, что многим людям вполне достаточно и одной матери. Чтобы она жила где-то неподалеку от вас, чтобы с ней можно было поделиться радостями и невзгодами, посидеть, погреться на залитом солнцем склоне холма и поесть клубники, обмениваясь полными любви взглядами. Что ж, поздравляю вас, поклонники клубники. Но не всем обязательно быть такими, как вы.

Меня удочерили. Видимо, поэтому я всегда в поисках запасных мам, потому что вдруг потеряю ту, которая меня к себе взяла?

У мамы, которая приняла меня в семью, старомодные взгляды. А еще - острый язык и находчивый ум. В детстве она была нашей опорой и поддержкой. Но она не терпит никаких выкрутасов, потому что пережила войну и маленькой видела, как падают крылатые ракеты. Она очень сильная женщина и того же ожидает от нас.

Как-то она сказала нам с сестрой, когда мы курили в постели одну сигарету на двоих: "Девушки, жизнь прекрасна, пока вы не проявите слабость".

Но иногда мне хотелось иметь рядом ту, которая бы терпела мои выходки.

И такого человека я встретила, когда мне было 14 лет. Сюзи была директором молодежного театра - веселой, доброй, с озорным блеском в глазах.

Она начала заниматься мной и помогала пережить очень трудные времена. Она поддерживала меня и одобряла тогда, когда другие не хотели, понимала меня, как никто. В ее доме, вместе с ее семьей, я провела много счастливых вечеров.

Копірайт зображення ВВС Image caption Сью и Сюзи

Как по мне, единение с неродными людьми - это положительный пример выносливости человеческого духа. И, как оказалось, я не единственная, кто прибегает к этой стратегии преодоления стресса.

У моей подруги Дейзи была Пэм, которая помогла ей пережить бурные подростковые годы. Были и неудобные моменты, потому что Пэм была лучшей подругой матери Дейзи. Но она помогла ей пересмотреть непростые отношения матери и дочери и перестать наконец хлопать дверью.

"Со своей второй мамой я была очень открыта и обо всем ей рассказывала. А вот с настоящей мамой капризничала, как неуравновешенный подросток, - вспоминает Дейзи. - Просто тогда хотелось, чтобы она принимала меня такой, какая я есть, и не осуждала. Такой была Пэм".

Дейзи и Пэм очень сблизились и время от времени проводили вечера вместе в городе. Они даже имели свой тайный язык. Дейзи была в восторге от того, что взрослая женщина, которой столько же лет, как ее матери, изъявляет желание с ней тусоваться.

Копірайт зображення ВВС Image caption Дейзи и сама стала мамой

Это та радость, которую может тебе подарить вторая мама - та крутая старшая женщина, которая тебе симпатизирует, понимает тебя и помогает отыскать дорогу в жизни, когда заблудишься.

Именно за это я ценю еще одну свою "вторую маму" - Венди, веселую и активную, рок-н-ролльную американку, которая дала мне мою первую работу - ухаживать за ее двумя детьми. Я быстро стала членом новой семьи, которую она собрала вокруг себя, потому что большинство ее родственников остались в Штатах.

Ее огромный бархатный диван притягивал к себе всех несчастных и временно бездомных, которые случались у Венди на пути.

Именно на этом диване я и познакомилась с Джейни, "второй мамой" номер три. Подав на развод, она временно переехала жить к Венди со своей дочерью. А поскольку я не из тех, кто теряет шансы, то ее тоже немедленно записала в свои матери.

Это взаимное соглашение, которым мы все довольны.

Копірайт зображення ВВС Image caption Сью, Венди и Джейни - как семья

"Когда настоящая семья по каким-то причинам не удовлетворяет твоих потребностей: эмоциональных, интеллектуальных, физических - тебе приходится создавать себе другую", - заключает Джейни.

У Венди и Джейни на двоих - целый архив жизненных историй, из которого я могу черпать полезный для себя опыт. Что бы со мной ни происходило в определенный момент, они уже, наверное, переживали подобное в прошлом.

Для моих детей они как родные. Только тетя Венди может получить такую ​​честь как поцелуй на глазах у сверстников от 16-летнего подростка, который в три утра пришел домой с вечеринки.

Когда мой партнер заболел раком, Венди и Джейни всячески меня поддерживали. Мы пережили несколько трудных месяцев лечения, также надо было заботиться о детях, но ни секунды я не чувствовала себя в этом испытании одинокой.

Все эти годы я наслаждалась их любовью, поддержкой и советами. Но кроме того, что у нас есть такая важная взаимная симпатия, связь, близость, у нас общее чувство юмора - мы любим смеяться вместе.

Кроме того, "вторые" мамы часто менее требовательны, чем настоящие. Это доказывает история Лизы и Джун.

У них большая разница в возрасте - более 40 лет. А соединило их то, что обе не оправдали ожиданий своих родных.

От обеих ожидали, что они выйдут замуж за "хороших еврейских мальчиков" и поселятся на севере Лондона. Но самим женщинам хотелось другого - путешествовать, расправить крылья. Лиза стала актрисой и преподавательницей актерского мастерства, а Джун - успешной писательницей.

Копірайт зображення ВВС Image caption Джун с Лизиной дочерью - и Лиза

Когда мы встретились, чтобы поговорить об их взаимоотношениях, Лиза открыла дверь квартиры Джун своим ключом. Она забегала ко второй маме почти каждый день, проверяла, все ли в порядке.

"Обычно меня привлекают люди, похожие на меня. А Лизины поступки часто удивляют. Она делает то, чего я бы другим не позволяла", - рассказала мне Джун.

"Но я просто принимаю ее такой, как есть".

Копірайт зображення ВВС

Через несколько недель после нашего разговора Джун умерла - ей был 91 год. Теперь Лиза учится жить без нее.

Моя первая "вторая мама", Сюзи, также недавно умерла - и оставила огромную черную дыру в моем мире.

Ощущение от этого другие, чем после потери подруги или кого-то из родственников. Это какая-то растерянность: я не знаю, что чувствовать, как себя вести.

Я не претендую на чувства, принадлежащие ее настоящей семье. Но очень по ней скучаю.

Копірайт зображення ВВС Image caption Сюзи на репетиции в 1980-е

Когда кто-то выбирает тебя своей второй мамой, это всегда неожиданное достижение, которым ты обязан своему возрасту.

Представьте мою радость, когда коллега Ти назвала меня "второй мамой".

Я нисколько не возражала против того, что взрослая женщина видит во мне человека, который пользуется авторитетом матери (ну, может, на одну сотую и возражала, однако остальные 99 были только "за"). Я вторая мама. Я расту!

У Ти прекрасные отношения с родными родителями (маме Ти я даю честное слово, что не пытаюсь украсть у нее дочь). Но родители далеко, в Абердине, а ей нужен был человек, с которым можно поговорить о трудностях, связанных с выживанием в Лондоне.

Я робко спросила у нее, чем же наши отношения отличаются от дружеских или наставнических.

Я люблю обеих своих мам, но не вижу причин не иметь рядом еще нескольких. Ну, вы же понимаете - впрок

"С вами можно очень серьезно поговорить о работе, взглянуть на вещи с другой точки зрения. А потом просто поболтать о том, о сем, посмеяться, не думая, какое я произвожу впечатление на наставницу", - ответила она.

Я вижу в ней себя, только младшую и немного более спокойную. И искренне хочу быть в курсе всех событий ее жизни, чтобы помочь принимать правильные решения.

"Думаю, о некровных родственниках всегда заботишься, потому что действительно хочешь, чтобы у них все сложилось как нельзя лучше", - говорит Джейни.

Возможно, это побочный эффект удочерения, способность относиться к людям, как к родственникам, даже если они не кровные. Моя сестра Салли пришла к нам в семью, когда ей было 14. С тех пор мы стали сестрами, хотя формально (с юридической и биологической точки зрения) мы чужие друг другу. Но мы всегда поддерживали друг друга. Безусловная любовь - вот что делает нас сестрами.

Недавно я нашла свою биологическую мать, поэтому формально у меня теперь действительно две настоящие матери. Я люблю обеих своих мам, но не вижу причин не иметь рядом еще нескольких. Ну, вы же понимаете - про запас.

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