Небольшое повышение и большое округление: что ждет украинцев с 1 июля

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пенсии миллиона украинский вырастут на 62 грн

Повышение прожиточного минимума, округление копеек и "максимально низкая" стоимость проезда в Киеве - среди того, что ожидает украинцев в июле.

Повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий

С 1 июля прожиточный минимум вырастет на 700 грн - до 1777 грн. Это повлияет на некоторые другие выплаты - от пособия по безработице до алиментов.

Однако минимальная зарплата не изменится и составит, как и прежде, 3723 грн в месяц.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, также возрастет и составит 1435 грн. Поэтому на 62 грн вырастут и пенсии около миллиона украинцев, которые получают самые маленькие пенсии.

"Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - сообщил вице-премьер Павел Розенко.

С 1 января 2018 года минимальная пенсия в Украине составила 1373 грн в месяц.

Всего в Украине около 12 млн пенсионеров. Следующее общее повышение пенсий ожидается 1 декабря.

Большое округление

С 1 июля копейки в чеках начнут округлять. Это будет касаться только расчетов наличными.

Сумма, заканчивающаяся на 1-4 копейки, будет округляться в сторону уменьшения, а от 5 до 9 копеек - увеличиваться.

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Такие правила предусматривает постановление НБУ "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Оно также предусматривает, что Нацбанк прекращает чеканить монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек, а банкноты в 1 и 2 гривны заменят монетами.

Впрочем, все отчеканенные монеты останутся в обращении, а магазины и в дальнейшем могут устанавливать цены, заканчивающиеся на 99 копеек.

В безналичных расчетах - например, если вы рассчитываетесь картой - округление применяться не будет.

По словам главы НБУ Якова Смолия, в течение двух-трех лет из обращения исчезнет почти половина от общего количества монет - это около 1 млрд монет мелких номиналов.

Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится вдвое. В то же время и банкнот в обращении также станет меньше - примерно на 40%.

В НБУ говорят, что понимают, что в начале у бизнеса могут возникнуть опасения относительно того, правильно ли они применяют правила округления. Поэтому Нацбанк обратился в министерство финансов и ГФС с просьбой предоставить подробные разъяснения, но не применять к бизнесу штрафных санкций за проведение кассовых операций, связанных с округлением.

Вместе с тем, в НБУ говорят, что были вынуждены отказаться от мелких монет, потому что они "потеряли свою покупательную способность".

"Себестоимость изготовления монет превышает их номинальную стоимость", - заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, если сравнить с 1996 годом, когда ввели украинскую денежную единицу, покупательная способность 1 гривны уменьшилась до 7 копеек, а 10 гривен - до 71 копейки.

Обмен валюты упрощается

Копірайт зображення UNIAN Image caption Теперь при обмене валют будет меньше "бумажек"

С 1 июля НБУ также упрощает операции по обмену валюты. До сих пор банк должен был оформлять два бумажных экземпляра квитанции об обмене. Один из них получал клиент, а второй хранился в банке.

Теперь банки будут хранить эту информацию в электронной форме, а бумажную квитанцию ​​могут выдать по требованию клиента.

Небанковские финансовые учреждения, которые осуществляли обмен валют, выдавали две бумажные квитанции и чек с РРО (регистратор расчетных операций). Теперь все будет фиксироваться только чеком РРО.

Кроме того, Нацбанк позволит банкам и финучреждениям проводить обмен валют через платежные устройства.

Для того, чтобы все привыкли к упрощению, банки получат полгода переходного периода. Поэтому в полную силу новые правила заработают уже с 2019 года.

К врачу - по-новому

Копірайт зображення UNIAN Image caption Записаться к семейному врачу, терапевту или педиатру можно будет лично, по телефону или по электронной почте

В соответствии с медицинской реформой, с 1 июля врачи первичного звена - семейные, терапевты и педиатры - будут предоставлять услуги по-новому.

Как пояснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, врачи первичного звена будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни и травмы, а также направлять к врачам-специалистам - лорам, хирургам, эндокринологам и др.

Они будут выдавать больничные, и, в случае необходимости, посещать пациентов на дому.

Записаться к семейному врачу, терапевту или педиатру можно будет лично, по телефону, по электронной почте. С первого апреля проходил процесс выбора врача пациентами и подписания с ними соглашений.

На финансирование начала медицинской реформы в бюджете с 1 июля заложены расходы более чем 8 млрд грн.

Кроме того, с 1 июля список по программе "Доступные лекарства" расширится четырьмя препаратами, используемыми при трансплантаций в дооперационных и послеоперационный периоды: азатиоприн, циклоспорин, такролимус и микофеноловая кислота и ее соли.

Домашнее - "негигиенично"?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Две трети украинского молока сейчас не соответствует европейским нормам

С 1 июля в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, украинские переработчики молока должны отказаться от закупок молочного сырья у населения.

Эта норма должна была заработать еще с начала этого года, но тогда ее введение решили перенести еще на полгода.

Кроме того, предусмотрен и переходный период до 2022 года.

Причина - положение о санитарно-гигиенических требованиях к молочному сырью, которые являются частью Соглашения об ассоциации.

Сейчас европейским требованиям не соответствует примерно 75% всего молока, производимого в Украине, прежде всего - в домашних хозяйствах.

В Ассоциации производителей молока считают, что введение запрета на "домашнее молоко" будет побуждать к повышению качества сырья. А вот роста цен на конечные молочные продукты там не ждут, потому что в теории, чем выше качество сырья, тем меньше расходов на его переработку.

Цены на газ застыли

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пока тарифы на газ для населения заморожены, "Нафтогаз" пытается предложить украинским добытчикам привлекательные цены

В отличие от предыдущих месяцев, "Нафтогаз" не будет увеличивать цену на газ для промышленности - она ​​будет оставаться на уровне 9143 гривен за тысячу кубометров. Цена на газ для населения также до конца июля будет оставаться неизменной - 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако "Нафтогаз" решил повысить свое предложение по закупке газа на внутреннем рынке до 7629 грн за тысячу кубов, поскольку никто из украинских добытчиков не согласился продавать газ по цене, предложенной в июне.

"Хотя июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ," Нафтогаз "не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

В июне "Нафтогаз" хотел покупать газ на внутреннем рынке почти на 700 грн дешевле.

"Максимально низкая" стоимость проезда в Киеве

Копірайт зображення UNIAN Image caption Столичные власти говорят, что повышение стоимости проезда позволило избежать "транспортного коллапса"

С 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна вырасти вдвое: разовый билет будет стоить 8 грн.

В проездные и бесконтактную карточку будет заложен тариф в 6,3 грн.

Вместе с тем, никакие льготы на проезд не отменяются - будут продолжать бесплатно ездить пенсионеры, ветераны АТО, чернобыльцы, работники правоохранительных органов и другие льготные категории населения.

В КГГА утверждают, что установили "максимально низкую" стоимость проезда для киевлян.

"Городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда, или гости столицы", - заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он также заявил, что это "сложное решение" позволило "избежать угрозы транспортного коллапса в столице".

Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский также сообщил, что в метро будут проездные на 10, 14 и 30 дней.

В столичной администрации также напомнили, что последнее повышение стоимости проезда было в 2015 году, а с тех пор тарифы на электричество выросли в 5,4 раза, а дизельное топливо подорожало в 1,5 раза.

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